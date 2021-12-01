С запада на «Восток»: зачем на новосибирский завод пришла новая команда руководителей из Москвы?

На новосибирском заводе полупроводниковых приборов «Восток» крутые перемены: в конце ноября здесь сменилась управляющая команда. На смену Владимиру Исюку, занимавшему руководящие посты на заводе на протяжении 15 лет, пришел ЕВГЕНИЙ МАСЛЕННИКОВ, назначенный исполнительным директором «НЗПП Восток». В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал, с чем связаны кадровые перестановки, и каких результатов ждут от новой команды.

В работу Евгению Масленникову пришлось включаться без долгих прелюдий – с его приездом на заводе началась инвентаризация, по результатам которой новый руководитель хочет понять возможности предприятия. В первую очередь для работы на российском коммерческом рынке. Пока «Восток» работает преимущественно для нужд гособоронзаказа. На вопрос, почему приход новой управленческой команды начался с инвентаризации: ищут ли нарушения в работе прежнего руководства, Евгений Масленников уверил, что интерес в другом: «Мне кажется, это нормально, когда новая команда хочет знать, что на самом деле происходит на предприятии, тем более мой выход совпал с проведением годовой инвентаризации на «НЗПП Восток». Мы инвентаризируем не только активы, но и IP, смотрим, какова ситуация с закупками, формированием себестоимости. Я не ожидаю, что вдруг вскроются какие-то нарушения, но в случае их выявления будут, конечно, предприняты меры в соответствии с российским законодательством. Уже сейчас понятно, что «Восток» пока работает только в рамках государственных контрактов, коммерческих заказов практически нет. Наша задача – исправить эту ситуацию».

– Из различных сообщений может сложиться впечатление, что смена руководства предприятия произошла спонтанно. Но так ли это на самом деле?

– Спонтанных действий не велось. Смена команды была запланированной, несмотря на то что вклад прежнего генерального директора для предприятия весьма существенен. С Владимиром Исюком мы готовы к дальнейшему прямому диалогу. Но веяния времени – необходимость выхода на коммерческие рынки – требует идти вперед и решать соответствующие задачи более интенсивно, чем ранее.

– Среди участников рынка можно встретить версию о том, что вы приехали в Новосибирск с другим интересом – закрыть предприятие, которое на сегодня, по сути, копирует работу двух других, входящих в группу компаний «Элемент»…

– По моей рабочей биографии можно понять, что я не умею закрывать предприятия. Более того, я не привык работать в команде год или два. Я проработал более двадцати лет всего в двух компаниях. После окончания магистратуры физико-математического факультета Московского института электронной техники и защиты диссертации девять лет в небольшой частной компании «Оптолинк», которой удалось выйти на коммерческий рынок производства волоконно – оптических гироскопов. И чуть больше в компании «GS Nanotech», где стал генеральным директором, и запустил производство с нуля.

– То есть в ГК «Элемент» относятся к «НЗПП Восток» как к полноценному производственному активу, а не балласту?

– «НЗПП Восток» – производственный драйвер в восточной части России. Уже в ближайшее время мы планируем войти в ряд федеральных проектов, которые помогут предприятию открыть новые рынки сбыта продукции.

– В продолжение темы информации, которая стала циркулировать на рынке после смены команды «НЗПП Восток». Можно встретить версию о том, что уже в начале будущего года одна из площадок «Востока», расположенная на улице Дуси Ковальчук, будет расформирована под продажу. Так ли это на самом деле?

– Я знаю, что такие разговоры ведутся. Еще два года назад при прежнем руководстве предлагалась оптимизация действующего производства, в рамках которой линия, расположенная на Дуси Ковальчук, переехала бы на Дачную. Такая возможность есть – в первую очередь с точки зрения ресурсов. Поэтому вариант продажи площадки рассматривается акционером.

