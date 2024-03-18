Новосибирские предприниматели вместе с губернатором разработали «дорожную карту» поддержки малого бизнеса

Встреча Андрея Травникова с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) в Новосибирске подтвердила, что мероприятие из разряда протокольных перешло в конструктивное взаимодействие власти и делового сообщества на площадке регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В ходе обсуждения итогов совместной работы в 2023 году участники встречи расставили акценты на тех направлениях, где поддержка МСП со стороны региональной власти будет наиболее важной 2024 году. Подробности ─ в материале «Континента Сибирь».

Рабочая встреча губернатора Андрея Травникова с предпринимателями регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» состоялась 13 марта в конференц-зале отеля «Азимут». Вместе с главой региона в ней приняли участие министр промышленности торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, заместитель министра – начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин. «ОПОРУ РОССИИ» представляли председатель регионального отделения Игорь Салов, заместители председателя Евгений Мироненко, Илья Гнатуша и Марина Ярцева, руководитель исполнительной дирекции реготделения Наталья Кошелева, а также члены Совета отделения и руководители комиссий и комитетов.

Андрей Травников поблагодарил местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и рассказал, что уже третий месяц принимает в Москве поздравления от коллег, которые отметили, что новосибирское отделение по итогам работы в 2023 году стало лучшим в стране. «Спасибо за ваше активное участие во всех аспектах нашей жизни, за социальные проекты, за поддержку наших земляков, которые выполняют задачи специальной военной операции, за поддержку их семей, за реализацию всех остальных благотворительных, социальных проектов, которые мы на предыдущих встречах очень подробно обсуждали. Спасибо за продвижение имиджа новосибирских производителей, за продвижение авторитета Новосибирской области», – подчеркнул глава региона.

Сегодня в Новосибирской области зарегистрировано более 150 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этом секторе работает 35% всех занятых в экономике региона.

По итогам встречи Андрея Травникова с предпринимателями в марте 2023 году был составлен перечень из 12 поручений губернатора, направленных на поддержку бизнеса со стороны региональной власти. О том, что удалось сделать за год, рассказал глава минпромторга Андрей Гончаров. Так, одной из «болевых точек» для малого бизнеса была организация ярмарок, для которых выделяли места с низким трафиком. При поддержке министерства (и активном участии «ОПОРЫ РОССИИ») уже в мае 2023 года на площади Пименова в Новосибирске была проведена ярмарка продовольственных и непродовольственных товаров, произведенных на территории Новосибирской области. В ней приняли участие производители молочной продукции, мясных деликатесов, консервированной продукции, замороженных полуфабрикатов, руководители крестьянских, фермерских хозяйств, производители одежды, украшений, товаров для творчества. Кроме этого, на выставке представили свою продукцию производители светодиодных светильников, бытовой химии, изделий из кедра, оборудования для реабилитации, Ка-панелей (многослойных конструкций из несущих стальных оцинкованных профилей, которые связаны с внутренним заполнением из негорючих минераловатных плит) для легковозводимых домов. Всего в ярмарке приняли участие 60 субъектов малого и среднего предпринимательства. Принято решение проводить ярмарку регулярно.

По поручению губернатора региональный минпромторг в рамках проекта «Сделано в России» запустил на маркетплейсе Ozon раздел «Сделано в Новосибирской области». На сегодня в разделе представлено более 26 тысяч наименований товаров, 43 бренда из 18 категорий. Больше всего товаров размещено в категориях «Товары для автомобилей и мотоциклов», «Детская одежда», «Одежда», «Товары для дома» и «Спортивные товары». Кроме того, для продвижения товаров местных производителей Центром «Мой бизнес» предоставляются услуги по размещению товарных позиций на электронных торговых площадках. Всего в 2023 году такую услугу получили 22 предпринимателя.

Вице-председатель, руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике, руководитель проекта «Идействие» областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Гнатуша констатировал высокий уровень взаимодействия, а также содействия предпринимателям в сфере иноваций со стороны регионального министерства науки во главе с министром Вадимом Васильевым.

Оценка совместной работы предпринимательского сообщества и региональной власти все же не была однозначной. Несмотря на слова губернатора о том, что «перечень поручений отработан качественно, результаты хорошие», руководитель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов сказал, что «далеко не все и не в полном объеме поручения выполнены». Например, новосибирские бренды так и не появились на первых этажах крупных торговых центров. Впрочем, руководитель комиссии по развитию индустрии моды новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Надежда Исхакова уточнила этот тезис: как показала практика, новосибирские бренды сами оказались не готовы к работе в крупных торговых центрах. Составить конкуренцию ушедшим зарубежным компаниям они пока не могут.

Андрей Гончаров, реагируя на слова Игоря Салова, ответил, что перечень поручений губернатора – это «не догма, а живой документ». «Меняются тенденции и экономическая ситуация, к существующему перечню добавятся другие предложения, которые актуальны в ближайшее время. И мы работу продолжим», – заверил министр предпринимателей. По его словам, например, так как в ТЦ сегодня нет свободных мест для мелких новосибирских производителей, стоит совместно проработать организацию обувных, одежных ярмарок по аналогии с продуктовыми.

На встрече было решено аккумулировать предложения «ОПОРЫ РОССИИ» в части поддержки малого бизнеса в своеобразную «дорожную карту» на 2024 год. С этой целью в «ОПОРЕ» проработают предложения о реализации региональных и федеральных мер поддержки для начинающих предпринимателей, а также для бизнеса, который уже встал на ноги и нуждается в содействии власти с учетом отраслевой специфики. Кроме того, руководство регионального отделения заручилось поддержкой губернатора для создания отделений в районах области. Как выяснилось, не все главы сельских районов понимают, зачем создаются объединения предпринимателей, и какую пользу можно получить от совместных усилий бизнеса и власти.

Помимо вопросов, касающихся непосредственно бизнеса, предприниматели спросили губернатора, рассматривает ли он их представителей в качестве кадрового резерва. Напомним, что вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Чавкина в марте была назначена на должность заместителя министра экономического развития Приморского края.

Андрей Травников ответил, что «кадровый резерв в области широкий, в него, в том числе, входят руководители государственных и частных компаний, а также владельцы бизнеса». Однако тем, кто рассматривает для себя возможность построить карьеру во власти, губернатор посоветовал получить профильное образование. «Двери для всех открыты. Присмотритесь к проекту Корпоративного университета правительства Новосибирской области», – порекомендовал Андрей Травников.