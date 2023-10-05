Сергей Проничев: «Меня осудили. Осудите и их!»

Елена Аникина
 
Сергей Проничев
Сергей Проничев. Фото Михаила Перикова

Три месяца назад закончился суд над известным новосибирским бизнесменом, экс-кандидатом в мэры, председателем общественного совета «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ» Сергеем Проничевым. Но говорить об уголовном деле и других участниках скандала, который привёл его на скамью подсудимых, он решил только сейчас — после завершения губернаторской кампании. Зачем ждал, о чём молчал и чего теперь хочет добиться от новосибирских политиков, СЕРГЕЙ ПРОНИЧЕВ рассказывает в интервью «Континенту Сибирь».

— Сергей Дмитриевич, прежде, чем перейти к событиям вашего задержания в 2021 году, закроем подвешенную тему 2019 года. Тогда вы от «Партии Роста» выдвинулись на пост главы Новосибирска, а затем без публичных объяснений снялись с выборов. Вы говорили, что вам массово звонили и предлагали баллотироваться. Спустя четыре года скажите, кто же был инициатором проекта «Проничев идёт в мэры»?

— Меня в это «втянул» депутат Госдумы Виктор Игнатов. Он же разработал план, распределил роли. Предложил мне выдвинуться, а дело было на базе отдыха!

— То есть, идея возникла случайно?

— Не знаю, случайно это было или отдых — удобный момент, чтобы предложить заранее придуманную схему.

— Вы ведь согласились, значит, предложение было убедительным, почему вы сочли его таковым?

— Я вообще человек любознательный. Виктор Игнатов говорил, что администрация города с Анатолием Локтем — это песни и пляски (в деле есть распечатка этих слов, заверенная ФСБ), зачем такой мэр? Нам нужен хозяйственник, такой как я — тот, кто наведёт порядок и так далее.

— То есть, представлено всё это было так, словно ваша победа на выборах мэра — реальность?

— В разговоре — да. Естественно, у меня возник вопрос: от кого выдвигаться. Игнатов сказал, всё сам сделает и партию подберёт. Я и знать не знал, что есть такая «Партия Роста». Он мне назвал её, я уже затем сам позвонил, эта организация меня выдвинула. Игнатов обещал, что провернёт всё так же, как в 2014-м, когда Локоть пришёл к власти, то есть кандидаты, партии объединятся вокруг одного.

Сергей Проничев
Сергей Проничев. Фото Михаила Перикова

— Снова коалиция объединится вокруг одного из кандидатов?

— Да, и что Локоть об этом знать не будет до последнего времени. Вот такой был когда-то первый заместитель у мэра. Кто и с какой целью Локтю его посоветовал?

— А другие участники гипотетической коалиции, которые в этой конструкции якобы должны были сняться? Правильно понимаю, что сняться в вашу пользу?

— Я тоже так понимал. Идея была в том, чтобы они объединились за месяц-полтора до выборов. Но все узнали раньше и — началось: с кандидатами стали «работать», надавили и так далее. Они стали отказываться. Что логично. Лично я с ними не разговаривал. А со мной разговаривала один из кандидатов, депутат Горсовета Наталья Пинус, предлагала отдать ей голоса.

— Кандидаты стали отказываться сниматься в вашу пользу?

— Вообще отказались сниматься, со слов Игнатова. Поэтому у нас с ним возник скандал, дело дошло до ругани, припомнил ему старые вопросы.

— Какие старые вопросы?

— На выборах мэра в 2014 году я поддерживал кандидатуру Анатолия Локтя. В том числе потратил 15 млн личных денежных средств.

— Что конкретно вас задело в 2019-м? Что вас использовали? Что люди отказались объединяться вокруг вас? Что послужило триггером, почему вы сняли свою кандидатуру с выборов в 2019 году?

— В общем ничего нового, Игнатов был в своём репертуаре… политтехнолога. Из года в год это продолжается. Депутат ГД называется. Как с ним руководство города и области общается? Они что, не видят кто он по жизни? Говорят, что боятся, но мне сложно в это поверить.

— Руководство холдинга «Мой коммунальный стандарт», интересы которого вы представляли, как-то комментировало ваше участие в политических играх? Или компании было всё равно, что вы выдвигаетесь в мэры?

— «МКС» здесь вообще ни при чем, я там не работаю и никогда не работал, никакие интересы этой компании в политике не представляю. Я — председатель общественного совета «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ». Эта ассоциация обязана помогать компаниям, которые в ней состоят. Этих УК порядка ста. «МКС» — лишь один из членов этой структуры. Должность моя общественная. Ну, чтобы мне не скучно было на пенсии.

— Почему вы так долго не объясняли причины, по которым сняли кандидатуру с кампании?

— Нужно ли про это говорить? С 2019-го четыре года прошло, кому это интересно? Кто помнит эти выборы? Кому это надо? На выборы-то не ходят

— Это вообще-то были последние наши выборы мэра. Последние выборы, на которых за главу города голосовали жители. Хочется понимать, что из чего вытекает, кто за чем стоял.

Сергей Проничев
Сергей Проничев. Фото Михаила Перикова

— Просто Виктор Игнатов больше не будет воду «мутить». Теперь на кого губернатор пальцем покажет, тот и станет сити-менеджером. И это правильно в создавшейся ситуации. Население на выборы не ходит, а явка 20% — это не выборы. Вот когда будет интересно населению выбирать, тогда и вернуть можно прямые выборы.

— Когда вы вышли из мэрской кампании, вы никому ничего не объяснили. СМИ предполагали, что ваш поступок может свидетельствовать о достижении каких-то договорённостей, например, с мэрий. Или это можно трактовать как смену приоритетов, которые подтолкнули вас к участию к выборам. Но вы хранили молчание, хотя в иных случаях были медийны. В частности, выходили к общественности, писали открытое письмо по поводу резонанса, вызванного снятием директора управляющей компании Академгородка и назначением на это место экс-руководителя «МКС» Игоря Горбовского.

— Горбовский никогда не был руководителем МКС, а работал там просто специалистом в отделе развития. Он самостоятельно участвовал в конкурсе на должность директора ФБГУ ННЦ (это управляющая компания СОРАН), который проходил в Министерстве науки и образования. Он конкурс выиграл, что и для меня было удивительно, так как он просто не готов был к этой должности. Министр его назначил.

— А вы как оказались в этой УК?

— Горбовский пригласил меня ему помочь, учитывая крайне сложную обстановку в УК и вокруг неё. С чего начинается работа на предприятии? С ревизии и замены кадров, которые себя скомпрометировали. А что бы вы делали на моём месте, если бы занялись финансовыми делами УК? Меня удивило нахальство, с каким чиновники строили для себя дачи, а затраты списывали на содержание домов. Мы начали «рыть». Тут-то и началась охота на меня. Люди, чьи дела я расследовал, подключили свои связи. Представляете, какие это связи? Все мои заявления просто тонули в правоохранительных органах. Хотя оригиналы документов я сохранил. Работающих со мной депутатов тогда то ли купили, то ли запугали. В октябре 2020 года сняли Игоря Горбовского с должности директора жилищного коммунального управления Новосибирского научного центра, у которого я был председателем общественного совета. На этом всё и кончилось, мне перекрыли доступ к документам. Классика! Надолго ли?

— Успели людей понервировать.

— Я же не за один день всё это расследовал, а постепенно. Более активно, примерно с 2017 года, рыл дела руководителей, препятствующих работе членов «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ». Меня пытались остановить, обращались в административные органы. Я на прослушке с 2020 года, меня просто караулили. И тут ко мне привели этого журналиста Николая Сальникова. Сам я его не знал, знакомый попросил помочь ему на выборах в Заксобрание. Я позвонил в одну «управляшку», в другую. А потом Сальников сделал свой фильм про рэкет, и ко мне его опять привели, он стал просить меня помочь ему «взять» деньги с Пака. Я, естественно, отказался. Но вспомнил про давнего приятеля Евгения Кузьменко, у которого в это время, как мне казалось по его поведению и просьбам, были финансовые трудности. Он хорошо знает Вениамина Пака, учился вместе с ним, а Игнатов — его друг. И я сказал Кузьменко: если хочешь «заработать», я тебя познакомлю с журналистом, который предложит тебе забрать деньги у Пака. За это журналист отблагодарит тебя, а ты уж сам решай.

