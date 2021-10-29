Роман Теленчинов уходит из мэрии Новосибирска

Заместитель главы департамента строительства и архитектуры — начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Теленчинов покидает свой пост. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердил пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.

Заявление об увольнении по инициативе работника исполняющий обязанности мэра Новосибирска, первый заместитель главы города Геннадий Захаров подписал 29 октября. Сегодня Роман Теленчинов работает в мэрии последний день. Сам чиновник отказался комментировать свое увольнение «Континенту Сибирь».

Опрошенные изданием участники строительного рынка узнали эту информацию от «Континента Сибирь». Почти все они согласились с тем, что уход из мэрии специалиста такого уровня, как Роман Теленчинов — большая потеря для строительного сообщества. Еще большую тревогу вызывает ситуация, когда непонятно, кто займет вакантную должность.

По неподтвержденной информации Роман Теленчинов может перейти на работу в правительство Новосибирской области и курировать минстрой и минтранс региона. В министерстве строительства вопрос «Континента Сибирь» на данный момент оставили без ответа.