Телеведущий и бизнесмен из Красноярска Максим Гуревич получил три с половиной года условно за мошенничество при организации торжественной церемонии для одаренных детей. По мнению суда, мужчина похитил более трех миллионов рублей на этом контракте.

Центральный райсуд Красноярска 24 апреля огласил приговор директору (Максим Гуревич) и заместителю директора ООО «Современное производство» — они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, в период с августа 2021 года по февраль 2022-го подсудимый и его сообщница, являясь руководителями субподрядной организации, похитили около 3,5 миллионов рублей, выделенных для торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 2 из которых присвоили себе, а 1,5 миллиона рублей потратили на мероприятия — открытие ледовой арены в г. Канске и торжественное награждение спортсменов и тренеров по итогам 2020-2021 гг., одно из которых было незапланированным.

Дабы совершить хищение средств, подсудимые предоставили в министерство спорта Красноярского края фиктивные договоры и отчетные документы, которые подтверждали организацию и проведение торжественной церемонии, а также целевое расходование субсидии в полном объеме. Фактически же, по данным силовиков, мероприятие провели в ограниченном формате, стоимость работ была завышенной, а стоимость подарков для детей — заниженной.

Приговором суда Максиму Гуревичу назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, его заместителю Екатерине Романюк 3 года лишения свободы условно.

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