Опыт кооперации с крупными предприятиями у новосибирских бизнесменов перенимают четыре региона

29 октября бизнесмены сегмента МСП сразу из нескольких регионов России посетили Новосибирский завод искусственного волокна и ознакомились с возможностями кооперации с крупными предприятиями в рамках проекта «Развитие» новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Руководство новосибирского отделения общероссийской организации предпринимателей малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» 29 октября пригласило новосибирских, алтайских, челябинских, тюменских и омских предпринимателей на Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), чтобы рассказать о возможностях производственного проекта «Развитие». Для участия в мероприятии из Москвы также прибыл председатель комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» Максим Третьяков.

Сопредседатель и руководитель комитета по промышленности НОО «ОПОРА РОССИИ» Евгения Чавкина рассказала предпринимателям, что проект «Развитие» предусматривает сотрудничество предприятий малого и среднего бизнеса с крупными заводами в формате почасовой аренды их станков с ЧПУ и другого промышленного оборудования, а также обслуживающих это оборудование специалистов.

По словам Евгении Чавкиной, предприятиям оборонного сектора такое сотрудничество выгодно тем, что позволяет увеличить загрузку оборудования и долю производимой гражданской продукции, а компаниям сегмента МСП – возможностью расширения спектра доступных технологических операций и номенклатуры создаваемой продукции без огромных вложений в собственные станки и оборудование.

НЗИВ открыл для посещения свои цеха металлообработки, деревообработки и изготовления изделий из пластмасс, где бизнесмены смогли лично осмотреть имеющееся на предприятии оборудование, пообщаться с персоналом и задать вопросы по технологическим операциям, которые способны осуществить заводские специалисты. Позднее директор завода Глеб Вареница и предприниматели из тюменского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» обсудили возможность создания на базе НЗИВа производства активированного угля из древесного сырья.

В настоящее время в проекте «Развитие» помимо АО «Новосибирский завод искусственного волокна», принимают участие АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» и ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина». Представители обоих НИИ в ходе мероприятия также провели для предпринимателей презентацию имеющегося оборудования и обсудили с ними перспективы сотрудничества.

Представитель СибНИА им. Чаплыгина рассказал, что благодаря участию в проекте за счёт 15 уже заключенных контрактов загрузку оборудования НИИ удалось увеличить на 32%. НИИЭП заявил о готовности не только предоставлять в аренду малым и средним производственным компаниям станки и специалистов, но и инвестировать в разработки гражданской продукции по их проектам.

Заинтересованность в масштабировании проекта «Развитие» и его переносе на территорию своих регионов высказали все гости новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», но особенно актуальным для себя новосибирский опыт посчитали делегаты из Челябинска, где также достаточно много оборонных предприятий.

Технический эксперт производственного проекта «Развитие» Андрей Братеньков рассказал предпринимателям, что сотрудничество с заводами для них будет максимально упрощено благодаря особой сервисной компании, которую планируется создать в ближайшее время. Сервисная компания будет взаимодействовать с заводами, и информировать предпринимателей о том, на каком из предприятий проекта и в какие сроки может быть выполнена та или иная производственная задача. Кроме того она сможет взять на себя формирование всей необходимой документации и написание программ для изготовления нужных бизнесменам изделий. Таким образом, производственным компаниям сегмента МСП останется только задать сервисной компании конкретную задачу и получить готовую продукцию.

Позднее в этот же день в новосибирской штаб-квартире «ОПОРЫ РОССИИ» состоялось заседание комитета по промышленности. Конференция, в центре содействия развитию предпринимательства «Мой бизнес» была организована в формате видеосвязи.

С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин и председатель комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» Максим Третьяков. Новосибирское отделение организации малого и среднего предпринимательства представили председатель попечительского совета НОО «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов, сопредседатель и руководитель регионального комитета по промышленности Евгения Чавкина, а также руководитель комиссии по развитию индустрии моды Надежда Исхакова.

В кулуарах мероприятия Максим Третьяков рассказал «Континенту Сибирь», что комитет по промышленности новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», наряду с челябинским и новгородским комитетами, занимает лидирующие позиции в организации. Как и новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в целом.

Председатель попечительского совета НОО «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов напомнил в своём комментарии «Континенту Сибирь», что производственный проект «Развитие» уже известен предпринимателям на федеральном и международном уровне. В частности, он был презентован бизнес-сообществу и представителям власти в ходе Петербургского международного экономического форума, проходившего в текущем году со 2 по 5 июня. По словам собеседника нашего издания, высокая оценка проекта подтверждается участием в посещении НЗИВа сразу четырёх делегаций из других региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ».