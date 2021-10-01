В Новосибирске назначен начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Им стал председатель правления АО «Банк Акцепт» Константин Васильев.

По сообщению источника «Континента Сибирь», мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал распоряжение о назначении на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии председателя правления Банка «Акцепт» Константина Васильева. Официальной информации о назначении на сайте мэрии Новосибирска пока нет.

Константин Васильев родился 4 марта 1970 года в Новосибирске. В 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков, в 2003 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности юриспруденция.

С 1995 года по 2010 год Васильев занимал руководящие должности в банках и инвестиционных компаниях, в т.ч. в ПАО «БИНБАНК», который в 2019 году был присоединен к ПАО Банк «ФК Открытие».

В марте 2010 года Васильев возглавил представительство государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов в Сибирском федеральном округе (ГК АСВ в СФО). В 2015 году Совет директоров Банка «Акцепт» принял решение о его назначении на должность председателя правления.

Отметим, в 2021 году от имени и по поручению президента РФ Владимира Путина губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил Константину Васильеву благодарность «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Такой высокой наградой Васильев был отмечен за большой вклад в развитие региональной финансовой инфраструктуры, обеспечивающей поддержку населения и предприятий города и области. Впервые за последние 5 лет такой высокой наградой отмечен представитель финансовой сферы Новосибирской области.

После выхода материала о назначении Константина Васильева на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска глава города Анатолий Локоть в соцсетях также сообщил о новом руководстве департамента.

«Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли. Жду результативной работы в этой принципиально важной сфере городского хозяйства», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, об отставке бывшего руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова стало известно 24 мая текущего года.