Бизнес-омбудсмен Борис Титов посчитал оправданным введение QR-кодов в российском транспорте

16 ноября уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ провёл рабочую встречу с бизнесменами Новосибирска. О том, кто смог принять участие во встрече с омбудсменом, какие вопросы больше всего волновали бизнес, что думает Титов по поводу антиковидных ограничений в регионе – в материале «Континента Сибирь».

Во вторник, 16 ноября, в Новосибирск с рабочим визитом прибыл федеральный уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В конференц-зале отеля «Marriott» он провёл встречу с региональным бизнес-омбудсменом Николаем Мамулатом, руководством Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и отраслевых ассоциаций, а также с представителями тех направлений бизнеса, которые больше всего пострадали от антиковидных ограничений.

Открывая диалог, Борис Титов сразу перешёл к делу и объявил присутствующим, каких мер поддержки бизнеса на новом витке пандемии коронавируса он будет добиваться в Москве.

По словам бизнес-омбудсмена, наиболее актуальной мерой поддержки предприятий станет изменение условий действующих на текущий момент льготных кредитов 3.0: «Из тех мер поддержки, которые реализованы, хотелось бы, чтобы кредиты, которые сегодня начали выдаваться под 3% с условием сохранения занятости 90%, перешли немножко в другую форму».

Уполномоченный призвал российские власти вспомнить опыт прошлого, чтобы новые кредиты «приравнивались к тем, что выдавались в первую волну пандемии под 2%, когда их не надо было возвращать, если ты сохраняешь занятость».

Борис Титов также отметил, что его команда сейчас активно ведёт работу по систематизации ограничительных мер. «Нужно систематизировать отраслевые требования. Бизнес разработал эти требования, они были приняты, они работают, зачем сейчас каждый регион опять вводит свои требования? Должен быть понятный разумный набор требований в соответствии с той эпидемиологической ситуацией, которая есть в регионе», – заявил он.

Председатель попечительского совета Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов в своём выступлении отметил, что, в отличие от других регионов, предпринимательские объединения Новосибирской области работают в тесной координации с региональным уполномоченным по правам предпринимателей Николаем Мамулатом.

Он согласился с выдвинутым Борисом Титовым тезисом о некоей стагнации малого и среднего бизнеса в стране, тренд которой пока не удаётся переломить и напомнил, что в этом направлении еще предстоит много работы: «Напомню, что в структуре экономики России малый бизнес занимает 15%, а, например, в коммунистическом Китае – 60%. Сегодня речь идёт не просто о необходимости защиты и развития малого предпринимательства в стране, а проблеме его возможного исчезновения, как класса!».

Целый спектр вопросов полуторачасовой беседы оказался посвящён QR-кодам. Одно из самых интересных предложений было высказано председателем некоммерческого партнёрства «Союз медиков» и бывшим лидером партийного списка «Гражданской платформы» в Новосибирске Олегом Шестаковым, который попросил Бориса Титова выйти на федеральный уровень с инициативой выдавать QR-коды не только тем, кто поставил прививки, но и тем, у кого высокий уровень антител.

«Сегодня у пятой части населения России высокий уровень антител, то есть они устойчивы к заболеванию коронавирусом, а это главная задача вакцинации. Если это решение будет принято, то мы за один день существенно улучшим ситуацию с QR-кодами, а значит, и с количеством потенциальных посетителей заведений общепита, и пассажиров на транспорте», – отметил Олег Шестаков.

Предложение коллеги поддержала вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта, директор по развитию Fitnesplex Grand Екатерина Панферова, в свою очередь призвавшая привязать QR-кодами для фитнес-клубов и залов к их площади: «У нас 100 человек могут посещать фитнес-центр без QR-кода, а 101 должен его предъявить. Для крупных, системообразующих предприятий, у которых площади составляют более 1000 кв. м, это несправедливо».

Руководитель регионального отделения РСПП, президент межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин призвал федерального бизнес-омбудсмена обратить особое внимание на поддержку промышленных предприятий среднего бизнес-сегмента. По словам Карпекина сейчас они получают наименьшую помощь по сравнению с крупным и малым бизнесом.

Он же рассказал Борису Титову, что после введения QR-кодов в общепите, выручка новосибирских ресторанов упала в 2,5-3 раза и выразил мнение, что особого противоэпидемического смысла такая мера не имеет, так как по статистике в заведениях общепита заражается 0,1% от общего числа заболевших.

Уполномоченный согласился с доводами предпринимателей, сказав, что попытается убедить федеральные власти приравнять QR-коды к локдауну в плане мер поддержки для пострадавших предприятий.

Вместе с тем, он заявил, что считает оправданным введение QR-кодов не только в сфере общественного питания, но и на транспорте: «Программы стимулирования вакцинации должны касаться абсолютного большинства людей и отраслей. Поэтому и в транспорте и везде надо вводить постепенно QR-коды. Если мы хотим жить, не думая о коронавирусе, тогда придется в чем-то себя ограничивать».

Исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева напомнила уполномоченному о проблеме малоформатной торговли и «умных остановок», в построении диалога по которой между предпринимательским сообществом и мэрией Новосибирска он помогал в один из прошлых своих визитов в город.

Наталия Кошелева сообщила, что власти муниципалитета начали определённое движение в сторону достижения консенсуса с малым бизнесом по «умным остановкам», но остаётся актуальной проблема порядка 2500 нестационарных объектов торговли и услуг, которые заключали с муниципалитетом договоры аренды, но оказались «вне закона» по независящим от предпринимателей причинам.

Исполнительный директор Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» также отметила, что по информации объединения после отмены ЕНВД и перехода на УСН предприятий торговли и общепита налоговая нагрузка на них увеличилась в 8 раз и попросила Бориса Титова включиться в обсуждение с правительством Новосибирской области снижения ставки УСН для определённых категорий предприятий региона.

По завершении встречи уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат в разговоре с «Континентом Сибирь» выразил уверенность, что в рамках действующей рабочей группы мэрия Новосибирска и предпринимательское сообщество смогут найти устраивающий всех вариант обновления и унификации дизайн-кода остановочных павильонов мегаполиса.

Николай Мамулат отметил, что на «денежные компенсации (в случае сноса нестационарных торговых точек – «КС»), как в Москве, в бюджете Новосибирска нет денег». Однако, по его словам, городские власти вполне способны предоставить для размещения киосков равнозначные компенсационные места, реализуя принцип «меняется место – сохраняется бизнес».