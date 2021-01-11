Управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных покидает свой пост

Федор Туров
 
Николай Шилов (на фото) сменил Игоря Безматерных на позиции управляющего Новосибирским отделением Сбербанка

Заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк», управляющий Новосибирским отделением Игорь Безматерных с 11 января покидает свой пост и переходит на работу в центральный офис Сбера в Москве. Как стало известно «КС», новым руководителем станет управляющий Кемеровским отделением Николай Шилов, сменивший в этой должности Татьяну Галкину после того, как она возглавила Сибирский банк.

Николай Шилов работает в Сбербанке 12 лет и переехал в Кемерово из Перми в 2015 году по приглашению управляющего Кемеровским отделением Татьяны Галкиной. Которую он и сменил в должности в 2018 году, когда Татьяна стала новым председателем Сибирского банка вместо Кирилла Бреля. В 2019 году Николай Шилов стал финалистом конкурса «Лидеры России», где получил сразу двух наставников — Сергея Степашина и президента Сбербанка Германа Грефа.

Игорь Безматерных руководил Новосибирским отделением №8047 с марта 2014 года – ранее он возглавлял отделение в Республике Коми. По данным источников «Континента Сибирь», он стал советником президента Сбербанка.

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