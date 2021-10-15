Новый директор ГПНТБ СО РАН приступит к своим обязанностям в ноябре

На пост нового директора новосибирской Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН официально вступает Ирина Лизунова. Сотрудники учреждения выбрали её ещё в марте, однако кандидатура всё это время находилась на утверждении вышестоящих инстанций.

Как сообщил источник «Континенту Сибирь» 15 октября, к своим обязанностям новый директор ГПНТБ СО РАН приступит 3 ноября.

По информации источника, вступление нового руководителя в должность приурочено к открытию в библиотеке единого читального зала, которое состоится 2 ноября.

Напомним, по итогам выборов руководителя учреждения в конце марта заведующая лабораторией книговедения Ирина Лизунова неожиданно для многих наблюдателей обошла действующего на тот момент директора Андрея Гуськова. Он в том числе известен реализацией на территории ГПНТБ таких проектов, как первая сибирская биеннале дизайна и современного искусства, концерт сербской джазовой группы Eyot и съёмки фильма «Сталь-город». Многие из этих проектов были неоднозначно восприняты наблюдателями, однако всего за последние пять лет в ГПНТБ СО РАН прошло 1589 мероприятий, собравших почти 168 тыс. человек.

Кандидатура Лизуновой находилась на утверждении в министерстве образования и науки РФ. По некоторым данным, официальное назначение нового директора могло затянуться из-за отсутствия на тот момент полпреда СФО, который должен был участвовать в процедуре утверждения – замену ушедшему со своего поста Сергею Меняйло нашли только 12 октября.

Как отмечал в авторской колонке «Континента Сибирь» заместитель директора ГПНТБ СО РАН Антон Веселов, с новым руководителем учреждение может пойти по более консервативному пути развития.

Напомним, что за последние годы вокруг ГПНТБ сложилась ещё одна неоднозначная ситуация. Участок площадью 0,84 га, где библиотека в 2019 году запланировала построить вторую очередь к 2023 году, оказался в списке земель, предназначенных для торгов. После переговоров с подготовившим список федеральным агентством ДОМ.РФ была достигнута договорённость, что участок не будет выставляться на продажу, однако с того момента в соответствующих документах ничего не изменилось.