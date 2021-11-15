Новосибирская область серьёзно наращивает темпы вакцинации

15 ноября на оперативном совещании с губернатором Новосибирской области министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что в последние две недели открыто 40 дополнительных кабинетов для вакцинации.

15 ноября губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области. В частности, речь шла об увеличении масштабов вакцинации населения региона и о расширении возможностей для граждан принять в ней участие.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил главе региона о мерах, которые принимаются в области для увеличения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. В докладе министр напомнил, что с 12 октября для определённых категорий граждан введена обязательная вакцинация, что позволило за месяц повысить количество привитых жителей Новосибирской области более чем на 30%.

Если до 12 октября первым компонентом было привито 768 736 жителей, то за период с 12 октября по 12 ноября вакцинацию прошли ещё 256 344 человека. Всего на текущий момент первым компонентом привито 1 025 080 жителей области, а завершённый курс вакцинации имеют 863 127 человек.

В Новосибирской области сегодня при содействии регионального минздрава работают 92 базовых пункта вакцинации, дополнительно открыто 144 кабинета, из них 40 открыты в течение последних двух недель. Продолжает работать 98 мобильных бригад, выезжающих на предприятия и организации. 25 пунктов вакцинации работают в торговых центрах – на днях открыт такой пункт в ТРЦ «Аура». Чтобы можно было записаться на вакцинацию, работают 132 виртуальных кабинета, отражающихся в Медицинской информационной системе, а также максимально открываются слоты на сайте «Госуслуги», чтобы граждане смогли записаться на вакцинацию.

К настоящему времени в Новосибирскую область поступили 1 227 000 доз вакцин от коронавирусной инфекции. 24 действующих лаборатории полностью закрывают все потребности здравоохранения региона. Развёрнутый коечный фонд для больных COVID-19 составляет 4785 коек, что позволяет полностью обеспечить стационарной медицинской помощью всех, нуждающихся в госпитализации.

Напоминаем читателям, что 11 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе традиционного часа общения с прессой оценил перспективы дальнейшего ужесточения антиковидных мер в мегаполисе. В частности — введения QR-кодов в транспорте.