Цифровые двойники нового мэра Новосибирска

Пока пресс-центр мэрии Новосибирска готовит к запуску страницы в социальных сетях для нового главы регионального центра, лже-градончальник общается с народом и набирает подписчиков.

После завершения процедуры отбора главы Новосибирска в сети telegram появилось сразу несколько каналов под именем мэра Максима Кудрявцева. Инаугурация нового руководителя регионального центра намечена на пятницу, 26 апреля, к этому дню пресс-центр мэрии уже оформил аккаунты для градоначальника в разрешенных соцсетях. Соответствующие заготовки можно найти на сайте новосибирской администрации, вероятно, информационный блок их презентует сразу же после церемонии официального вступления мэра в должность. А пока доверчивые граждане, среди которых, в том числе, респектабельные представители делового сообщества, подписываются на псевдо-Кудрявцевых и оставляют в фейковых ресурсах развернутые комментарии под постами. Примечательно, что запутались и некоторые информационные порталы, которые называют одну из лже-страниц «настоящей» и ссылаются на нее, как на источник сведений о подделке другого канала.

Скрин-шоты поддельных каналов от имени Максима Кудрявцева в сети telegram 1 of 4

Отличить фейк не так легко. Отсутствие синей галочки справа от названия telegram-канала — вовсе не признак подлога: многие региональные СМИ, депутаты, управленцы, государственные и муниципальные структуры и их подразделения обходятся без этого индикатора. Например, из глав субъектов Сибирского федерального округа «птичкой» обзавелся только губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Пользователей фальш-канала могла бы смутить строчка «для пожертвований». Но некоторые подписчики допускают, что это просто недоразумение и ссылка на то, куда именно направлять донаты, осталась, потому что помощники нового мэра «не разобрались», в цейтноте «не убрали плашку в настройках» и она «появилась автоматически». Такая оплошность маловероятна, все-таки Максим Кудрявцев много лет работал в «Ростелекоме» — корпорации, специализирующейся на цифровых услугах. На посту вице-губернатора он отвечал за цифровую трансформацию региона, направлял работу структур, которые курируют перевод в электронный формат социально значимых государственных и муниципальных услуг. В общем, теоретически, должен знать в таких делах толк.

Основатель и директор консалтинговой компании «VIP—club» Елена Потапова оставила комментарии-напутствие новому мэру в фальш-канале именно потому, что считала его настоящим. «Не было никаких опасений, напротив, у нас были основания верить, что это личный канал Максима Кудрявцева. Создание аккаунта нового мэра — нормальное явление, логично, что его команда настроена на обратную связь. Но ничего особенного в моем комментарии не было. Даже если этот ресурс окажется не официальным, не страшно», — отметила Елена Потапова в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь».

Независимый консультант, эксперт в сфере связей с общественностью Дмитрий Петров скептически относится к идее, что каналы Кудрявцева имитируют его доброжелатели. Скорее, наоборот. Собеседник «Континента Сибирь» допускает, что фальшивки нужны для дискредитации или подрыва авторитета главы города. «Новый мэр еще не успел сформировать блок, который будет отвечать за его пиар-сопровождение. Его команда не включилась в работу, что благоприятствует недоброжелателям. Рядом с публичной фигурой должны быть профессионалы, которые просчитывают риски, заранее предусматривают ресурсы для обратной связи. Подобные истории ставят представителя власти в уязвимое положение, особенно если, прикрываясь именем, создатели фейковых каналов осуществляют провокации, к чему-то призывают и так далее», — рассуждает Дмитрий Петров.

Не обязательно за «двойниками» стоят мошенники, пранкеры, «провокаторы из заграницы». Это может быть проект для придания комичности некоторым действиям или высказываниям нового мэра. Иногда люди просто гонятся за «хайпом» или пытаются набрать за счет более-менее известной фамилии больше подписчиков.

Фиктивные страницы руководителей муниципалитетов в том числе в телеграм-каналах — не уникальная история. Предшественник Максима Кудрявцева на посту мэра, коммунист Анатолий Локоть обзавелся личным каналом только в 2022-м, а в 2020 году в telegram появлялся поддельный аккаунт, подписанный его именем.