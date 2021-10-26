Стало известно, как ужесточат антиковидные ограничения в Новосибирской области

26 октября первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов провёл пресс-конференцию. Вице-губернатор рассказал журналистам, какие дополнительные меры противодействия коронавирусу будут введены в Новосибирской области с 30 октября.

Во вторник, 26 октября в правительстве Новосибирской области состоялся брифинг, посвящённый дополнительным мерам, призванным остановить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов подробно рассказал о мерах противодействия инфекции, которые будут действовать в Новосибирской области с 30 октября.

Напоминаем читателям, что 20 октября президент России Владимир Путин, в связи с резким увеличением заболеваемости коронавирусом в стране, объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, Правительством России для регионов был рекомендован ряд дополнительных мер, призванных снизить в них темпы заражения. Но их окончательный выбор был оставлен за главами субъектов РФ.

25 октября, в рамках оперативного совещания в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил, что в регионе будут введены дополнительные санитарные ограничения для обозначенного президентом РФ периода нерабочих дней: «Для того чтобы эти дни использовать максимально эффективно для обеспечения перелома четвёртой волны, для снижения заболеваемости, чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придётся принимать дополнительные ограничительные меры». Глава региона поручил в кратчайшие сроки подготовить пакет соответствующих мер.

Вице-губернатор Юрий Петухов рассказал, что на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем 26 октября, было принято решение не устанавливать дополнительных нерабочих дней ни до 30 октября, ни после 7 ноября, ограничившись периодом нерабочих дней, указанных президентом РФ. Школьники в этот же период уйдут на каникулы, а детские сады будут работать в период с 1 по 3 ноября.

В соответствии с поручениями президента РФ и решениями областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 30 октября по 7 ноября приостанавливается посещение аквапарка, закрытых павильонов зоопарка. Также приостанавливается оказание услуг общественного питания в ночное время – с 23.00 до 6.00. Исключение будет сделано для обслуживания на вынос (доставки заказов), а также оказания услуг общественного питания на территории международного аэропорта Толмачёво, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций и АЗС.

Учреждения культуры и спортивные учреждения (в том числе фитнес-центры, аттракционы и детские развлекательные центры), начиная с 30 октября будут доступны к посещению только по QR-кодам с информацией о вакцинации или приравненным к ним документам.

Такими документами-аналогами могут стать: сертификат о вакцинации на бумажном носителе; отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов с момента проведения скрининга; справка, подтверждающая, что гражданин перенёс коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не менее 6 месяцев; справка из медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции, заверенной лечащим врачом, руководителем медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов с момента проведения скрининга.

Вице-губернатор Юрий Петухов сообщил, что QR-коды нужно будет предъявлять при посещении мероприятий, где ожидается присутствие более чем 100 человек. Для меньшего количества посетителей продолжают действовать ранее установленные нормы – заполняемость не более 50%, масочный режим и температурный контроль.

Работодателям в Новосибирской области рекомендовано временно перевести на удалённый режим работы не прошедших вакцинацию сотрудников организаций и предприятий в возрасте 60 лет и старше, за исключением работников, переболевших коронавирусной инфекцией в последние 6 месяцев. Прошедших вакцинацию работников руководителям организаций рекомендовано на 2 дня освобождать от работы с сохранением заработной платы.

«Мы, что называется, «идём по лайту». Это выверенные решения, для чтобы не обрушить экономику и для того, чтобы в текущих эпидемиологических условиях обеспечить дальнейшее нераспространение этой смертельно опасной инфекции», – оценил принятые областным правительством решения вице-губернатор Юрий Петухов.

Первый заместитель губернатора добавил, что на сегодня прививки от короновирусной инфекции имеют 864398 человек или 49,8% жителей Новосибирской области, но вакцинацию требуется продолжать.