На сессии Законодательного собрания Новосибирской области 28 марта депутаты проголосовали за кандидатуру уполномоченного по правам предпринимателей в регионе на ближайшие пять лет. Большинством голосов эта должность осталась за Николаем Мамулатом.

Соперницей Мамулата на голосовании за место бизнес-омбудсмена была исполнительный директор областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. 18 марта на депутатских слушаниях в Заксобрании обсуждались кандидатуры обоих претендентов, о чем подробно писал «Континент Сибирь».

Кандидатуру Николая Мамулата утвердили подавляющим большинством голосов — за его назначение проголосовало 59 депутатов, в пользу Наталии Кошелевой отдали свои голоса 6 народных избранников. Ранее в Заксобрание поступили письма от предпринимателей, поддерживающих того или иного претендента на пост бизнес-омбудсмена: по данным «Континента Сибирь», в поддержку Николая Мамулата их набралось 208, в пользу Наталии Кошелевой — 146.

Некоторые депутаты, впрочем, в ходе сессии усомнились в необходимости существования самого института бизнес-омбудсмена, который, по их мнению, создан, чтобы улучшить качество взаимодействия бизнеса и власти. С таким тезисом не согласен зампредседателя бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области Сергей Кальченко. В разговоре с «Континентом Сибирь» он констатировал, что именно благодаря институту уполномоченного по правам предпринимателей вскоре после начала СВО были приняты меры по «либерализации уголовного законодательства». По его словам, дела по налоговым статьям теперь не могут возбуждаться на основе справок следователей или оперативных сотрудников, а только по результатам проведенных налоговых проверок. Также депутат сказал, что либерализация коснулась и конкретных «налоговых» статей российского уголовного кодекса -№№ 198 и 199 — для преступлений по ним был снижен уровень тяжести, сокращены сроки давности и так далее. Все это говорит о том, что институт бизнес-омудсмена сегодня очень нужен — «крупный бизнес и субъекты малого и среднего предпринимательства составляют очень большую часть нашего ВВП, и в этот период надо их ещё более тщательно оберегать», — заключил Кальченко.

Ранее мы сообщали, что у фракции ЛДПР в новосибирском Заксобрании сменилось руководство.