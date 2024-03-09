Глава Новосибирской области перечислил критерии «хорошего» мэра, которые плохо вяжутся с допущением, что реальный кандидат сейчас работает в региональном правительстве. Но самое удивительное, что губернатор именно в разгар президентской избирательной кампании решил рассказать многотысячной аудитории популярного интернет-ресурса, что плохие управленцы появляются в результате прямого голосования, а посему лучше бы держаться подальше от этой опасной затеи.

Губернатор Андрей Травников дал интервью на тему, каким должен быть мэр Новосибирска. Руководитель области попытался напомнить, что он в этом вопросе главный на уровне региона. Однако предпочитает тянуть интригу и не говорит, кого поддержит на этом посту. За неделю до окончания приема заявок в местном политическом и деловом сообществе все еще нет ясности насчет фаворита. В последние дни информированные источники более уверенно стали говорить, что Москва утвердила вице-губернатора, представляющего Новосибирскую область в столице, Евгения Прохоренко. Некоторые собеседники редакции во властных кругах не исключают, что заявку подаст заместитель Травникова, бывший топ-менеджер «Ростелекома» Максим Кудрявцев. Есть и те, кто допускают появление среди кандидатов «варяга». Глава региона акцентирует внимание зрителей, что сам он кое-кого из кандидатов «консультировал». Значит ли, что среди них был и фаворит? Кажется, из сказанного это автоматически не следует.

«Я консультировал семь человек как потенциальных кандидатов, — загадками отвечает Андрей Травников на вопросы в эфире портала НГС. — Советовался по поводу каждого из этой семерки. А кто заявится на конкурс — осталось дождаться буквально неделю с небольшим. Через неделю мы узнаем всех желающих претендентов. Думаю, из этого набора будет очевиден, в том числе, тот кандидат, которого я готов поддержать».

Губернатор счел нужным подробно остановиться на качествах «хорошего мэра» Новосибирска. Во-первых, по словам Андрея Травникова, у градоначальника должен быть богатый управленческий опыт. «Не один, не два и даже не пять лет, — подчеркивает глава области. — Это должен быть серьезный опыт. Не обязательное, но желательное требование — чтобы это был опыт государственной или муниципальной службы».

Этому критерию соответствуют практически все, кто в последние несколько месяцев в информационном пространстве фигурировали как потенциальные претенденты на кресло мэра Новосибирска. Помимо Евгения Прохоренко и Максима Кудрявцева, по словам собеседников «Континента Сибирь» из околовластных кругов, в списке, поданном в администрацию президента, были заместитель губернатора Роман Теленчинов, генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области (ранее — Агентства инвестиционного развития) Александр Зырянов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров и его заместитель, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин. Кроме того, источники «КС» добавляют, что серьезные политические игроки лоббировали на мэрский пост нынешнего спикера Совета депутатов Маслянинского района области Вячеслава Ярманова — человека с богатейшим опытом управления муниципальным образованием и годами работы в госструктурах, но с определенными проблемами в биографии. Нынешний исполняющий обязанности главы города Олег Клемешов, по словам источников редакции, сохранит позицию первого вице-мэра, если хорошо исполнит нынешнюю роль.

По словам губернатора, хороший мэр не может быть «аффилирован с местным бизнесом». «Здесь не получится прикрыться, объясниться, что это не мое — у жены, тещи, у брата, друга — мы понимаем, что это будет мешать работе», — продолжает Андрей Травников.

Правда, приставка «местный» делает тезис несколько туманным. Допустим, вход закрыт для тех, чьи активы сосредоточены в Новосибирске, условно, для совладельца холдинга «Химметал» и завода «ЖБИ-4» в Дзержинском районе Евгения Гаврилова или к примеру, для депутата горсовета Игоря Украинцева — делового и политического союзника застройщика Ильи Полякова. А насколько оправдана связь будущего мэра, например, с федеральными бизнес-структурами, крупными корпорациями с филиалами в Новосибирской области? Допустим, с московским холдингом «Мой коммунальный стандарт» (МКС) или с тем же «Ростелекомом»? Вопрос.

