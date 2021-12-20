Бывший замгубернатора Новосибирской области стал вице-мэром Челябинска

Бывший заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Ксензов назначен на должность вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту. Об этом стало известно 20 декабря.

О назначении сообщают РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Челябинска в понедельник.

Андрей Ксензов работал во властных структурах Новосибирска и Новосибирской области с 1991 года, начав карьеру в администрации Калининского района областного центра. В 1998 году назначен главой городского управления благоустройства и озеленения мэрии, в 2005 – главой департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации. В 2009 году стал первым вице-мэром Новосибирска (мэром на тот момент был Владимир Городецкий), в 2012 — вице-губернатором региона (губернатором являлся Василий Юрченко).

В 2014 году Андрей Ксензов баллотировался на пост мэра Новосибирска, однако снял свою кандидатуру. После победы на выборах Анатолия Локтя занял пост первого заместителя мэра по городскому хозяйству.

В 2017 году Ксензов оказался в центре скандала, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил его с поста главы новосибирского метрополитена. После этого Андрей Ксензов безуспешно пытался судиться с муниципалитетом.

С 2017 по 2020 год Ксензов работал в Крыму. Сначала он стал советником главы госкомитета дорожного хозяйства, а с февраля 2019 – заместителем министра транспорта республики Крым. Осенью 2020 года Андрей Ксензов ушёл с этой должности по собственной инициативе, его отставку сопровождал уход со своего поста министра транспорта Крыма Сергея Карпова.

В конце ноября 2020 года Андрей Ксензов возвращался в Новосибирск. Тогда он сообщил «Континенту Сибирь», что пока «осматривается» в городе, однако свои планы не конкретизировал. Он отмечал, что ведёт переговоры и намерен заняться «делом, которое выберет», а в июле 2021 года возглавил новую управляющую компанию «Жилкомкомфорт».