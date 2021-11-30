Председателем новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» стал Игорь Салов

Новым председателем областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» избран и утверждён Игорь Салов, с 2020 года занимавший должность председателя попечительского совета отделения. Пост председателя отделения Игорь Салов перенял от Сергея Соколова, который по решению президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» стал координатором региональных отделений в Сибирском федеральном округе.

Напомним, что координатором региональных отделений в СФО Сергей Соколов, с 2016 года занимавший пост председателя новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», был назначен 19 апреля. Как он отметил «Континенту Сибирь», работа на уровне СФО уже началась, и одна из главных задач – усиленное развитие отделений общероссийской организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» в Хакасии, Тыве и Красноярском крае.

По словам Сергея Соколова, решение завершить свои полномочия как председатель новосибирского отделения он принял потому, что задача координатора отделений предполагает командировки и выстраивание GR с первыми лицами регионов. И на свое место Сергей Соколов предложил назначить Игоря Салова, который с 2020 года занимал должность председателя попечительского совета новосибирского отделения.

22 октября на собрании НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов представил программу развития отделения, которая была поддержана большинством участников. 30 ноября в Москве прошло заседание президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ», первым вопросом в котором стало рассмотрение итогов выборов председателя в новосибирском областном отделении организации. Кандидатура Игоря Салова на посту председателя НОО «ОПОРА РОССИИ» была единогласно одобрена и утверждена.

«Основная задача отделения будет заключаться в защите прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов, во взаимодействии с органами власти и силовыми структурами. Также мы будем развивать предпринимательство в муниципальных районах и городах региона», – рассказал в интервью «Континенту Сибирь» Игорь Салов.

В настоящий момент действующие местные отделения есть в Краснозерском, Колыванском и Маслянинском районах, Бердске и Кольцово, но в планах новосибирской «ОПОРЫ» охватить и другие населенные пункты региона.

В должности председателя областного отделения Игорь Салов также продолжит решать вопрос с малоформатной торговлей. «Сложности состоят в том, что не все договоренности, которые были достигнуты во время визита главы «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, соблюдаются представителями городской власти. Мы работаем над решением этой проблемы, призываем мэрию Новосибирска к диалогу и будем выстраивать продуктивные взаимоотношения с ней дальше. Мы будем решительно действовать, чтобы отношение власти к малоформатной торговле стало позитивным», – подчеркнул в интервью Игорь Салов.