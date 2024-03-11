Количество кандидатов в мэры Новосибирска выросло до трех

Еще одним участником конкурсного отбора в мэры Новосибирска стал директор IT-компании Дмитрий Тайлаков.

На этой неделе заканчивается срок подачи заявок для потенциальных участников конкурса на пост мэра Новосибирска. Ранее пакет документов в отборочную комиссию предоставили пенсионер Александр Трушакин и депутат горсовета Игорь Украинцев. В понедельник, 11 марта, к ним присоединился предприниматель Дмитрий Тайлаков.

Согласно ресурсу Rusprofile, Дмитрий Тайлаков возглавляет организацию «Диджитал Филд Текнолоджис», которая специализируется на программном обеспечении (ПО). Компания разрабатывала систему «Умный и безопасный город». Проект получил грантовое финансирование в конце 2021 года в сфере социально-ориентированных проектов по программе развития городской среды. Тайлаков руководит молодежной лабораторией по разработке отечественного ПО в Новосибирском государственном университете.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Еще через два месяца Горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

Прием документов от желающих попасть на кастинг начался 1 марта и завершится 14 марта. По плану депутаты могут согласовать нового главу Новосибирска в апреле 2024 года.