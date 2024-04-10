Директор АНО Центр поддержки сельских инициатив «Живая земля» Алла Канаева вошла в число финалистов Национальной премии «Россия — страна возможностей» «Дело в людях» с проектом развития сельского туризма, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития. Всего в финал из 33 тысяч заявок со всей страны вышли лишь 100, из них семь — в секции «Туризм».

Сообщается, что команда проекта работает над зарождением самой сферы сельского туризма в регионе, созданием и развитием большого, дружного сообщества единомышленников, постоянным обменом опытом и знаниями, получением грантов после обучений и победах в конкурсах.

В работу по развитию сферы сельского гостеприимства сегодня вовлечено 13 из 30 сельских районов Новосибирской области, регулярно устраиваются туры в малые города и села, организуются Акселераторы сельского туризма — при содействии АНО «Живая земля» на проекты сельского туризма было привлечено более 100 млн грантовых средств. В Новосибирской области сформирована команда единомышленников и круг поддержки сельского туризма — организации и ведомства, в область интересов которых входит развитие сельских территорий и сферы гостеприимства.

Голосование за финалистов премии продлится до 14 апреля, а имена 13 победителей объявят на международном форуме-выставке «Россия»: они получат поддержку, медиасопровождение и возможность стать амбассадором проекта «Россия — страна возможностей».

Национальная премия «Россия — страна возможностей» проводится по поручению президента России. Согласно информации с официального сайта, премия призвана найти, отметить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни. К участию приглашаются жители России старше 18 лет, имеющие свою историю и готовые ее рассказать.

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