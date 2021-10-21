Какие изменения грядут в сибирских региональных отделениях «ОПОРЫ РОССИИ»?

«ОПОРУ РОССИИ» в Сибири ждут перемены: Сергей Соколов, с 2016 года занимавший должность председателя новосибирского отделения, по решению президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» стал координатором региональных отделений в Сибирском федеральном округе. Его пост готовится занять Игорь Салов, который с 2020 года был в областном отделении председателем попечительского совета. «Континент Сибирь» побеседовал с СЕРГЕЕМ СОКОЛОВЫМ и ИГОРЕМ САЛОВЫМ о том, как будет координироваться работа «ОПОРЫ РОССИИ» в СФО, и по какому пути развития пойдет Новосибирское отделение.

– Сергей Львович, как известно, президиум «ОПОРЫ РОССИИ» поручил вам стать координатором региональных отделений в Сибирском федеральном округе. Какие задачи стоят перед вами сегодня?

Сергей Соколов: – Координатором региональных отделений в Сибирском федеральном округе мне поручили стать 19 апреля, это поручение я принял, и работа на уровне СФО уже началась. Мы провели большой анализ деятельности сибирских отделений с их руководителями и акцентировали внимание на аспектах GR, экспертной и публичной деятельности отделений, где ещё предстоит немало дел. Думаю, что по итогам этой работы сибирские отделения «ОПОРЫ» смогут находиться в 20-ке лучших. Сейчас уже есть определенные лидеры – это региональные отделения Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей и Алтайского края, но есть еще и отделения Тывы, Хакасии, Красноярского края, которые имеют большой потенциал и будут к подобному лидерству стремиться.

У сибирских отделений «ОПОРЫ РОССИИ» потенциал к росту, действительно, большой, но раскрыт он не полностью. Однако у части отделений есть успешно реализованные технологии и практики, и наша задача – применить их по принципу схожести условий ведения бизнеса в Сибири в единую систему и синхронизировать деятельность сибирских отделений «ОПОРЫ». Сейчас мы делаем ставку на экспертную деятельность каждого отделения Сибири, поскольку обществом и властью дан большой запрос на экспертизу по различным национальным проектам, в том числе и нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Встречи с первыми лицами регионов уже намечены? Что планируете обсудить?

С.С.: – Мы планируем провести рабочую встречу с новым полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым и обсудить возможность возобновления работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Такой Совет уже существовал, и это было хорошей практикой, поэтому мы планируем включить в него руководителей региональных отделений «Опоры России» в СФО. Также до конца года у нас намечена встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко, а в феврале планируется съезд лидеров «Опоры России» в Иркутске и позже – в Красноярске.

– Если возможно говорить о промежуточных итогах работы Новосибирского областного отделения сейчас, то какие достижения отделения вы бы особенно отметили?

С.С.: – Самое главное – это люди «ОПОРЫ». Говоря о задачах и промежуточных итогах работы регионального отделения, хочется отметить, что в Новосибирской области активные предприниматели, которые не боятся быть публичными и желают изменений. И благодаря качеству членской базы достигнуты серьезные показатели в экспертной работе, мы работаем более чем в 30 органах общественного контроля – это и общественные советы, и постоянно действующие или ситуативные рабочие группы. Активно члены «ОПОРЫ» принимают участие и в выработке мер поддержки во время пандемийных ограничений.

Энергичная деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» привлекает предпринимателей, они понимают, что «ОПОРА» – это федеральный «зонтик» безопасности бизнеса и наличие единомышленников. Также мы регулярно получаем письма от органов власти на предмет обратной связи по планируемым решениям, документам и методикам, и всё это говорит о том, что Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ» представляет всю палитру возможностей и будущих побед предпринимателей.

– Расскажите немного о работе в районах Новосибирской области – как планируется развивать и поддерживать деятельность в областных населенных пунктах?

С.С.: – Хочу сказать, что по мере роста организации у нас сложилась архитектура управления: мало в каких отделениях есть сопредседатели, а в новосибирском областном отделении их трое. У каждого из сопредседателей есть функционал деятельности, которая разделена в интересах организации – а именно строительстве отделений в районах Новосибирской области. Да, у нас есть действующие местные отделения в Краснозерском и Маслянинском районах, Бердске, Кольцово, Колыванском районе, но мы хотим, чтобы их становилось больше. Активность предпринимательства в пределах региональной агломерации высокая, и в приоритетах «ОПОРЫ» их охватить. Там, на местном уровне, мы планируем развивать мини-отделения с теми же возможностями, которые имеют крупные отделения, и транслировать эту работу на региональную «ОПОРУ». Нужно помнить, что есть федеральные комитеты «ОПОРЫ РОССИИ», есть вице-президенты, которые курируют отрасли в сквозном варианте, и когда у нас возникают вопросы за пределами компетенций субъекта, мы обращаемся к федеральному руководству, которое обязательно реагирует. Более того, с прошлого года у нас действует федеральный комитет по развитию предпринимательства в муниципальных районах, и главы районов реагируют на эти планы позитивно.

Перед отделениями «ОПОРЫ РОССИИ» в СФО стоит большая работа, и задача координатора отделений предполагает командировки, выстраивание GR с первыми лицами регионов, поэтому я принял решение завершить свои полномочия как председатель новосибирского отделения и предложить на это место кандидатуру Игоря Дмитриевича Салова. 22 октября на собрании НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов представил программу развития отделения, и она была поддержана большинством участников.

– Игорь Дмитриевич, как восприняли предложение стать председателем Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»? Каким видите дальнейшее развитие регионального отделения?

Игорь Салов: – Напомню, что с 2005 года я состоял в совете депутатов Новосибирска и отдал этой работе 15 лет. Я участвовал в создании в комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, и основную долю времени мы занимались поддержкой местного бизнеса. Мы взаимодействовали с Законодательным собранием и правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска, создавали позитивный имидж предпринимателя и добились в этом определенного результата. В 2020 году я стал председателем попечительского совета регионального отделения «ОПОРЫ» и очень благодарен Сергею Львовичу (Соколову) за высокую оценку деятельности. Надеюсь, что на новой должности смогу сохранить все достигнутые новосибирским отделением результаты и стимулировать его на дальнейшее развитие.

Основная задача отделения будет заключаться в защите прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов, во взаимодействии с органами власти и силовыми структурами. Конечно, помним мы и про сложности пандемии, и здесь наша цель – не только сохранить бизнес, но и помочь ему развиваться. Также, как это отметил Сергей Львович, мы будем развивать предпринимательство в муниципальных районах и городах региона.

«ОПОРА РОССИИ» проводит огромное количество вспомогательных для бизнеса мероприятий и эта прекрасная платформа для коммуникации служит фундаментом для развития членов «ОПОРЫ». Вообще, я считаю, что предприниматели, которые являются членами «ОПОРЫ», обладают преимуществом в интеллектуальном, образовательном и правовом плане, потому что постоянно находятся в диалоге друг с другом, который, по сути, является межотраслевым. Важно понимать, что мы создали условия для дальнейшего приглашения достойных, динамично развивающихся предпринимателей.

– Также вы продолжите делать акцент на решение проблем малоформатной торговли. На встрече с губернатором региона Андреем Травниковым и президентом общероссийской «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым в мае 2021 года этот вопрос поднимался. На какой стадии сегодня его решение?

И.С.: – Вопрос с малоформатной торговлей мы продолжаем решать. Сложности состоят в том, что не все договоренности, которые были достигнуты о время визита Александра Калинина, соблюдаются представителями городской власти. Есть распоряжение правительства Российской Федерации №208-р, где четко написано о мерах поддержки малых и средних предпринимателей и развитии малоформатной торговли, но у нас, к сожалению, наблюдается сокращение нестационарных объектов. Мы работаем над решением этой проблемы, призываем мэрию Новосибирска к диалогу и будем выстраивать продуктивные взаимоотношения с ней дальше. «ОПОРЕ РОССИИ» делегировано право анализировать деловой климат и инвестиционную привлекательность в регионе и муниципалитете и докладывать об обстановке в федеральный центр. И мы будем этим заниматься на нашей площадке для эффективного диалога, будем решительно действовать, чтобы отношение власти к малоформатной торговле стало позитивным.