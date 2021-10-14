12 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, много лет отдавшего службе в органах государственной безопасности страны. «Континент Сибирь» поинтересовался у представителей деловых и властных кругов региона, что они думают об этом выборе главы государства, какие вопросы считают приоритетными для нового полпреда в Сибири, а также как, в целом, оценивают необходимость института полпредства в России.

Александр Парфёнов, политолог:

– Я думаю, что послужной список Анатолия Серышева очень хорошо иллюстрирует принципы, которыми руководствовался президент в процессе выбора нового полпреда по СФО. Усиление контроля, укрепление силовой вертикали в очередной раз подтверждает – Сибирь находится на пороге глобальных изменений, так что разговоры о строительстве новых городов, запуске новых производственных мощностей всё более обретают очертания реальности.

Разговоры эти нужны, в первую очередь, для того чтобы проверить реакцию общества, реакцию политических элит на те или иные вызовы — насколько адекватно воспринимается тот или иной управленческий институт.

Я считаю, что полпреды скорее нужны, чем нет. Например, в случае с той же Хакасией, где Сергею Меняйло приходилось регулярно «включаться» в управленческий процесс, чтобы на ходу корректировать те или иные управленческие «ляпы», допускаемые губернатором и правительством республики.

Полпреды, как дополнительный инструмент контроля федерального центра, являются в том числе и резервным контуром управления территориями, который обладает достаточным политическим весом и статусом, для того чтобы в нужный момент придать необходимый импульс или наоборот – затормозить нежелательные процессы.

Предыдущий полпред президента по СФО Сергей Меняйло сложил полномочия более полугода назад, за это время в регионах могло многое измениться. Наверное, внимание нового полпреда привлечёт практически всё, что там происходит. Тем более, что Сибирь – крайне непростой федеральный округ, который, как и другие макрорегионы, только что пережил глобальную встряску – выборы депутатов нижней палаты федерального парламента.

Владимир Леонтьев, политолог:

– Прошло уже полгода с тех пор, как Сергей Меняйло покинул пост полпреда по СФО и ушел на другую должность. Все эти полгода место оставалось вакантным. Не так-то просто было найти человека, который будет соответствовать специфике сибирского региона. И вот кандидатура найдена. На мой взгляд – очень удачно. Анатолий Серышев имеет солидный послужной список: был помощником президента, курировал таможенную службу, возглавлял блок силовиков. В частности — был руководителем ФСБ Карелии до 2016 года. Зрелый возраст – 56 лет и всё, что мы о нем знаем, создает образ достаточно опытного, организованного и сильного человека, чьи качества были сформированы многолетней военной службой. Уверен, для Сибирского федерального округа такое назначение пойдет только в плюс. Тем более, что у нас уже стало традицией привлекать к должности полпреда людей из числа военных, силовиков. Вспомним, что в разные годы этот пост занимали люди, близкие к военной службе – Анатолий Квашнин, Сергей Меняйло. Пожалуй, только Виктор Толоконский стал исключением, он имел губернаторский опыт, но никак не был связан с военными.

Считаю, что перед полпредом будут поставлены задачи работать не только на улучшение экономической, но и политической ситуации в СФО. Что касается Новосибирской области, то здесь необходимо будет сохранять единство между областной и городской властью, несмотря на то что губернатор у нас представитель «Единой России», а мэр – партии КПРФ. Почти уверен в том, что некие совещания с полпредом по этому вопросу будут проводиться.

Впрочем, в последнее время паритет между областью и городом у нас сложился, теперь его нужно просто поддерживать. Команды губернатора и мэра хоть и идут параллельными курсами, но не противоречат друг другу, провозглашая единство в следовании интересам избирателей – жителей Новосибирской области и Новосибирска.

Поэтому удержать этот курс – первая задача для полпреда. Вторая – это выполнение контролирующей функции. Институт полпредства актуален в нынешней ситуации, когда идет укрепление федеральной власти, когда решением Госдумы возвращаются целые блоки федеральной собственности. К тому же практика частой смены губернаторов показывает, почему институт полпредства нужен – чтобы и губернаторов контролировать, и в целом смотреть за обстановкой в регионах. При этом речь, конечно, не ведется о каком-то недоверии к местным властям.