И самое интересное качество, носителем которого должен быть будущий мэр, согласно месседжу губернатора: он «в первую очередь — реформатор, а потом уже чиновник», его миссия – оптимизировать систему управления, улучшить транспортную, дорожную ситуацию в городе и так далее.

Реформатор — это, конечно, хорошо, но не слишком ли громко, если речь идет о зависимом мэре, встроенном в бюрократическую вертикаль, о мэре, который станет лишь звеном аппаратного механизма? Стандартные представления о лицах, склонных к реформаторской деятельности, обычно включают свойственную им привычку к самостоятельности в принятии решений, неприятие режима работы с «оглядкой». Глава же городской администрации в нынешнем виде — фактически, один из подчиненных губернатора. И, кстати, много ли «реформаторов» собрал Травников в своей – областной – команде по состоянию на текущий момент?

Логично было бы продолжить только что заданный вопрос и поинтересоваться: кто похож на «реформатора» в ранее обсуждавшемся губернаторском списке кандидатов в мэры. Сомнительно, что служба в органах позволила Евгению Прохоренко зарекомендовать себя в такой ипостаси. Но справедливости ради стоит отметить, что судить о его качествах довольно сложно — маловато биографических данных в открытом доступе. Если реноме «реформатора» и соответствует образу Максима Кудрявцева, он очень талантливо это скрывал на посту вице-президента «Ростелекома» и пять лет в Госдуме.

«Кудрявцев точно не реформатор, а с Прохоренко я не знаком, — отмечает в неформальной беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» один из влиятельных представителей местной власти. — Реформатор — это скорее вице-мэр Анна Терешкова. А у Ярманова — плохой бэкграунд».

Показателен еще один месседж, который попал в довольно короткое интервью. Губернатор зачем-то решил лишний раз напомнить зрителям-слушателям, что вопрос выборов мэра отныне не касается обычных жителей города. Отмену прямого голосования депутаты согласовали в прошлом году, теперь глава Новосибирска проходит через конкурсный фильтр, на страже которого стоят делегаты регионального правительства и представители городского Совета. И, кажется, глава региона не считает, что обыватели что-то потеряли от того, что не принимают в этом участия. Скорее, наоборот. «Неудачные мэры многих городов появлялись в ходе прямого голосования, — рассуждает Андрей Травников. — Мы сами в магазине зачастую выбираем товар, глядя на красивую упаковку и только дома, хорошо распробовав, понимаем, что просчитались». Мол, к чему вам граждане, ходить рисковать, голосовать за кого-то – доверьте выбор нам, специалистам, знающим цену упаковки.

Андрей Александрович для чего-то сказал это, адресуясь не к управленческой и экспертной аудитории, а к тем самым широким массам избирателей, которым предстоит через неделю отдать свой голос за главу государства. На портале с многотысячной аудиторией губернатор сообщил, что следствие прямого народного голосования — осознание того, как легко просчитаться и выбрать неправильного кандидата, поэтому зачем вообще в это ввязываться? Лучше сидеть дома.

И снова возникает вопрос, недавно уже заданный «Континентом Сибирь»: всё ли у информационного и политического блоков регионального правительства под контролем, насколько синхронно они работают? Это же функционал информационно-политической команды губернатора — просчитать, что уместно и целесообразно транслировать людям накануне главной кампании страны и, если вдруг вышла речевая ошибочка (от которой никто не застрахован), быстро исправить материалы на стадии согласования. Как раз, когда волонтеры проекта «ИнформУИК» продолжают ходить по квартирам и лично рассказывать избирателям, как важно участвовать в выборах президента РФ, действительно ли подходящий момент для метафор с фантиками-обертками?

«Вся эта аргументация о том, что электорат глуп и не умеет выбирать, двусмысленна накануне президентских выборов, — комментирует произошедшее один из экспертов. — Это какое-то управленческое безумие, что байка про фантики вносится в массовый оборот за неделю до голосования за главу государства. Подобные публичные речи на эту аудиторию и в этот политический момент – явная ошибка губернаторской команды. Кому этот месседж в данном случае предназначен? Кого, как говорят в России, послали «на три буквы»? «Вы не умеете голосовать и лучше не пытайтесь», заявила региональная власть избирателям. Может оно и так, но зачем же столь неприятные вещи говорить в лицо людям, от которых ждут, что они обеспечат высокую явку на президентских выборах? Или уже не ждут?»

