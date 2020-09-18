Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 6-го созыва Игорь Салов стал руководителем попечительского совета новосибирского отделения «Опоры России». Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Недавно был в гостях у своего друга и единомышленника Сергея Соколова. Сергей сделал мне предложение возглавить попечительский совет организации. Я согласился и уже в новом качестве поучаствовал в работе Совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре города Новосибирска. Так что работу по защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства я продолжу! Поэтому сразу как только определюсь с офисом, начну вести прием», — отметил Игорь Салов.

Напомним, что Игорь Салов не прошел в новый состав городского совета Новосибирска — на одномандатном избирательном округе № 4 в Дзержинском районе Новосибирска победу одержала Ирина Беспечная (ЛДПР). «Я оцениваю свой результат на выборах как ужасно и непредсказуемо для меня низкий. На предыдущих выборах 5 лет назад я набрал в свою пользу 4 тысячи голосов. В этот раз примерно в три раза меньше. Но это не только результат деструктивной деятельности моих оппонентов — это я оставляю на их совести. Я вижу в этом плохое качество работы – своей лично и моей команды. Вижу свидетельство того, что мне не удалось решить многие городские проблемы, основная из которых – дефицитный бюджет», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» Игорь Салов.

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