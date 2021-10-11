Новосибирских рестораторов и отельеров подготовят к принятию МЧМ-2023

С 27 октября по 10 ноября центр поддержки предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес» при поддержке регионального минпромторга, а также «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» позволит предпринимателям бесплатно принять участие в проекте «Школа гастрономического бизнеса».

Открытие сезона ежегодной «Школы гастрономического бизнеса» в 2021 году состоится 27 октября в большом зале правительства Новосибирской области. В текущем году проект будет посвящён подготовке гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa – «КС») к международным спортивным событиям 2022-2023 годов.

Устроители «школы» ожидают, что в 2021 году участие в проекте примет порядка 150 предпринимателей. 80 часов обучения пройдет в виде классических лекций и интерактивных занятий. В качестве тренеров «Школы гастрономического бизнеса» выступят: вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского отделения «Опора России» Наталия Кошелева; вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, совладелец группы компаний «Рестораны Владимира и Анжелики Бирковских» Анжелика Бурковская; президент «Первого клуба профессионалов индустрии гостеприимства» Сергей Шереметьев и ещё 17 экспертов со всей страны.

Открывая общение с бизнесменами, министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, президент «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» Владимир Бурковский, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, а также генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023 года» Владимир Тукмачёв расскажут участникам проекта, какие мероприятия запланированы в Новосибирске на 2022-2023 годы и какие компетенции в сфере гостинично-ресторанного обслуживания нужно получить новосибирцам, чтобы достойно встретить гостей города.

В комментарии «Континенту Сибирь» заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин сообщил, что сотрудникам новосибирских кафе, ресторанов и гостиниц, исходя из опыта проведения аналогичных спортивных мероприятий в других регионах России, предстоит подтянуть владение английским языком и овладеть рядом других компетенций, чтобы сформировать в глазах иностранцев положительный образ Новосибирска.

Слушателями школы могут быть субъекты малого и среднего бизнеса, а также физические лица. По завершении занятий участники получат сертификат о повышении квалификации, а также представление о вопросах, которые возникнут при подготовке ко встрече иностранных гостей и работе с клиентскими группами разного уровня.

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию на сайте ШКОЛАГАСТРОБИЗНЕСА.РФ до 24 октября. Вопросы о программе, регистрации и участия можно задать представителю Исполнителя Галине Ильиной по т.8 913-752-02-52 и по электронному адресу school@gastroincubator.ru.