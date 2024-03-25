Почему часть депутатского корпуса с апатией воспринимает старт мэрского конкурса в Новосибирске? Как влияет на процедуру отношение групп влияния к протеже губернатора на посту главы города?

«Континент Сибирь» писал, что губернатор видит в должности мэра Новосибирска заместителя главы области, экс-депутата Госдумы, бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Максима Кудрявцева. Но формально окончательное решение — за горсоветом, который будет голосовать за номинантов на внеочередной сессии 15 апреля. Вероятно, к тому времени руководитель области или его делегаты в конкурсной комиссии уже обсудят с ГС, что происходит. На данный момент депутаты могут лишь строить догадки о замысле губернатора: тот вроде бы хочет видеть у руля городской администрации человека из своей команды, но кого конкретно — обратной связи, исключающей двусмысленность, он не дает. Тем временем на кастинг заявились сразу три высокопоставленных чиновника регионального правительства.

Через полторы недели, 4 апреля, начинается экзаменационный этап конкурса на должность градоначальника. Возможно, губернатор исходит из того, что пока конкретика о поддержке им определенного кандидата будет выглядеть неуместно. Однако некоторых депутатов эта неоднозначность, граничащая с конспирацией, изумляет. Других удручает позиция региональной власти: она не дает пояснений, способных развеять мысль, что ГС лишь исполнитель, которому достаточно дать инструкцию в последний момент. Такой расклад придает пафосной натянутости речам о личной ответственности депутатов за то, кто будет управлять городом. Они по сути — такие же зрители, как и остальные граждане, которые к решению имеют слабое отношение. Хотя народные избранники могли бы успеть подготовиться к подобному развитию событий: с тех пор как большинство из них согласовало соответствующие изменения в Уставе Новосибирска, прошел почти год.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявились 21 человек. Вице-губернаторы Роман Теленчинов и Максим Кудрявцев, а также заместитель главы минпромторга региона Максим Останин. Так же в числе претендентов: — Руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов, — Директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин, — Предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, — Генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис»» Максим Картуков, — Директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, — Менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, — Директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, неработающий Матвей Филатов, — Эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев, — Безработная Олеся Яхонтова, — Врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, — Индивидуальный предприниматель Роман Филитович, — Индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, — Пенсионер Александр Трушакин, — Глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, — Директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, — Бывший депутат горсовета Новосибирска, руководитель областного отделения партии пенсионеров Эдуард Кожемякин, — Новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев.

Собеседники «Континента Сибирь» из руководящего состава горсовета и регионального филиала «Единой России» рассказывают, что даже первые лица депутатского корпуса получали информацию об основных участниках конкурса опосредованно. О подаче заявки Максимом Кудрявцевым стало известно буквально за несколько часов до его прихода в мэрию с пакетом документов. В тот же день к процедуре примкнули заместитель министра промышленности Новосибирской области Максим Останин и ключевой представитель областного правительства, заместитель главы региона Роман Теленчинов. (И Максим Останин, и Роман Теленчинов были в списке кандидатов, поданных на согласование в администрацию президента, писал «Континент Сибирь» в декабре, когда стало известно о скорой отставке Локтя).

Вице-губернатор странно смотрится в амплуа простого статиста, чья задача придать вес процедуре и коллеге Кудрявцеву, который в финале окажется победителем в борьбе нанайских мальчиков. Некоторые источники «Континента Сибирь» в ЕР утверждают, что губернатор перед подачей документов на конкурс собеседовал и Теленчинова, и Кудрявцева, и обоим говорил о поддержке. По наблюдениям «Континента Сибирь» среди депутатов ГС хватает тех, кто — будь у них свобода выбора — между Теленчиновым и Кудрявцевым могли бы проголосовать и за первого.

Максиму Кудрявцеву 48 лет, член «Единой России». В 1998 году пришел работать в Горно-Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком», где был инженером связи (до 2002 года), помощником директора (до 2007 года), заместителем директора филиала по коммерческим вопросам (до 2009 года). 2008-2009 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» — директор Горно-Алтайского филиала компании. 2009-2011 гг. — руководитель омского филиала ОАО «Сибирьтелеком», который влился в «Ростелеком». 2011-2016 гг. — вице-президент ОАО «Ростелеком»- директор макрорегионального филиала «Сибирь». 2015-2016 гг. — депутат Законодательного собрания Новосибирской области (избрался по спискам «Единой России». 2016-2021 гг. — депутат Госдумы от ЕР. 2022-2023 гг. — вице-губернатор Новосибирской области, курирующий работу в Москве. В 2023 году снова перебрался в Новосибирск. В статусе заместителя губернатора курирует региональные министерство цифрового развития и связи и министерство спорта.