— В вашем представлении, кто был объектом этой истории с фильмом про клуб «Успех»? Кто был истинной целью?

— Заявление в ФСБ поступило от депутата Горсовета Новосибирска Александра Тарасова, кто его вообще знает? В деле есть записанные Игнатовым разговоры между Паком, Кузьменко и Тарасовым, где Пак говорит Тарасову отдать деньги Кузьменко. То есть, всё пошло от Пака. Оказывается, у Игнатова слабость к записям без предупреждения всех разговоров на любые темы. Берегитесь люди, когда разговариваете с Игнатовым.

— Но история началась с того, что они, руководство «Успеха», попали под прицел. Не сами же они придумали про себя фильм снимать?

— Кто надоумил Сальникова на этот фильм, понятия не имею. Я об этом кино, как и многие, узнал, когда оно появилось в интернете 5 марта 2021 г. Журналист Сальников уехал в конце 2020 года в Москву и был там до февраля 2021-го. Потом он вернулся в Новосибирск и сподобился снять этот фильм «…из рэкетиров в депутаты…» про Пака и клуб «Успех» в целом.

— Сальников никому не говорил о заказчиках?

— Читая запись разговора между Игнатовым и журналистом (50 мин.), можно понять, что ему это заказали в Москве.

Сергей Проничев
«Могу взаимодействовать с властью, но способен и митинг организовать»

— Допускаете, что Сальников придумал заказчиков?

— Может быть и так, а может быть и нет. Но Виктор Игнатов все разговоры записывал. Насколько я понимаю, обещал Сальникову помочь избраться в Госдуму РФ. Запись этого разговора я обязательно опубликую в ближайшее время.

— Какая дорожка к вам Сальникова вообще привела? Почему именно к вам он пришёл за помощью в передаче денег? Как вы могли попасть в эту историю с фильмом, завершившуюся судом?

— Административные органы просто ждали повода, караулили, когда что-то такое со мной случится и можно будет из «мухи слона сделать».

— А что бы вы сделали, если бы оказались на месте Пака?

— Ко мне Сальникова привела не дорожка, а приятель наш общий. Может их привлекло то, что я очень многих в городе знаю. Всё-таки прожил здесь более семидесяти лет, из которых только тридцать я директором работал. Что бы я делал в подобном случае? Я подал бы иск, а после выигрыша, подал бы заявление в ГСУ. На мой взгляд это было бы правильнее. Почему не он сам, а его помощник, Тарасов, подал заявление, которое приняли даже в нерабочее время, в 19.30 (эта информация есть в протоколе допроса одного из свидетелей). Вот и остался вопрос… Почему Пак не подал иск о защите чести и достоинства к Николаю Сальникову? Пусть бы журналист ответил по закону. Он же на свободе, а пострадал он за получение денег за несуществующие фильмы.

— То есть это домыслы, с вашей точки зрения, что кто-то стремился ослабить группу Вениамина Пака, ударить по Дмитрию Асанцеву, чтобы он не стал сити-менеджером? Если верить «словам» Игнатова, вернее распечаткам, Асанцев к этому вообще не стремился.

