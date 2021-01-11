Управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных покидает свой пост

Заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк», управляющий Новосибирским отделением Игорь Безматерных с 11 января покидает свой пост и переходит на работу в центральный офис Сбера в Москве. Как стало известно «КС», новым руководителем станет управляющий Кемеровским отделением Николай Шилов, сменивший в этой должности Татьяну Галкину после того, как она возглавила Сибирский банк.

Николай Шилов работает в Сбербанке 12 лет и переехал в Кемерово из Перми в 2015 году по приглашению управляющего Кемеровским отделением Татьяны Галкиной. Которую он и сменил в должности в 2018 году, когда Татьяна стала новым председателем Сибирского банка вместо Кирилла Бреля. В 2019 году Николай Шилов стал финалистом конкурса «Лидеры России», где получил сразу двух наставников — Сергея Степашина и президента Сбербанка Германа Грефа.

Игорь Безматерных руководил Новосибирским отделением №8047 с марта 2014 года – ранее он возглавлял отделение в Республике Коми. По данным источников «Континента Сибирь», он стал советником президента Сбербанка.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.