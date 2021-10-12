9 октября члены новосибирского областного отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и их гости собрались в банкет-холле Paradise, чтобы в торжественной обстановке отметить 19 день рождения объединения. Помимо бизнесменов участие в этом мероприятии прияли министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров и два его заместителя – Максим Останин и Вадим Васильев, министр экономического развития региона Лев Решетников, бизнес-омбудсмен Николай Мамулат и другие официальные лица.

«Континент Сибирь» предлагает вниманию читателей фотобанк с торжества, где поздравления, награждения, фуршет и развлекательная программа перемежались позитивным общением в неформальной обстановке.

Как «ОПОРА РОССИИ» в Новосибирске отметила свой день рождения 1 of 25

Фото предоставлены пресс-службой НОО «ОПОРА РОССИИ».

Фотограф – Татьяна Негодяева.