— Мне трудно понять, на чём основано влияние Пака. Почему его помощников продвигают в депутаты, министры, председатели Горсовета? Посмотрите их биографии: окончил вуз, а потом — клуб «Успех». Я бы понял, если бы они работали директорами заводов, институтов, школ, больниц. На этих должностях люди разбираются в жизни и производственных отношениях. А тут — спортсмен и помощник Пака. И всё! Дмитрий Асанцев — председатель Горсовета: в городе снег не убирают, нет стоянок, одни стройки и ремонт трасс. Он должен отслеживать работу служб мэрии через депутатов, быстро давать оценки, а также принимать меры. Андрей Гончаров закончил Пединститут, исторический факультет, а занимает должность министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Ни дня не работал директором завода. Итог простой: промышленность в удручающем состоянии. Я сам всерьёз занимался водным поло и уважительно отношусь к спортсменам. Но при чем здесь такие важные должности? Как влияет Пак на эти назначения, я не знаю. Даже представить трудно.

— То есть, Виктор Игнатов тоже жертва?

— Ну, какая он жертва? Он, на мой взгляд, скорее «торпеда» Пака (парламентер). Как можно объяснить, почему депутат ГД шесть раз встречается с журналистом и подробно записывает все разговоры? Зачем записывает? Чтобы отчитаться? Зачем обещает Сальникову протекцию на выборах в ГД? Зачем обговаривает какие-то суммы за то, чтобы не было больше фильмов? Хотя дело не в количестве фильмов, а в их сути. Правоохранительным органам стоило бы разобраться.

В июле этого года я подал в следственное управление следственного комитета РФ по Новосибирской области на Виктора Игнатова «заявление о преступлении». Как только я получу ответ, который меня удовлетворит, сразу лично спикеру Госдумы Вячеславу Володину отправлю документы по Игнатову. Пусть разбираются.

Андрей Травников Анна Терешкова

К кому ведут поиски серого на замену красному мэру Новосибирска?

— В июле вы подали в СК заявление. Кто-то предлагал вам не обнародовать эту информацию до сентября? Журналисты раньше не просили вас об интервью?

— Это мой опыт, я сам дождался окончания губернаторских выборов. А журналисты на меня не выходили, наверное, побаиваются вмешиваться.

— Если вы не при делах, почему суд дал вам больше всех и реальный срок?

— Николаю Сальникову дали полтора года условно. Мне два года, из которых реально один год в СИЗО и один год под домашним арестом. Почему? Не встречался, от денег отказался, ни с кем не договаривался, а только предложил Евгению Кузьменко повстречаться с журналистом и договориться или не договориться. Значит тут что-то другое. Я получил два года, так как не признавал вину. Но зачем я буду оговаривать себя? Честь-то одна!

— Вы говорите, что попали под уголовное дело из-за того, что кому-то дорогу перешли. Это ваши личные выводы, ваши аналитические заключения, или у вас есть какая-то доказательная база, что вас именно «заказали»?

— Это аналитика. У меня один факт. Я сказал Кузьменко: «Хочешь заработать?» Он сказал, что хочет. Всё! Больше я ни с кем не разговаривал, денег не брал. Но кому-то надо было в административных органах меня наказать за то, что я преследовал «уважаемых» (в кавычках) людей, и их выгоняли с работы. После моих писем губернатору Новосибирской области и мэру Новосибирска «уволились» с занимаемых должностей: вице-губернатор Новосибирской области, два министра Новосибирской области, двое руководителей департамента мэрии Новосибирска, начальник областного БТИ, начальник областной Госжилинспекции, начальник ФБГУ УК ННЦ (Управляющей компании в Академгородке). А сибирское территориальное управление министерства науки и высшего образования РФ (70 человек) вообще ликвидировали. Ну что, эти персонажи простили мне эти письма? Конечно нет! Просили меня наказать? Я уверен, что да.

— Наверняка, были люди не из этого списка, которым не нравилось то, чем вы занимаетесь.

— Примерно десять знаковых людей города. Я занимался тем, что выводил «на чистую воду» коррупционеров в сфере ЖКХ, то есть, выполнял указ президента РФ. Что тут необычного?

— Вы слышали, что это «заказ» на вас, кто-то вам напрямую это сказал, вы где-то увидели, прочли? Или всё происходящее внушало вам эту мысль?

— От кого бы я мог это услышать? Это логика нашей жизни.

— В итоге вы обжаловали свой приговор?

