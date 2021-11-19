«Единая Россия» приостановит членство в партии новосибирского депутата, обвиняемого в мошенничестве

В ближайшее время партия «Единая Россия» решит вопрос с приостановлением членства в партии депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева, сообщает официальный сайт партии.

«В связи с информацией Следственных органов СК России по Новосибирской области о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Глеба Поповцева, решением местного политического совета его членство в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии», – говорится в официальном сообщении ЕР. Региональное отделение партии напоминает также, что в соответствии с партийной процедурой, исключение из «Единой России» возможно после принятия обвинительного приговора суда.

Депутат Заксобрания от «Единой России» Глеб Поповцев был задержан накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе предварительного следствия установлено, что Глеб Поповцев, используя служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы. Свои обязанности помощница фактически не выполняла, а банковскую карту с паролем доступа она передала депутату. Ущерб, который нанесли действия Поповцева бюджету Заксобрания региона, оценивается в 400 тысяч рублей. Это расценивается как ущерб в особо крупном размере.

Глеб Поповцев входит в комитет Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также состоит в комиссии областного парламента по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Руководит ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское». В марте 2019 года Поповцев был избран главой совета директоров новосибирского Биотехнопарка.

19 ноября по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.