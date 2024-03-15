Вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев подаст документы для участия в конкурсе на должность главы городской администрации в пятницу, 15 марта.

По сведениям «Континента Сибирь» заместитель губернатора, экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер «Ростелекома» Максим Кудрявцев пополнит список участников конкурса на должность мэра Новосибирска сегодня, в последний день подачи заявок. Он и станет тем самым кандидатом, которого поддержит глава региона Андрей Травников.

«Континент Сибирь» писал, что Максим Кудрявцев — системная и «понятная» руководителю региона фигура. Однако перспективы его включения в число «реальных» кандидатов не были предопределены. Политические игроки до самого последнего момента пытались повлиять на то, кто станет «главным номинантом». За день до завершения подачи заявок на пост мэра, источники редакции во властных кругах не были уверены, что вопрос решен именно в пользу Кудрявцева, утверждая, что серьезные силы продолжают борьбу за спикера Совета депутатов Маслянинского района области Вячеслава Ярманова.

Максиму Кудрявцеву 48 лет, член «Единой России». В 1998 году пришел работать в Горно-Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком», где был инженером связи (до 2002 года), помощником директора (до 2007 года), заместителем директора филиала по коммерческим вопросам (до 2009 года). 2008-2009 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» — директор Горно-Алтайского филиала компании. 2009-2011 гг. — руководитель омского филиала ОАО «Сибирьтелеком», который влился в «Ростелеком». 2011-2016 гг. — вице-президент ОАО «Ростелеком»- директор макрорегионального филиала «Сибирь». 2015-2016 гг. — депутат Законодательного собрания Новосибирской области (избрался по спискам «Единой России». 2016-2021 гг. — депутат Госдумы от ЕР. 2022-2023 гг. — вице-губернатор Новосибирской области, курирующий работу в Москве. С 2023 года отвечает за цифровую трансформацию региона в статусе заместителя губернатора Новосибирской области.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации. Прием документов от желающих попасть на кастинг начался 1 марта и завершится 15 марта. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска в апреле 2024 года.