Новосибирский депутат Госдумы: «Введение обязательных QR-кодов неконституционно»

Депутат Государственной Думы РФ и второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов считает, что его партия не поддержит законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

14 ноября пресс-служба новосибирского обкома КПРФ опубликовала мнение депутата Госдумы РФ Рената Сулейманова относительно внесённых накануне в нижнюю палату Федерального Собрания законопроектов об использовании обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Депутат федерального парламента от Новосибирской области негативно оценил подобные инициативы, посчитав их противоречащими конституции страны: «Законодательные инициативы правительства по введению обязательных QR-кодов для доступа в общественных местах и передвижения граждан на самолетах считаю ограничением конституционных прав граждан».

По словам Рената Сулейманова, партия ещё не определилась с окончательной позицией в отношении данных законопроектов, внесённых в Госдуму со стороны правительства РФ, но вероятнее всего выступит против: «Позиция фракции КПРФ, скорее всего, будет определена на следующей неделе, во вторник, во время очередного заседания фракции. Думаю, фракция КПРФ в Госдуме не поддержит эту инициативу правительства».

Некоторые видные однопартийцы депутата также уже подвергли критике упомянутые законопроекты. В частности, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил о попытке «санитарного переворота» в стране, а руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко выразил опасения, что персональные данные граждан могут оказаться привязанными к QR-кодам, что может привести к их массовой утечке.