Мэр Новосибирска ответил на вопрос о возможности введения QR-кодов в транспорте

11 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе традиционного часа общения с прессой оценил перспективы дальнейшего ужесточения антиковидных мер в мегаполисе.

Мэр Новосибирска 11 ноября провёл еженедельную пресс-конференцию, в ходе которой ответил на несколько вопросов по теме коронавирусной инфекции.

Анатолий Локоть напомнил, что с 12 ноября система QR-кодов в Новосибирске и в целом по региону начинает действовать в отношении заведений общепита: столовых, кафе и ресторанов.

Мэр выразил уверенность, что это сделано не для затруднения работы общепита. «С введением QR-кодов для общепита ему позволили работать практически круглосуточно, убрали все временные ограничения, которые вводились раньше», – рассказал он о поддержке новосибирских предприятий общественного питания.

Градоначальник также добавил, что вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте является прерогативой властей субъекта РФ и в настоящее время такого решения власти региона не принимали. Вместе с тем, он и не исключил такой возможности: «Будет ли этот опыт распространён более широко – покажет время. Прежде всего, я думаю, будет проанализирован опыт введения QR-кодов в общепите».

Анатолий Локоть также поблагодарил журналистов за заботу о своём здоровье и рассказал о собственном самочувствии после перенесённой коронавирусной инфекции: «Чувствую себя хорошо, в целом. Заболевание непростое, не хотелось бы, чтобы кто-то его перенес. Хочу поблагодарить врачей, которые помогли. Лично главврача Михаила Андрушкевича и всю его команду (главный врач клиники «Санитас» – «КС»). Самое главное достояние человека – здоровье и жизнь, желаю избежать вот этого опыта».

По мнению главы администрации Новосибирска, «самое надежное средство от ковида – это прививка». Мэр призвал всех жителей города как можно скорее вакцинироваться, чтобы в случае заражения коронавирусной инфекцией перенести заболевание с минимальными последствиями для здоровья.

Напоминаем читателям, что Анатолий Локоть был госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция» 23 октября, перенёс болезнь в лёгкой форме и выписался 7 ноября.