Таким образом, институт полпредства востребован, работоспособен и думаю, никаких предпосылок к тому, чтобы свернуть его в ближайшее время, нет. «Наместник» непосредственно связан с госаппаратом, Москвой. Все данные по области, региону обобщаются, подаются наверх, их курирует один человек.

В целом, по России, особых нареканий к работе полномочных представителей нет. Есть отдельные горячие головы, которые выступают против этого института. Но аппарат работает, он нужен государству и обеспечивает присутствие федеральной власти в регионах.

Сергей Соколов, координатор региональных отделений «Опора России» в Сибирском федеральном округе:

– В «Опоре России» ожидали назначения нового полномочного представителя президента, чтобы скорее начать совместную работу в интересах малого и среднего бизнеса. Мы полностью поддерживаем кандидатуру полномочного представителя президента и рады тому, насколько тщательно она отобрана. Анатолий Анатольевич Серышев – системный, опытный руководитель и как никто другой подходит для сегодняшней непростой обстановки в экономике. Тем более, он человек с сибирскими, иркутскими корнями, и ему должны быть близки проблемы сибиряков.

В ближайших планах – провести рабочую встречу с новым полпредом. Как координатор «Опоры России» в СФО, я уже подготовил предложение по возобновлению работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном представителе президента. Напомню, что такой Совет существовал во время полпредства Виктора Александровича Толоконского, но позже его работа была приостановлена. В текущей ситуации, учитывая цели, прописанные в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», было бы логичным возродить Совет и включить в него руководителей региональных отделений «Опоры России» в СФО.

Считаем необходимым привлечь внимание полпреда к основным точкам роста малого бизнеса Сибири, ведь удельный вес предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП Сибири на сегодня составляет не менее 20%, а в Новосибирской области МСБ создает более 40% рабочих мест. Необходимо поддерживать эти показатели, а также делать ставку на рост малых экспортеров – такая задача прописана, напомню, в другом национальном проекте России: «Международная кооперация и экспорт».

Отмечу, что «Опоре России» есть что предложить полпреду в этом направлении. Например, мы ежеквартально измеряем индекс деловой активности в регионах, и эти цифры не всегда равны данным от Росстата. Надеюсь, что с Анатолием Анатольевичем мы найдем общий язык по всем значимым для бизнеса задачам и начнем плодотворно работать уже в самое ближайшее время.

Иногда высказываются сомнения в необходимости должности полпреда. Считаю, что она нужна. Страна в любом случае районирована по разным критериям – экономическим, территориальным, стратегическим. Возможно, было бы нецелесообразно держать 80 представителей, но по числу округов это приемлемо. Например, в общем срезе Сибирский федеральный округ отражает положение дел в субъектах на своей территории. В Сибири практически везде предпринимательский климат похож, но отличается от климата других округов. Поэтому вопросы, касающиеся стратегической работы в интересах государства и экономики, укрупнены до округов.

Считаю, что полномочный представитель на своей территории выступает и как арбитр, и как медиатор. Зачастую от его мнения зависят ключевые кадровые назначения в округе. Здесь я бы провел аналогию с недавним закреплением за Сибирским федеральным округом вице-премьера Виктории Абрамченко. То есть в этой ситуации президент представляет себя в округе через полпреда, а премьер-министр через вице-премьера. Если этот институт представительства власти продолжил своё развитие, значит в этом была реальная необходимость.

Таким образом, задачи полномочного представителя президента укладываются в определенную стратегию развития территории Сибири. Ранее, как мы помним, Сергей Кужугетович Шойгу огласил планы по детальному внутреннему районированию Сибири, строительству городов нового типа и специализации сибирских регионов на конкретных задачах. Допустим, специализация Новосибирска – академическая наука и подготовка кадров, Красноярска – инновационные и промышленные проекты. Несомненно, такая стратегия будет требовать мощного кадрового подкрепления. Надеюсь, в связи с этим лучше заработают кадровые лифты. Тем более, что сейчас толковых и опытных людей в работоспособном возрасте от 40 лет в Сибири хватает. И пока они здесь, необходимо их закреплять и привлекать к важным государственным задачам. Думаю, что полпредство, как и курирование вице-премьера, на это и нацелено. Поэтому считаю, что эта должность не то, что себя не изжила – она возродилась. И с появлением новых стратегических задач по Сибири нас ждут крайне интересные события на ближайшие 15-20 лет.