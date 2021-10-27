Дмитрий Юровский назначен художественным руководителем НОВАТа

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) назначен новый художественный руководитель. Им стал музыкальный руководитель и главный дирижер театра Дмитрий Юровский, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Бывший художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман станет генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — отмечается в сообщении.

Дмитрий Юровский родился 6 ноября 1979 года в Москве. С шести лет обучался игре на виолончели в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П. И. Чайковского, но был вынужден оставить инструментальную карьеру из-за болезни. В 1989 году эмигрировал с семьей в Германию. Там продолжил обучение на дирижерском отделении Музыкальной академии имени Ханса Айслера в Берлине.

Самостоятельную дирижерскую карьеру Юровский начал в 2005 году. С 2011 года стал главным дирижером Королевской фламандской оперы в Антверпене и Генте, а также симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». В 2015 году начал работать в Новосибирском театре оперы и балета в должности музыкального руководителя и главного дирижера театра.

Напомним, в начале октября в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета назначили нового руководителя балетной труппы. Им стал российский танцовщик Леонид Сарафанов.