— Я не стал его обжаловать, потому что надо, чтобы возбудили уголовное дело против Игнатова и Кузьменко по тем же статьям, что и у меня. Почему против них следователь не возбудил? Укрывательство преступления — это уголовная статья. И это на фоне официального заключения доктора юридических наук, действующего профессора кафедры Уголовного права и криминалистики МГУ, почётного работника прокуратуры РФ, члена научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ и федеральной палаты адвокатов, главного редактора журнала «Уголовное право», члена редакционного совета журнала «Вестник РПА» Павла Яни (оригинал находится в материалах уголовного дела), согласно выводам которого «действия Проничева С.Д., изложенные в постановлении от 16.11.21 г. о привлечении его в качестве обвиняемого, состава мошенничества не образуют». Разве может этот специалист, изучив материалы материалы, так ошибаться с заключением. Думаю, что он дорожит своим именем и репутацией в пределах РФ. Ведь он готовит будущих следователей, прокуроров, судей…

FAUST
Наш гид во время. Где был Моцарт, когда убивали Командора, и что делал Вивальди 24 февраля? (Часть третья)

А куда следователь дел диск с записью беседы Кузьменко и Проничева? Его просто нет. А почему оказался стертым другой диск, на котором была запечатлена встреча в кабинете адвоката Платоновой, журналиста, Проничева и Кузьменко. (В кабинете была камера, о которой никто не знал).

— Вы подали заявление в СК на Игнатова и Кузьменко. То есть, готовы к тому, что эта история вновь вернётся в повестку по вашей инициативе, может какие-то последствия повлечь, в том числе, и для вас? Но вы это делаете.

— Так правда должна восторжествовать. Игнатов повёл себя в этой истории как подстрекатель и пособник. В его действиях, на мой взгляд, есть уголовная составляющая. Как и в действиях Кузьменко. Мой приговор утвердили, значит, и они должны быть осуждены, они же тогда тоже нарушили закон.

— Какова судьба вашего заявления в СК?

— Идёт обычная процедура. Мне за последнюю неделю уже три человека позвонили с просьбами прекратить преследование «Вити».

— Кто позвонил?

— Люди, которые знают и его, и меня. Звонят, говорят мне: «Сережа, зачем ты это сделал? Витя же ни при чём». Как это ни при чём? А кто все записывал на телефон? Я считаю, что он — подстрекатель и пособник. Меня же осудили. Осудите и их. Я хочу справедливости, вот и всё. Мне 71 год, с 2013-го я на пенсии, а меня судят. А их почему не судят?

— Каковы были ваши пересечения с Виктором Игнатовым до истории, связанной с Николаем Сальниковым и его фильмом об «Успехе»?

— Игнатова знаю очень давно, с 1990-х. Не помню, когда именно мы познакомились. Совместных дел у меня с ним никогда не было, кроме выборов мэра (2014 и 2019 гг.). Мы с ним в основном встречались у общих знакомых, в компаниях, на отдыхе. Меня всегда удивляли взгляды и поступки Виктора Игнатова. Как его могли избирать депутатом Госдумы, сенатором? Только один бывший губернатор его «разглядел», выкинул его из «Единой России» и из политической жизни региона. Это был Василий Юрченко.

— А после вашего задержания, освобождения вы с Игнатовым общались?

— Как бы я с ним общался? Что бы он мне сказал? Даже интересно.

— Может быть, был резон вам вместе обсудить, что вы хотите, почему вы продолжаете эту историю, почему не положите ей конец?

— Я думаю, он знает, что я ему отвечу.

— Никто на вас не выходил с выгодными предложениями, которые мотивируют вас забрать заявление?

— Пока — нет. Ну разве только мэр предложит мне могилу на первой линии Заельцовского кладбища, тогда можем договориться. (Шучу).

— А с Сальниковым вы когда последний раз общались?

