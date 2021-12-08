Новосибирский замминистра назван рекордсменом по размеру взятки

Сумма взятки, которую мог получить проходящий по соответствующему уголовному делу заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин, стала самой крупной в регионе в уходящем году, рассказали представители областной прокуратуры 8 декабря.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык назвал суммы самого большого ущерба, нанесённого бюджету региона в результате коррупционных преступлений, а также самую крупную сумму взятки по итогам 2021 года.

Как сообщил представитель прокуратуры на пресс-конференции 8 декабря, наибольший ущерб от коррупционных преступлений, которые расследовались в регионе в 2021 году, был нанесён должностными лицами клиник НИИТО и Мешалкина. В первом случае он составил 1,3 млрд руб., а во втором – 1,8 млрд руб.

«Их никто не переплюнет», — сказал Павел Илык в пресс-центре ТАСС в среду.

Самая большая сумма взятки в 2021 году, по словам представителя прокуратуры, была зафиксирована по уголовному делу в отношении заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина, который подозревается в получении незаконного вознаграждения за общее покровительство по службе (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Она составила 2 млн 5 тыс. руб.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Нормайкина было возбуждено в октябре. По версии следствия, в 2020 году он поспособствовал выигрышу местной организации в конкурсе на строительство водонапорных скважин в Новосибирской области (предположительно речь идет об ООО «Бурсиб-Н»). Учредитель этой организации передал Нормайкину более 2 млн руб. за оказание общего покровительства, в процессе чего был задержан.

Владимиру Нормайкину была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, среди которых – приближение к зданию министерства ЖКХ и энергетики региона ближе 250 метров.