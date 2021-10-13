Новый сибирский полпред Путина служил начальником УФСБ по Карелии в те времена, когда Андрей Травников занимал должность заместителя полпреда в СЗФО. Скорее всего, два выходца с Северо-Запада в Сибири будут воспринимать друг друга как естественные союзники.

В июне 2014 года ныне действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Вплоть до своего перехода на должность мэра Вологды, Травников курировал контрольно-ревизионную работу и отвечал за мониторинг социально-экономического развития регионов. Практически весь этот период он мог так или иначе контактировать с Анатолием Серышевым, который работал начальником УФСБ по Карелии с 2011 по 2016 год.

В пользу высокой вероятности наличия неформальных связей и единого круга общения Травникова и Серышева говорит тот факт, что у обоих руководителей был общий начальник (не считая Владимира Путина) – нынешний глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, который как раз и взял Травникова на работу в полпредство. В 2016 году Булавин возглавил ФТС РФ. Достаточно скоро он включил в свою команду Анатолия Серышева, пригласив его – как Травникова в 2014 году – своим заместителем.

Для понимания расклада следует заметить не только то, что Булавин, как и Серышев – кадровый чекист с воинским званием генерал-полковник. В 2006 году Булавин стал заместителем директора ФСБ, возглавил Национальный антитеррористический центр. Но до 2006 он руководил УФСБ по Нижегородской области, был даже «старшим» среди начальников УФСБ по Приволжскому федеральному округу, председательствуя в окружном совете глав управлений. Теперь можно вспомнить, кто большую часть 2000-х годов представлял президента России в Приволжском СФО – а именно, Сергей Кириенко, нынешний первый заместитель руководителя администрации президента, основной куратор внутренней политики, создатель той самой системы выдвижения кадров, в рамках которой Андрей Травников прибыл в 2017 году в Новосибирскую область.

И ещё один ключевой момент – Булавин в 2006 году был приглашен в Москву не кем иным, как Николаем Патрушевым, сейчас секретарем Совбеза РФ, а тогда директором ФСБ. В 2008-м вслед за Патрушевым Булавин ушел из ФСБ в Совбез и до 2013 года был первым заместителем Патрушева в этой структуре.

Таким образом, можно предполагать, что новый сибирский полпред – свой в неофициальной команде силовиков, замыкающейся на Патрушева, а вместе с тем и в связанной с ней «гражданской» команде, которая через Сергея Кириенко, «Росатом», Курчатовский институт выходит на питерского друга президента Юрия Ковальчука. В последнюю команду, как считается, инкорпорирован Андрей Травников. Ковальчук же курирует не только атомную энергетику, «Северсталь» или think tank ЦСР «Северо-Запад», который неожиданно разрабатывает программные документы для Томской области, да и сам Северо-Запад впридачу с центром в городе на Неве – нет, этим дело не ограничивается. Знатному петербуржцу традиционно приписывается интерес к «наукоемким» территориям, особенно связанным с ядерными технологиями, и в этом смысле, говорят знатоки тонких вопросов, он готов неформально опекать и спецгород Саров со всей Нижегородской областью, и такие субъекты РФ, как Новосибирская, Томская области и Красноярский край.

Назначение Анатолия Серышева, вероятно, усилит позиции команд Патрушева и Ковальчука-Кириенко в Сибири и ослабит ставленников других ОПГ (организованных придворных группировок). Например, ряд источников «Континента Сибирь» указывал на протекцию Сергея Шойгу, которой пользуется губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом говорили еще в бытность сибирским полпредом Сергея Меняйло – который черпал поддержку в тех же местах (возможно, через близкого к Шойгу вице-адмирала Олега Белавенцева, экс-полпреда крымского и северокавказского), присматривая за Уссом, конкурируя с ним и проиграв ему, как констатировал весной «Континент Сибирь». Но Шойгу – это совсем не Патрушев, не Ковальчук и не Кириенко. И именно сейчас, когда Шойгу собрался городить великие стройки на юге Енисейской Сибири, за здешними землями нужен глаз да глаз со стороны. Когда-то это называлось «сдержки и противовесы». Полпред из конкурирующей «горизонтали власти» (или из альтернативной вертикали? или из вертикали власти, лежащей немного на боку?) не допустит, чтобы «кто-то кое-где у нас порой…» (продолжить каждый может на собственное усмотрение). А может и вообще ничего не допустит, даст Бог.

В отсутствие полпреда в регионе периодически раздавались экспертные речи, что институт себя изжил, ничего не решает и никому не нужен. Ну вот: бесхозный институт, кажется, кому-то понадобился. История Новосибирской области вопреки домыслам подсказывает правильную интерпретацию данного административного ресурса. В своё время в «Континенте Сибирь» обсуждалась роль Сергея Меняйло в событиях мая-июня 2018 года, после которых фаворит предстоящих губернаторских выборов Анатолий Локоть признал Андрея Травникова старшим партнером и отказался от претензий возглавить область. А перед этим в 2014 году полпред Виктор Толоконский добился смены новосибирского губернатора. Кстати, и сам он в 2017 году покинул Красноярский край после затяжного конфликта с тем же Меняйло.

Иначе говоря, в руках человека, перед которым стоят политические цели, полномочий окружного полпреда может вполне хватить, чтобы сломать чью-либо успешную карьеру или создать преференции для своих. Сергей Меняйло задействовал ресурс выхода на президента и силовой ресурс, чтобы решить трудную проблему 2018 года, но он не смог навязать Травникову своих людей для управления Новосибирской областью (во-первых, в силу опеки Травникова командой Ковальчука-Кириенко, во-вторых, потому что со своими людьми у Меняйло было негусто – один в поле не воин, даже если он Жуков). В дальнейшем альянс не получил развития: между полпредом и новосибирским губернатором сохранялся вежливый холод дистанции.

Однако вице-адмирал для своего поста был в целом новичком в коридорах власти, заброшенным туда внезапной исторической турбулентностью. Напротив, Серышев с Травниковым – штатные резиденты этого «жилкомплекса», прописанные в сетях клиентел (как это называлось в римские времена и до сих пор именуется в учебниках социологии) наиболее могущественных особ, да еще и «соседи». У них больше шансов действовать в унисон. Ну и силового авторитета у нового полпреда побольше. Это с предшественником, прилетая в Новосибирск, Патрушев особо не считал нужным общаться, охотно приглашая к себе вместо него экс-зам-полпреда Вадима Гончарова. Вероятно, с новым окружным лидером будет иначе.

Кстати, для понимания нрава Анатолия Серышева добавим штрих: в его бытность начальником УФСБ Карелии было раскручено уголовное дело против экс-главы республики Андрея Нелидова. Нелидов сел.