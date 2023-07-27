Губернатор Томской области представил кандидатуру вице-мэра Омска на должность главы Томска

Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что Томск уже три года живёт без градоначальника и представил подходящую, по его мнению, кандидатуру на этот пост в лице вице-мэра Омска Дмитрия Махини. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Вы уже знаете: у меня один принцип, по которому я формирую команду, – это профессионализм. Уверен, Томску сегодня нужен именно такой мэр – независимый, волевой, способный не просто сохранить наши завоевания, но и придать новый импульс развитию Томска», — отозвался о кандидате Владимир Мазур.

Дмитрий Махиня с 2019 года занимает должность заместителя мэра города Омска. До этого он работал руководителем департамента организации деятельности министерства имущественных отношений Омской области.

В Томске избранием мэра занимается конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек. Конкурс пройдет 22 августа 2023 года. Из утвержденных комиссией кандидатов депутаты думы Томска выберут мэра путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо получить не менее 2/3 голосов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том что суд обязал мэра Новосибирска обсудить инициативу референдума по возврату прямых выборов мэра.