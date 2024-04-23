Прокурор Новосибирской области заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемых в пользу мэрии города Новосибирска 50 млн рублей, похищенных при исполнении контрактов по организации дорожного движения.

«Установлено, что в 2017 — 2018 гг. между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофорных объектов на улицах города, и частными организациями — подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 млн рублей. Подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в г. Новосибирске. После заключения контрактов, денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, 16 апреля полиция задержала руководителя ПАТП-4 Новосибирска и экс-главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Романа Дронова. 17 апреля, под домашний арест был отправлен бывший директор МБУ «Горсвет» Константин Анакин, а 18 апреля мера пресечения виде домашнего ареста была избрана в отношении бывшего директора ГБУ Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрия Мальцева.

Все фигуранты проходят по делу о мошенничестве с госконтрактом в сфере дорожно-эксплуатационной деятельности.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд снял арест со счетов и автомобилей новосибирского «Спецавтохозяйства».