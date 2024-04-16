Новым мэром Новосибирска стал экс-депутат Госдумы РФ, заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. За него проголосовало подавляющее большинство депутатов горсовета на прошедшей сегодня 34-й сессии.

Выбор мэра Новосибирска — единственный вопрос повестки сессии горсовета сегодня, 16 апреля. Из 21 ранее зарегистрированного претендента на пост градоначальника до второго конкурсного этапа дошли только два кандидата — действующий депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Украинцев и экс-депутат Госдумы РФ, заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Перед тайным голосованием каждый из кандидатов представил свою программу развития Новосибирска. В частности, Игорь Украинцев среди приоритетов своей работы на посту мэра в случае избрания назвал развитие учреждений образования, «пешеходизацию» города и обновление общественного транспорта, капремонт домов и внедрение комплексных конкурсов на ремонты дорог.

«Ремонты должны отыгрываться (на тендерах. — «КС») комплексно, включая не только дороги, но и тротуары, газоны. Это позволит привлечь качественных подрядчиков. Если потребуется для этого внести изменения в программу БКД («Безопасные и качественные дороги»), то будем это делать», — сказал Игорь Украинцев. На вопрос, что бы он сделал в первую неделю на посту мэра, кандидат ответил, что перекрыл бы улицу Ленина для автотранспорта и запретил парковки на пл. Ленина.

Максим Кудрявцев, представляя свою программу, сделал акцент на необходимости проведения в городе административной реформы и перестройки работы мэрии, «максимально быстрого» решения вопросов с дорогами, благоустройством, транспортом, коммунальной сферой. Также Максим Кудрявцев выразил готовность плотно работать с областной властью для решения городских проблем.

Первоочередной задачей, за решение которой он возьмется на посту мэра, Максим Кудрявцев назвал организацию системы уборки Новосибирска.

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Из присутствовавших на сессии депутатов в тайном голосовании по выбору мэра приняли участие 45. Два бюллетеня оказались испорченными. Из оставшихся 43 за Максима Кудрявцева свои голоса отдали 40 депутатов, за Игоря Украинцева — три.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» спросил известных представителей деловых и политических кругов города об ожиданиях, которые они возлагают на нового руководителя муниципалитета. Также член Совета Федерации РФ, почетный житель Новосибирска Владимир Городецкий в интервью изданию объяснил, почему он поддерживает одного из кандидатов в мэры.