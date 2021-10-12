Анатолий Серышев назначен полпредом президента РФ в СФО

Полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе назначен Анатолий Серышев.

12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Иркутской области. В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства (ныне Байкальский государственный университет) по специальности «экономист», в 1990 году — высшие курсы КГБ СССР по специальности «офицер с высшим специальным образованием». С 1988 года по 2016 год проходил службу в органах безопасности.

С 2016 по 2018 годы работал на посту заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ. В июне 2018 года был назначен на должность помощника президента Российской Федерации.

Напомним, пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе был вакантным с весны текущего года. Он освободился в апреле, когда занимавший эту должность Сергей Меняйло, по решению главы государства, стал временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.