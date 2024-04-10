В ходе выездного совещания комитета по инновациям и цифровой экономике Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и в рамках проекта «ИДЕЙСТВИЕ» состоялась встреча представителей бизнеса с руководством миннауки региона и Новосибирского областного инновационного фонда.

Как сообщается, цель состоявшейся 8 апреля встречи предпринимателей и разработчиков с чиновниками состояла во внесении конкретных предложений по организации межвузовской студенческой стартап-студии, развития центров прототипирования на территории региона, а также внедрении новых мер поддержки для инноваторов, которые хотят в пилотном режиме опробовать свои проверенные изобретения на крупных предприятиях области.

По ее итогам были приняты решения о работе в таких направлениях, как повышение доступности центров прототипирования, — в регионе действуют три центра коллективного пользования, совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» планируется оценить их эффективность и удобства для инновационных компаний, в том числе при создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС), можно рассмотреть возможность открытия ЦКП для производителей и разработчиков БАС.

Второй инициативой стали гранты на изготовление оборудования для пилота на крупных предприятиях — решено совместно с предпринимателями проанализировать и оценить возможности использования субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, размер которых составляет 170 млн рублей, в целях создания опытного образца под требования заказчика.

Также предметом обсуждения стала сетевая межвузовская стартап-платформа Новосибирской области: по итогам встречи стороны пришли к соглашению, что такой центр необходим, и в ближайшее время под эгидой новосибирского областного инновационного фонда совместно с экспертами проекта «ИДЕЙСТВИЕ» будут проработаны механизмы его создания в Новосибирске. Технологичное предпринимательство студентов — одно из перспективных направлений развития компетенций в бизнесе и инновациях.

Создание условий для инновационных стартапов является важной и приоритетной задачей для министерства, заявил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев: с учетом большого количества инструментов федерального и регионального уровня важно правильно увязать меры поддержки друг с другом, чтобы обеспечить бесшовность их предоставления.

Вице-председатель, руководитель комитета по инновациям, руководитель проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Гнатуша, в свою очередь, рассказал, что теперь уже постоянные выездные совещания в министерстве науки и инновационной деятельности региона позволяют напрямую транслировать конкретные предложения предпринимателей и инноваторов и претворять их в жизнь.

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