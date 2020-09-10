8 сентября в Новосибирске побывал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей БОРИС ТИТОВ. В ходе своего визита бизнес-омбудсмен посетил Промышленно-логистический парк Новосибирской области, обсудил с мэром Новосибирска ситуацию с «умными остановками», а также принял участие в автопробеге.

– Борис Юрьевич, как бы вы оценили свой прошедший визит в Новосибирскую область? Какие вопросы и проблемы удалось решить, всё ли планируемое успели сделать?

– За последние пять лет в Новосибирске исчезли 1630 нестационарных торговых объектов. Эти торговые места давали работу практически семи тысячам человек. Сейчас еще 250 киосков под угрозой из-за концессии по «умным остановкам». В ходе визита нам удалось существенно продвинуться в решении вопроса, связанного со сносом киосков.

В числе прочих проблем нам рассказывают о давлении на бизнес со стороны надзорных органов. Например, новосибирский ТЦ «Восток». Предприятие не может нормально работать из-за бесконечных и не всегда оправданных проверок, в частности, со стороны МЧС. Мы подняли этот вопрос на уровне федерального министерства. В целом у нас на рассмотрении сейчас находятся более ста обращений из Новосибирска, связанных с давлением на бизнес.

Во время визита удалось обсудить еще одну проблему, связанную с адаптацией воспитанников детских домов в обществе. Права детей-сирот на доступ к высшему образованию зачастую остаются на бумаге, системная работа с талантливыми и одаренными детьми-сиротами не ведется, механизмы по выдаче льгот несистемны и непрозрачны. По словам самих выпускников детских домов, очередь на получение положенной по закону квартиры практически не движется. Многие из них смогут рассчитывать на получение квартиры только к пенсии или к глубокой старости.

Я выступил с предложением принять закон о фиксированных выплатах для выпускников детских домов, взяв за модель систему выплат «материнского капитала». Его можно будет использовать на покупку жилья или обучение, а определенный процент – тратить на текущие расходы. Это самое безболезненное для государства решение вопроса, связанного с детьми, у которых нет родителей. Оно выгодно как государству, так и самим выпускникам.

– В свое время вы активно подключались в Новосибирске к решению проблем владельцев нестационарных торговых объектов. Расскажите подробнее о том, к каким договоренностям с городской властью удалось прийти по поводу сноса киосков. Этот вопрос интересует очень многих.

– Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал действовать сугубо по закону и соблюдать права владельцев НТО на компенсации. Мэр заверил меня, что если по плану благоустройства на остановке останется торговый павильон, то тот предприниматель, который работал на этом месте, будет иметь приоритетное право там остаться. Если на каких-то территориях торговля будет прекращена, то будут предоставлены компенсационные места. Если и при этом возникнут сложности, возможно решение о переносе сроков концессии по «умным остановкам».

При участии «Партии Роста» добились того, что теперь все спорные вопросы, связанные со сносом киосков, будут обсуждаться на большом совещании с участием мэра города, федерального бизнес-омбудсмена, представителей деловых общественных организаций и самих бизнесменов. А мы, со своей стороны, будем принимать активное участие в обсуждении проблемных ситуаций с каждым конкретным объектом.

– Как бы вы оценили сегодня состояние бизнеса в Новосибирске? Что хорошо, что неплохо, а что плохо совсем?

– Новосибирская область по сравнению со многими российскими регионами выглядит очень достойно. Надо сказать, что из всех мест, где «якорится» именно цифровой бизнес, Новосибирск выглядит лучше всех. Потому, что даже Сколково, хотя туда намного больше денег вложено, не может похвастаться большим количеством реальных стартапов. Это все связано с тем, что правильно была построена работа: есть научная база, хорошие кадры.

Для примера: посмотрите на новосибирский Академгородок, на Технопарк, на технико-внедренческую зону, которую построили в Томске. Там она заполнена на 30%. Поэтому в Томске речь идет об остановке деградации. А Новосибирск – это высокая степень эффективности развития.

– В ходе визита в Новосибирск вы посетили Агентство инвестиционного развития и Промышленно-логистический парк. Как вы оцениваете сегодня инвестиционный потенциал региона?

– Потенциал огромный. И то, что регион создал такую удобную площадку для среднего и крупного бизнеса, как Промышленно-логистический парк, дало ощутимый позитивный эффект – в регион пришли международные компании. Конечно, АИР хорошо с ними поработал. По своему опыту знаю, что бизнес в новом регионе – это много нюансов и вопросов, только в командной работе с принимающей стороной возможно оперативно все решать.

Вместе с тем я считаю, что в Новосибирской области необходимо создать производственный кластер для малого и среднего бизнеса по переработке огромных потоков сырья, которые сегодня идут через Новосибирск. Допустим, из Китая через Новосибирск идут пластик, металлы, другое сырье. Всё это может подлежать переработке. И, конечно, выгоднее заниматься ею здесь, в центре страны, на пересечении всех транспортных потоков. Почему бы здесь не создать, к примеру, производство гаек и гвоздей?

В Новосибирской области очень большие перспективы именно у развития производства для потребительского рынка. Того, что мы называем «экономикой простых вещей». Для этого нужно создавать условия.

– На встречах с вами бизнесмены задают, по сути, один и тот же вопрос, вызванный ограничительными мерами, снижением потребительской активности и общим непониманием, что будет завтра. Вопрос: что нам делать? Есть какой-то универсальный ответ?

– Универсального ответа нет. Могу сказать, что за время действия ограничительных мер в России пострадало как минимум 60% компаний – около 4,17 миллиона предприятий столкнулись с падением выручки более чем на 30%.

Институт уполномоченного в период пандемии работал так, как никогда не работал за всю свою историю. За это время мы всячески пытались выбивать дополнительную поддержку. Сейчас я предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Наше главное сообщение власти: надо снимать ограничения и дать бизнесу работать.

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