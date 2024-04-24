Заксобрание Новосибирской области отказалось поддержать предложение Костромской областной Думы о реальных сроках за мошенничество для 14-летних. Парламентарии сочли неуместным делать ставку на репрессивные меры.

Во вторник, 23 апреля, на сессии Заксобрания новосибирские парламентарии отказались поддержать коллег из другого региона. Представители Костромской Думы задумались о продвижении на федеральном уровне инициативы по снижению возрастного порога по статье мошенничество. Законодатели из Костромы видят необходимость поправить закон так, чтобы уголовная ответственность по этому основанию начиналась уже с 14 лет.

Ранее призыв Костромской Думы рассмотрела комиссия ЗС Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Члены этой депутатской группы рекомендовали Заксобранию новеллу поддержать.

Но другие новосибирские депутаты на сессии усомнились в целесообразности корректировок в уголовном кодексе. Так, единоросс Николай Мочалин поинтересовался: «Какие причины, какие события побудили Костромскую Думу обратиться с таким предложением?». Вице-спикер, руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов ответил, что костромских избранников заботит «рост динамики мошеннических действий»: «страдают в таких преступлениях, как правило, люди почтенного возраста, старшее поколение. Поэтому Костромская Дума и решила инициировать меры, чтобы никто из мошенников не уходил от ответственности», — цитирует Владимира Карпова пресс-служба новосибирского Заксобрания.

Николай Мочалин выразил озабоченность, что речь идет о несовершеннолетних. «Настораживает, что мы, по сути, к детям применяем карательные меры, – подчеркнул парламентарий. – Или мы боимся своих детей? Верим, что исправительная колония сделает их лучше? Кем они выйдут из мест лишения свободы, какое место они займут в обществе? Нельзя же делать все время ставку на репрессивные меры!» — заметил единоросс, он скептически оценил предложение приравнять мошенничество в сфере телекоммуникаций и высоких технологий к убийству, похищению человека, теракту. Николай Мочалин обратил внимание, что законодательно уже прописаны сорок оснований для реальных сроков заключения подросткам с 14 лет.

Мнения новосибирских депутатов по поводу костромской инициативы на сессии разделились. Дмитрий Козловский отметил, что современные дети должны понимать, что к поступкам и словам в Интернете нужно относиться ответственно, иначе – судимость. Первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров заявил, что поддерживать обращение не будет: «Вместо того, чтобы работать с молодыми людьми, …. мы начинаем детей загонять за колючую проволоку. Ни в коем случае, я считаю, не надо поддерживать это обращение. Оно популистское».

Большинство новосибирских депутатов на сессии проголосовало против нормы, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошенничества для лиц от 14-лет.