Новосибирские единороссы получили установку по голосованию за мэра

Елена Аникина
 
Максим Кудрявцев. Фото Михаила Перикова. Из архива «Континента Сибирь»
Максим Кудрявцев. Фото Михаила Перикова. Из архива «Континента Сибирь»

Представители «Единой России» в горсовете Новосибирска должны будут придерживаться консолидированного голосования во время решающей процедуры отбора мэра.

В понедельник, 15 апреля, прошло заседание фракции ЕР в горсовете Новосибирска. Один из вопросов повестки — поддержка в конкурсе по отбору мэра Новосибирска вице-губернатора Максима Кудрявцева —  за его назначение последовательно выступал глава области и секретарь региональной ЕР Андрей Травников. Завершение процедуры намечено на вторник, 16 апреля, когда депутаты выберут главу города из двух претендентов. Помимо вице-губернатора Максима Кудрявцева, в финал вышел городской депутат из команды застройщика Ильи Полякова Игорь Украинцев. Последний представляет в ГС группу из трех человек под названием «Лига эффективности».

По результатам собрания представителей ЕР в ГС, члены фракции должны будут придерживаться консолидированного голосования «за» Максима Кудрявцева. Ранее решение о поддержке этой кандидатуры приняли президиум регионального политсовета ЕР и федеральное руководство партии — генеральный совет. Напомним, что депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу, член президиума генсовета партии Виктор Игнатов тоже считает Кудрявцева наиболее подходящим к должности мэра.

На последнем перед решающей сессией заседании ЕР присутствовал и вице-губернатор Максим Кудрявцев. По сведениям источников «Континента Сибирь», кандидат ранее встретился с вице-спикером горсовета Евгением Лебедевым. Тот руководил фракцией ЛДПР в горсовете до ее ликвидации. Лебедев входит в число союзников депутата Госдумы от ЕР Дмитрия Савельева. Собеседник редакции из числа членов ЕР выразил уверенность, что «группа Лебедева» тоже поддержит Кудрявцева.

На прошлой неделе Максим Кудрявцев встретился с представителями группы КПРФ. Вероятнее всего, он может рассчитывать на голоса этого объединения.

Для победы Максиму Кудрявцеву достаточно набрать 26 галочек. Голосование будет тайным.  Большинство в городском Совете принадлежит ЕР — 33 человека. Во фракции КПРФ — семь депутатов. Не состоят в объединениях девять человек: из них четверо — бывшие члены фракции ЛДПР, трое — «Лига эффективности», которую в ГС представляет кандидат в мэры Игорь Украинцев.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника.

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