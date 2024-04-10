Министр экономического развития РФ посетит с рабочим визитом СФО

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в пятницу, 12 апреля, отправится с рабочим визитом Сибирский федеральный округ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках поездки Максим Решетников посетит Новосибирскую область и Республику Тыва. Целью визита, по данным Минэкономразвития, является селекторное совещание с регионами. Обсуждения коснутся развития малого и среднего предпринимательства и туристической отрасли.

Также на следующий день, 13 апреля, в Новосибирском государственном университете состоится лекция министра, тема которой обозначена как «Искусственный интеллект. Перспективы развития в России».

UPD: по данным источника «Континента Сибирь», предположительно маршрут Максима Решетникова в Новосибирске начнется с посещения Промышленно-логистического парка в сопровождении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, что в середине марта новосибирские предприниматели вместе с губернатором разработали «дорожную карту» поддержки малого бизнеса и расставили акценты на тех направлениях, где поддержка МСП со стороны региональной власти будет наиболее важной 2024 году. Также накануне в Новосибирске состоялся масштабный форум сибирского гостеприимства «Дикоросы», организованный минпромторгом и минэкономразвития региона.