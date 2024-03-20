В конце марта завершается 5-летний срок полномочий бизнес-омбудсмена Новосибирской области. 18 марта в Законодательном собрании прошло активное обсуждение двух кандидатов на этот пост. Депутаты и представители бизнеса поделились своим мнением о том, кто должен защищать права предпринимателей в последующие пять лет.

28 марта на сессии Законодательного собрания будет выбран новый уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области. В числе претендентов – действующий бизнес-омбудсмен Николай Мамулат, полномочия которого завершаются в этот день. Его кандидатуру на новый срок выдвинула вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко.

Вторым кандидатом на должность стала Наталия Кошелева – исполнительный директор областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и вице-президент Ассоциации малоформатной торговли. Кандидатуру Наталии Колешевой представил на конкурс депутат Законодательного собрания Вячеслав Илюхин.

На депутатских слушаниях 18 марта, предваряющих голосование на сессии Заксобрания, каждый из кандидатов рассказал о своей программе, ответил на вопросы и получил обратную связь по своей работы от депутатов и предпринимателей.

Николай Мамулат в своей программе сделал основной акцент на снижении силового давления на бизнес и совершенствование законодательства, направленного на защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

«Эта работа уже дает серьезные результаты. Тем не менее, до сих пор к предпринимателям применяется такая мера пресечения, как содержание в СИЗО. Хотя, в соответствии с законом, если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, то заключение под стражу не может применяться. Необходимо, чтобы дела предпринимателей рассматривались без ограничения их деятельности. Бизнес должен работать, чтобы обеспечивать людей зарплатой, выполнять свои финансовые обязательства, платить налоги», ─ подчеркнул в своей программной речи Николай Мамулат.

Также он намерен направить внимание на вопросы муниципальной контрольно-надзорной деятельности, чтобы добиваться снижения административного давления на бизнес.

В свою очередь по мнению Наталии Кошелевой, важной задачей института уполномоченного по правам предпринимателей должна стать разъяснительная работа по изменениям в законодательстве, включая проведение вебинаров и консультаций по актуальным для бизнеса темам. Также кандидат подчеркнула важность общественной работы в предпринимательской среде.

«Я вижу своей миссией поддерживать предпринимателей в их благотворительной и волонтерской деятельности, координировать и направлять. Важно делать это системно. Здесь мы действуем в разных направлениях – это и работа с детскими домами, и с пожилыми людьми, и, конечно, помощь участникам СВО», ─ сказала Наталия Кошелева.

Также кандидат проявила готовность развивать активное взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и союзами и высказала идею предоставления возможности использовать материнский капитал для развития своего дела женам участников СВО, которые по возвращении со службы не смогут содержать семьи из-за полученных травм.

Депутаты и представители бизнеса, заслушавшие кандидатов, рассказали о том, каким бы они хотели видеть будущего бизнес-омбудсмена. Часть присутствовавших высказалась за сохранение должности за Николаем Мамулатом, высоко оценив его работу на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

«Николай Егорович не только продолжил полезные начинания предыдущего уполномоченного по правам предпринимателей (Виктора Вязовых – «КС»), но и добавил новую мощную струю в работу бизнес-омбудсмена. При нём создан Экспертный центр «Бизнес против коррупции», продолжил активную деятельность Общественный совет. Для нас очень важны такие его качества, как равная приближенность ко всем деловым общественным объединениям, а также умение формировать эффективную команду», ─ заметил президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин.

Кандидатуру Николая Мамулата также поддержали председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска Наталья Безрученкова и многие депутаты Заксобрания.

Депутат Заксобрания Александр Барсуков («Единая Россия») рассказал о своем опыте взаимодействия с бизнес-омбудсменом по защите предприятия в Колыванском районе. «Николай Мамулат ─ энергичный, коммуникабельный, неравнодушный, порядочный человек. Три года назад пришлось тесно общаться с ним, когда прокуратура необоснованно предъявила претензии к предприятию в Колыванском районе. В результате его работы все претензии были отклонены», ─ заявил Александр Барсуков.

Вице-спикер новосибирского Заксобрания Владимир Карпов (КПРФ) тоже высказался за сохранение поста за действующим уполномоченным. «В противном случае, у нас будет две потери. Одна – это эффективный, опытный бизнес-омбудсмен. Другая – это человек, который успешно взаимодействует с предпринимателями и помогает им решать их вопросы в областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ»», ─ констатировал Владимир Карпов.

Депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин, предложивший на конкурс по выбору бизнес-омбудсмена Новосибирской области кандидатуру Наталии Кошелевой, обратил внимание присутствующих на то, что она уже более 15 лет ведет общественную и предпринимательскую деятельность – успешно работает в качестве исполнительного директора регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». «Она действительно тот, кто знает, как помочь бизнесу. Она действительно специалист», – заявил парламентарий.

«Мы много взаимодействовали с Наталией Александровной в общественной работе, и я вижу поддержку её предпринимательским сообществом в любых начинаниях. Считаю, у нее есть все компетенции, чтобы занять и осилить эту должность», – сказала депутат Заксобрания Елена Тырина.

Достойна занять ответственный пост Наталья Кошелева и по мнению председателя новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игоря Салова.

«Именно наше отделение «ОПОРЫ РОССИИ» рекомендовало депутату Вячеславу Илюхину заявить кандидатуру Наталии Кошелевой на конкурс. Дело в том, что в нашем объединении важное место занимает работа по защите законных интересов предпринимателей. Наталия Кошелева, являясь руководителем исполнительной дирекции новосибирского отделения, занимается этой работой давно и профессионально. Я бы хотел обратить внимание на программу развития института уполномоченного, предложенную Наталией Александровной. Это программа реальных действий, которая позволит масштабировать работу уполномоченного не только на город Новосибирск, но и на всю Новосибирскую область. Мне в этой программе нравится всё, и особенно то, что она составлена из предложений предпринимателей, обратившихся к нам за последние несколько лет. Это не только план действий по защите предпринимателей, но и методика повышения их образовательного уровня и профилактики возможных правонарушений», ─ сказал Игорь Салов.

Итоги прошедших депутатских слушаний будут учтены при выборе уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области на очередной сессии Законодательного собрания.