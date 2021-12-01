Министр строительства Новосибирской области покидает свой пост

Андрей Сегеда
 
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт
Иван Шмидт покидает свой пост. Фото Михаила Перикова

Представители деловых кругов предполагают, что отставка Ивана Шмидта может быть связана со сложной ситуацией вокруг строительства нового ЛДС.

Как стало известно «Континенту Сибирь», со 2 декабря министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт оставляет свой пост. Эту информацию изданию подтвердило несколько источников в деловых и властных кругах региона.

По словам собеседников «Континента Сибирь» министр написал заявление об увольнении по собственному желанию ещё во второй половине ноября, после чего взял больничный. 1 декабря его отставка была принята губернатором региона Андреем Травниковым.

Напомним, что Иван Шмидт начал исполнять обязанности министра строительства Новосибирской области в 2017 году после отставки Сергея Боярского, а с 8 октября 2018 года был утверждён в должности министра соответствующим распоряжением главы региона.

16 июня 2021 года Андрей Травников объявил о том, что Иван Шмидт будет персонально отвечать за решение вопросов, связанных с возведением крупных инфраструктурных проектов, в частности строительством новой ледовой арены на левом берегу Оби. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, инспектируя стройплощадку нового новосибирского ЛДС в августе 2021 года посетовал на низкие темпы возведения объекта.

В настоящий момент министр отказался как-либо комментировать свою отставку и дальнейшие планы. До назначения и утверждения нового министра строительства его обязанности будет исполнять заместитель министра Алексей Колмаков.

При этом источники «Континента Сибирь» предполагают, что новым министром строительства может стать Алексей Кондратьев, в настоящее время занимающий пост вице-мэра и начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Ранее его заместитель Роман Теленчинов уже перешёл на работу в правительство Новосибирской области, став куратором крупных инфраструктурных проектов региона в статусе вице-губернатора.

До 2012 года Иван Шмидт был первым заместителем главы администрации Советского района, а затем занимал должность замначальника департамента архитектуры и строительства мэрии Новосибирска. Позднее, вслед за своим начальником Сергеем Боярским он перешёл на работу в правительство Новосибирской области.

Напоминаем, что в ноябре правительство Новосибирской области покинул министр науки Алексей Васильев, который теперь перейдет на работу в структуры «Росатома». Об этом читателям также первым сообщил «Континент Сибирь».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  