Роман Теленчинов выходец из мэрии Новосибирска. В муниципалитете работал начальником управления жилищного строительства и инженерного обеспечения. В обладминистрации отвечает за крупные инфраструктурные проекты. Немаловажно, что он знает административный центр и ориентируется в его земельной и градостроительной специфике. Это неплохие данные для портфолио «хозяйственника». Депутаты гадают, как его будут «отсеивать», если предпочтение сверху падет на другого. Вряд ли вдруг окажется, что вице-губернатор, курирующий в регионе транспортное и дорожное хозяйство, не смог выдержать экзамен на знание актов, норм и законодательства. Более правдоподобен сценарий, в котором Теленчинов выходит в финал и просит поддержать губернаторского протеже Кудрявцева.

Роману Теленчинову 45 лет. Родился в Новосибирске. С первого срока Анатолия Локтя работал в городской администрации заместителем начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска — начальником управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска. В ноябре 2021 года перешел в правительство Новосибирской области, где в статусе вице-губернатора курирует инфраструктурные проекты. Координирует министерства строительства, а также транспорта и дорожного хозяйства региона.

Единороссы, с которыми беседовала автор «Континента Сибирь», скептически относятся к идее, что происходящее с конкурсом — это детально продуманный и режиссируемый мудрый план, который при любом раскладе заканчивается победой Максима Кудрявцева. Особенно, если так случится, что единороссов не будут склонять к консолидированному голосованию за конкретную персону.

При фракционном решении исход однозначен: в объединении ЕР на данный момент уже 33 человека. Будущему мэру нужно простое большинство, то есть 26 голосов.

Если же у депутатов не будет жесткой установки, интрига вполне возможна. Результат тогда определится в ходе торга с фигурами, на которые ориентируются представители той или иной группы влияния в горсовете. Эти группы выделяются не партийной принадлежностью или «независимостью» от объединений, а сосуществуют и противостоят друг другу в рамках единой фракции — той же самой «Единой России». С одной стороны — это лагерь депутата Госдумы Дмитрия Савельева, имеющего доступ к губернатору и силовым структурам. С другой — крыло федерального парламентария, политтехнолога Виктора Игнатова. У обоих есть ситуативные союзники во фракциях и вне формальных депутатских коалиций.

Роман Теленчинов не принадлежит к группе Игнатова или Савельева. Разумеется он, как и Кудрявцев, системная фигура и вряд ли на посту мэра стал бы предпринимать не согласованные с обладминистрацией действия. В региональной власти Теленчинов — фигура из команды первого заместителя председателя правительства области Владимира Знаткова.

Максим Кудрявцев изначально не ассоциировался ни с одной из основных политических сил — он был удобен в первую очередь именно главе региона как системный и предсказуемый чиновник, не страдающий избытком инициативы. По словам собеседников «Континента Сибирь» из числа соратников Дмитрия Савельева, парламентарий против Кудрявцева в статусе главы Новосибирска. Противостояние Дмитрия Ивановича и Виктора Александровича в борьбе за влияние на расклад в городе повышает шансы Кудрявцева на ситуативную поддержку со стороны Игнатова. «Ничего не объединяет так, как общий враг», — говорит один из депутатов ГС. Но это в то же время и минус для Максима Георгиевича, который перестает быть «равноудаленной» фигурой.

Есть мнение, что отсутствие жесткой позиции губернатора — особенно если он не заручился однозначным согласием Москвы насчет Кудрявцева — может привести к срыву конкурса. А когда история выйдет на новый круг, основной претендент может быть совсем другим. Например, в Томске первый после отмены прямых выборов конкурс по отбору главы города провалился. Спустя пару месяцев оказалось, что губернатор Владимир Мазур видит в этой должности «варяга»-омича.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска на внеочередной сессии 15 апреля 2024 года.