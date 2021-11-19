Как увеличить прибыль компании без затрат? Подскажет НОО «ОПОРА РОССИИ»

Андрей Сегеда
 
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Конференция "ОПОРЫ РОССИИ" в новосибирском центре "Мой бизнес" - фото НОО "ОПОРА РОССИИ"

24 ноября Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» проводит первую всероссийскую конференцию по партнёрству, в рамках которой научит предпринимателей успешной коллаборации.

Первая всероссийская конференция по партнёрству состоится 24 ноября в 10:00 в большом зале новосибирского регионального центра содействия развитию предпринимательства «Мой бизнес». Принять участие в обсуждении всех аспектов партнёрства можно будет не только очно, но и подключившись к конференции онлайн.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Партнёрские технологии в бизнесе» Новосибирского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Соорганизаторами посвящённой сотрудничеству дискуссии выступили: Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), центр «Мой бизнес», а также глобальная сеть экспертов по стратегическому консалтингу «Trout & Partners».

В ходе конференции основатель Rodnya Group, руководитель проекта «Партнёрские технологии в бизнесе» НОО «ОПОРА РОССИИ» Елена Неклюдова расскажет участникам конференции, как управлять рекомендациями и создавать клиентопоток, а  член Ассоциации юристов России Наталья Козина ответит на вопрос: «Как создать партнёрство, которое будет работать?».

Автор и основатель федерального проекта «Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА», сопредседатель и член президиума НОО «ОПОРА РОССИИ» Кристина Дель поделится с участниками мероприятия пятью лучшими лайфхаками для практического применения в коммерческом партнёрстве.

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Первая всероссийская конференция по партнёрству НОО «ОПОРА РОССИИ»

Основатель маркетингового digital агентства Fedotov Studio, преподаватель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Павел Федотов расскажет, как сегментировать аудиторию в В2В-сегменте и увеличивать показатели бизнеса за счёт партнёрства, а эксперт по клиентской лояльности и cross-marketing Данила Беляев подробно осветит тему партнёрских продаж.

Спикерами мероприятия также станут: международный эксперт в области бизнес-стратегий и позиционирования, KAM, сотворчества и инноваций, член совета директоров Trout & Partners Global Вадим Ширяев, а также основатель и руководитель Международного Центра Коучинга, бизнес-тренингов и консалтинга «СмартАльянс» Наталья Михайлова. Основатель концептуального агентства «PROSTO», эксперт по продвижению в социальных сетях Светлана Гердюк и основатель компании «Сибирь Патент» Александра Болотова тоже выступят в числе экспертов.

Конференция пройдёт по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9А, центр «Мой бизнес».

Подробнее узнать о спикерах и темах выступлений, а также зарегистрироваться в качестве участника возможно по ссылке: oporansk.ru/parthner_conf.

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