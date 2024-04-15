Представители «Единой России» в горсовете Новосибирска должны будут придерживаться консолидированного голосования во время решающей процедуры отбора мэра.

В понедельник, 15 апреля, прошло заседание фракции ЕР в горсовете Новосибирска. Один из вопросов повестки — поддержка в конкурсе по отбору мэра Новосибирска вице-губернатора Максима Кудрявцева — за его назначение последовательно выступал глава области и секретарь региональной ЕР Андрей Травников. Завершение процедуры намечено на вторник, 16 апреля, когда депутаты выберут главу города из двух претендентов. Помимо вице-губернатора Максима Кудрявцева, в финал вышел городской депутат из команды застройщика Ильи Полякова Игорь Украинцев. Последний представляет в ГС группу из трех человек под названием «Лига эффективности».

По результатам собрания представителей ЕР в ГС, члены фракции должны будут придерживаться консолидированного голосования «за» Максима Кудрявцева. Ранее решение о поддержке этой кандидатуры приняли президиум регионального политсовета ЕР и федеральное руководство партии — генеральный совет. Напомним, что депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу, член президиума генсовета партии Виктор Игнатов тоже считает Кудрявцева наиболее подходящим к должности мэра.

На последнем перед решающей сессией заседании ЕР присутствовал и вице-губернатор Максим Кудрявцев. По сведениям источников «Континента Сибирь», кандидат ранее встретился с вице-спикером горсовета Евгением Лебедевым. Тот руководил фракцией ЛДПР в горсовете до ее ликвидации. Лебедев входит в число союзников депутата Госдумы от ЕР Дмитрия Савельева. Собеседник редакции из числа членов ЕР выразил уверенность, что «группа Лебедева» тоже поддержит Кудрявцева.

На прошлой неделе Максим Кудрявцев встретился с представителями группы КПРФ. Вероятнее всего, он может рассчитывать на голоса этого объединения.

Для победы Максиму Кудрявцеву достаточно набрать 26 галочек. Голосование будет тайным. Большинство в городском Совете принадлежит ЕР — 33 человека. Во фракции КПРФ — семь депутатов. Не состоят в объединениях девять человек: из них четверо — бывшие члены фракции ЛДПР, трое — «Лига эффективности», которую в ГС представляет кандидат в мэры Игорь Украинцев.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника.