Музей истории следствия Новосибирской области: взгляд изнутри

В одном из самых интересных ведомственных музеев Новосибирска «Континенту Сибирь» показали, как именно «шьют дело», позволили потрогать следовательский диван времён Лаврентия Берии, а также рассказали, за что Пётр Великий казнил князя Гагарина.

В Новосибирске на углу Красного проспекта и улицы Коммунистической расположен знаменитый «Дом с часами», который считается лучшим из архитектурных сооружений мегаполиса, выполненных в стиле конструктивизма.

Часть угловой башни этого здания, выходящую на главный проспект Новосибирска, украшает небольшая вывеска: «следственное управление следственного комитета РФ по Новосибирской области».

Именно сюда корреспондентов «Континента Сибирь» с разрешения руководства следственного управления по Новосибирской области пригласили директор «Музея Новосибирска» Елена Щукина и член общественного совета следственного управления Сергей Соколов, чтобы познакомить с экспозицией одного из самых интересных ведомственных музеев города.

Открытие «музея истории следствия Новосибирской области» состоялось 14 января 2021 года, и было приурочено к 10-летию образования следственного комитета РФ. Но сама история следствия на территории нашего региона имеет гораздо более глубокие корни и восходит ко временам правления Петра Великого.

Пока мы поднимались по широким ступеням «дома с часами», Елена Щукина начала рассказывать об одной из изюминок коллекции этого музея: «В российском государственном архиве древних актов (РГАДА) хранится «Дело о заповедном торге». Это документ, датируемый 1708 годом, где упоминается село Кривощёково. Чтобы вы лучше понимали его историческое значение, должна сказать – что это самый ранний акт, в котором упоминается поселение, находящееся на территории нынешнего Новосибирска. И копия страницы этого документа на сегодня является самым ценным экспонатом музея истории следствия».

Директор музея Новосибирска также добавила, что результаты «Дела о заповедном торге» стали одной из причин распоряжения Петра I о казни тогдашнего сибирского губернатора князя Матвея Гагарина.

Пространство музея представляет собой «ленту времени», которая начинается как раз с экспоната эпохи первого русского императора, затем отсылает посетителей к началу XX столетия и образованию Новониколаевска. Экспозиция развивается документами и предметами тридцатых, пятидесятых и семидесятых годов прошлого века и заканчивается вещами уже нашего времени.

Среди экспонатов можно отметить коллекцию криминалистической техники различных эпох – фотоаппараты, чемоданчики криминалиста, печатную машинку, советские плакаты, удостоверения и форму сотрудников следственных органов различных эпох, а также копии реальных уголовных дел и вещественных доказательств к ним.

В центре музея – рабочее место следователя. Массивный стол, покрытый зелёным сукном с лежащим поверх него стеклом. Возможно, именно этот предмет меблировки стал источником выражения «положить под сукно». На столе – обязательная лампа, папки с документами, письменные принадлежности, часы, подстаканник и дисковый телефон. Последний, кстати, подключен к городской телефонной линии.

Рядом со столом напольная вешалка с формой следственного комитета – мундиром, пальто и головными уборами, отданными в коллекцию музея главой следственного управления по Новосибирской области. На стене за стулом следователя портрет главы ВЧК Феликса Дзержинского. Сбоку – оклеенный газетами сейф.

Зал музея невелик, но вместил в себя даже милицейский мотоцикл из Усть-Тарского района, на котором выезжал на место происшествия местный «Анискин» – талантливый следователь Василий Александрович Животов, который сумел раскрыть множество сельских преступлений.

Поиски «Дела о заповедном торге» в архиве древних актов, восстановление мотоцикла и ряд других работ по организации экспозиции взял на себя координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в Сибирском федеральном округе, член общественного совета при следственном управлении СК РФ по Новосибирской области Сергей Соколов.

Сергей Соколов сообщил «Континенту Сибирь», что музей истории следствия стал плодом коллективных усилий главы следственного управления СК РФ по Новосибирской области, которому принадлежала идея его создания, музея Новосибирска, взявшего на себя основную методологическую работу по формированию экспозиции, и его собственных.

«Идея организации музея принадлежала генерал-майору юстиции Андрею Сергеевичу Лелеко, который на момент его открытия занимал должность руководителя следственного управления следственного комитета России по Новосибирской области. Он же подыскал для него подходящее помещение и организовал поиск уникальных экспонатов в следственных органах районов Новосибирской области и сделал запрос со стороны следственного управления в РГАДА, чтобы нам разрешили снять копию с «Дела о заповедном торге», – рассказал наш второй гид.

Сергей Соколов добавил, что именно благодаря поиску в районах области удалось найти, например, антикварный диван, на котором ещё в тридцатые годы прошлого века спасли сельские следователи, когда ночь заставала их за очередным делом. «Посмотрите, у него обе боковины раскладываются, чтобы можно было удобно лечь. Пружины до сих пор исправно функционируют. И даже покрытие за столько лет почти не повреждено», – отметил он.

По словам собеседника «Континента Сибирь», Константин Голодяев и другие специалисты музея, которым руководит Елена Щукина, помогли собрать некоторые материалы, обобщить их и систематизировать все музейные фонды. «В качестве примера этой работы можно привести перевод на русский язык того же «Дела о заповедном торге», написанного на старославянском языке и без адаптации сложного для восприятия», – рассказал об этом Сергей Соколов.

Особое место среди разнообразных технических устройств, представленных в коллекции музея, организаторы экспозиции отвели станку, на котором при помощи механического коловорота, шила и нити скрепляли между собой большие объёмы документов. Такие станки некогда послужили поводом для появления выражения «шьют дело».

Нехитрый инструментарий следователей порой дополнялся предметами гражданского обихода, такими как упаковки из-под молока. Именно в этой таре некоторые новосибирские следователи хранили фотоплёнку или уже готовые слайды.

Интересно вчитаться и в реальные уголовные дела, представленные в экспозиции. Например, в дело заведующего столовой Сазонова, который истратил 837 казённых рублей на выпивку со своим приятелем Шековым, а на часть похищенных из кассы денег приобрел лотерейные билеты «Осоавиахима».

Отдельная витрина отведена научным работам выдающегося учёного, доктора исторических наук Дмитрия Серова, занимавшего должность заведующего кафедрой в НГУЭУ, который сделал многое для истории следствия в России.

Несколько стендов экспозиции посвящены ветеранам следственного дела Новосибирской области, некоторые из которых начинали работать в профессии ещё в органах НКВД или военной контрразведки «СМЕРШ». Людям, имеющим за плечами стаж более чем в полвека, сотни раскрытых преступлений и десятки учеников. Таким как Николай Константинович Соснов.

Елена Щукина рассказала, что в музее не случайно представлено так много фотоаппаратов и других предметов, призванных фиксировать картину преступления: «Криминалистика во многом строится на лабораторных моментах, а работа следователя – на скрупулёзном изучении зафиксированного. Одной из функций и задач следственного комитета является раскрытие преступлений прошлых лет. И в этом плане чрезвычайно важно, чтобы обстоятельства дела были задокументированы максимально подробно».

Директор музея Новосибирска также добавила, что в ходе изысканий по истории следствия её сотрудникам удалось найти и место конторы первого следователя Новониколаевска. Сама контора не сохранилась, но сейчас на её месте по адресу улица Чаплыгина, 7 стоит памятник деревянной архитектуры Новосибирска, на который также интересно взглянуть.