Евгений Масленников отметил, что уже переехал в Новосибирск: «Сейчас ищу квартиру для себя и семьи, которую планирую перевезти в начале будущего года. Нужно решить вопросы с детским садом, школой для детей. Пока изучаю, где, в какой части города будет удобнее жить всей семьей».

– О продавце и стоимости площадки спрашивать еще рано?

– Пока ведется обсуждение, насколько эта площадка может быть востребована в работе в обновленном формате, и, если нет, то возможна ли переброска в условиях, не препятствующих выполнению заказа. Очень важно осуществить все контракты в срок.

– Вы постоянно напоминаете о выходе предприятия на коммерческий рынок. Уже есть конкретика, какие программы финансирования помогут обновить производство, а соответственно позволят выйти на новое направление «Востоку»?

– На сегодня у «Востока» две основные задачи – как и предполагалось, до марта будущего года завершить модернизацию производства на одной из линий. А в январе-феврале защитить сразу несколько новых проектов, предполагающих федеральное финансирование, в различных государственных институтах. В первую очередь, я очень надеюсь на целевую программу, которая даст возможность реализовывать проекты развития технического перевооружения.

– Судя по тому, что вы говорите, на предприятие вы пришли уже с определенным планом, который наверняка сформирован не только в голове, но и на бумаге. Если говорить более детально, то какие задачи вы ставите перед собой, как исполнительный директор «НЗПП Восток»?

– Акционер поставил передо мной конкретные задачи активного развития «НЗПП Восток». Например, формирование портфеля коммерческих продуктов. По исследованию рынка мы видим, что продукция «НЗПП Восток» имеет потенциал не только в программах импортозамещения, но и в национальных проектах, например, в области экологии. Реализация этого амбициозного проекта потребует новых высокотехнологичных решений и продуктов емкостью более 2,2 трлн рублей. На этот рынок зарубежные компании с каждым годом могут влиять все меньше, поэтому нам даны все условия для развития коммерческого производства электроники. Еще одна интересная для нас ниша – это транспорт и логистика.

С развитием электро и беспилотного транспорта появляется большой рынок сбыта для изделий микроэлектроники, новая ЭКБ (электронно-компонентная база) как для дорог, так и для автомобилей. К 2030 году объем всего рынка беспилотного транспорта в России составит порядка $9,5 млрд в случае запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок.

Рынок готов, и со стороны государства созданы все условия, чтобы работать в этом направлении. Но для этого необходимы совершенно другие подходы в работе, характерные именно для коммерческих рынков, причем не только с точки зрения производства, но и культуры, контроля качества, поддержки покупателя в дальнейшем, на протяжении всего жизненного цикла продукта. Уверен, что только такой подход позволит кратно увеличить выручку предприятия.

Новые задачи требуют не только моих усилий, как исполнительного директора, но и в целом коллектива. В обновленной команде отныне есть коммерческий директор, который будет работать с внешним рынком. И я очень надеюсь на команду «НЗПП Восток» – уже при беглом знакомстве понятно, что здесь работают профессионалы. Многие из них трудятся на «НЗПП Восток» десятки лет. Меня учили, что, если люди долго работают на своих местах, это не просто так – значит, они нужны и востребованы. Соответственно, пока никаких существенных изменений в кадровом составе не предполагается. Если у кого-то другие взгляды по этому поводу, то будем разбираться в ситуации.

– Как вы оцениваете ситуацию с кадрами?

– Проблема кадрового обеспечения сейчас на первом месте не только в Новосибирске, но и в целом по России. Заводам катастрофически не хватает специализированного рабочего персонала. На «НЗПП Восток» этот вопрос под контролем, но тем не менее, моя задача, как руководителя предприятия, создать позитивный образ предприятия, хорошие условия для привлечения его нынешних и потенциальных сотрудников.

«НЗПП Восток» – один из ведущих разработчиков и производителей интегральных схем, операционных усилителей, фото-приемных устройств и датчиков. Предприятие входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» и АФК «Система».