Особо тонкое и предусмотрительное регулирование политических процессов в Новосибирской области привело к поистине выдающемуся результату: невыборы мэра оказались совмещены с выборами президента. Надо было постараться такое устроить – и получилось, порождая лавину смысловых конфликтов и диссонансов. Теперь логичнее всего валить грех на экс-мэра, точно рассчитавшего дату своей отставки. «Во всём виноват Локоть!» Но ведь кто-то из правительства, наверно, находился с ним в диалоге?

Прямая речь:

ИГОРЬ САЛОВ,

председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

— Очень сложно понять, кто же всё-таки в списке основных претендентов на главу города, и мне сложно судить о том, что имел в виду губернатор, но мне кажется: решение, кто возглавит Новосибирск, принято давно и не в Новосибирске. Думаю, реальный кандидат в консультациях не нуждается. Я уверен, что среди потенциальных кандидатов, которых «консультировал» губернатор, нет будущего градоначальника. И очень вероятно, что «семерка», о которой глава области упомянул, не имеет никакого отношения к региональному правительству.

Не исключаю, что имели место консультации с участниками конкурса, которым дали определенную установку и популярно объяснили правила. Ведь все равно внешне процедура должна выглядеть легитимно. Безальтернативный вариант властям не нужен, это снизило бы статус процедуры.

Что касается тезиса насчет мэра-реформатора, я предполагаю, что Андрей Александрович имел ввиду качества, которые позволят новому руководителю заняться реорганизацией и оптимизацией муниципальной власти. Городу нужен специалист, способный перестроить структуру, заточить ее на выполнение задачи, а не только на освоение бюджетных средств. Это подразумевает сокращение количества чиновников и одновременно оптимизацию работы аппарата, отказ от функций не способствующих решению первоочередных задач, стоящих перед городом. Ведь наш мегаполис — это люди и огромное городское хозяйство.

Из всех обсуждаемых кандидатов я выделяю Максима Кудрявцева, который бы с этой задачей справился: у него есть опыт, он возглавлял крупную корпорацию и знаком с законотворчеством, является командным игроком, умеет создавать и мотивировать команду единомышленников.

Реформатор же на посту мэра сулит большие проблемы не только Новосибирску, но и самому губернатору. В нашей политической системе есть место только одному реформатору, и он уже управляет нашей страной.

АНДРЕЙ ПАНФЕРОВ,

первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области:

— Политическая система настроена таким образом, что вряд ли позволит главе муниципалитета быть реформатором. Даже если речь идет о большом городе. Я осторожно отношусь к этом слову, оно подразумевает большую свободу действий. Например, мэр Москвы много чего сделал на своем месте, но можно ли назвать его реформатором? Он работает, в первую очередь, ориентируясь на установки главы государства. Мэр Новосибирска действует с согласования губернатора с одной стороны, с другой — в рамках бюджетного кодекса и прочих законодательных ограничений.

Кроме того, реформы — это некий план развития, подкрепленная бюджетом программа, которую команда реформатора разрабатывает и внедряет. Я с большим уважением отношусь к Евгению Прохоренко и Максиму Кудрявцеву, о которых вы спрашиваете, но не замечал, чтобы они заявляли о себе как о реформаторах.

Я не думаю, что городом должен управлять реформатор, ему нужен мэр, который настроен на то, чтобы навести порядок, избавить Новосибирск от коммунальных коллапсов, прорывов. Хотелось бы, чтобы новый глава Новосибирска привел в порядок транспортную систему, чтобы становилось больше нормальных пешеходных зон, где людей не давят самокатчики, чтобы стало больше парков и скверов, чтобы зимой город не тонул в снегу, чтобы не было дефицита уборочной техники. Вот с чего нужно начинать, а реформаторство приложится, если все будет хорошо.