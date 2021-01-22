Прокурором Новосибирска назначен Роман Сивак

Прокурором Новосибирска назначен теперь уже бывший прокурор Бердска Роман Сивак.

Информацию о назначении «Континенту Сибирь» подтвердил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. Напомним, должность прокурора Новосибирска долгое время оставалась вакантной после ухода с этого поста Дениса Ференца, который сейчас находится под уголовным преследованием. С момента ухода Ференца, исполняющим обязанности прокурора города был Игорь Стасюлис.

Роман Сивак был назначен прокурором Бердска приказом генпрокуратуры весной 2016 года. Родился в 1975 году в Краснозерском районе Новосибирской области, имеет три высших образования. Окончил исторический факультет НГПУ, юридический факультет Академии госслужбы, юридический факультет Томского государственного университета.

До того, как занять пост прокурора Бердска, Роман Сивак работал заместителем прокурора в Здвинском районе и прокурором Каргатского района.