— Человек свою жизнь трусостью угробил, оговорил и меня. Сальников мне говорил, что на него нажали. Дважды он уезжал за границу, хотел, видимо, остаться там. Сейчас он в Барнауле. Пару месяцев назад я с ним общался. Работает, с его слов, в Управляющей компании (правда, не знает сколько домов она обслуживает), пресс-секретарем. Наверное, опять врёт. Он просто лжец. Врёт всем и обо всем. Не знаю, кто его возьмёт на работу с биографией человека, который от страха оговорил себя и заключил особый порядок со следствием, а потом вышел на домашний арест и через два дня сбежал. Потом его поймали, и он снова подтвердил особый порядок. Что характерно, за побег его не наказали, лишь бы он подтвердил всю ложь, которую он наговорил на меня. Вот его записка перед побегом: «Дорогие мои, Катенька, мама и папа! Я не могу позволить, чтобы меня судили ублюдки, которые прикрывают ОПС «Успех»». Ухожу. Спасибо вам, родные мои, за все. Победа будет за нами!!!»

—  Кто вас поддерживал в этой истории? Друзья как отреагировали?

— Мне 71 год. Какие друзья, они уже на кладбище. А что мне помогать? Еду возили, книжки — и ладно. Какая поддержка? Поддерживают пьяных, а я взрослый человек, кто может помочь? Я давно знаю, что надеяться можно только на себя. Знакомые все по-разному реагировали. Ряд людей повели себя неприлично, с моей точки зрения, но большинство — правильно.

Рейтинг управляющих компаний

Почему новосибирские чиновники не хотят создать рейтинг управляющих компаний?

— Как жизнь в СИЗО?

— Когда я впервые «заехал» в СИЗО, почувствовал, что я снова в Советской армии. В следственном изоляторе я встретил своё семидесятилетие. Столько товарищеского тепла я давно не ощущал. (Спасибо всем!) И тепла искреннего. На свободе иначе. Меня сильно удивило то, что в СИЗО-1 находилось много полицейских. Более того, даже все руководство облпрокуратуры было помещено туда (облпрокурор и два его зама), а до этого там находились прокурор города и прокурор Дзержинского района. Что по этому поводу думать мне и новосибирцам?

— Говорят, вы дарили сотрудницам СИЗО на 8 марта цветы?

— Правда! Вообще-то у меня к персоналу СИЗО претензий нет. Уж больно у них специфическая работа. Претензии у меня только к бывшему начальнику тюрьмы Мартынову, который меня донимал с предложением о признании своей вины. Ну, потом одиночка, карцер… и так далее.

— Как участники рынка, члены вашей Ассоциации отреагировали на ваш арест?

— Адвокат их ввела в курс дела. Всем понятно: где Проничев, а где полтора миллиона, которые мне вменяли. Было б хотя бы сто пятьдесят миллионов, а полтора — смешно. Я одних налогов платил в бюджет в год около миллиарда рублей.

— Вы по-прежнему председатель «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ», будете активно заниматься тем, чем занимались до уголовного дела? Или после произошедшего нет былой энергии?

— Стоит учитывать, что идёт спецоперация, в связи с чем существует масса ограничений. Кроме того надо понимать, что для меня это общественная работа — не более того.  Я не знаю, как измерять свою активность. Но буду руководствоваться заветами Владимира Владимировича Путина!

— В общем, энергия есть.

— Да. Суд шел 1,5 года. Но это была отдушина. Лицезреть красивую судью и практически модель-прокурора — одно удовольствие. Мы втроём всё понимали, поэтому не ругались, а мирно судились. В последнее время я увлёкся производством волластонита. Изучаю учебники по горному делу, очень интересно. И даже где-то знакомо, раньше у меня была керамическая фабрика, процесс похожий.

— Далеко от Новосибирска уезжать не планируете? Раньше ведь вы жили в Таиланде.

— У меня закрытая, погашенная судимость. Загранпаспорт выдали. Есть право уехать, но я не могу. После операции по онкологии три года мне нельзя менять климат. Год прошёл, два осталось, а там видно будет. Но точно не Таиланд.

— Об онкологии вы узнали в СИЗО?

— Нет.

— Как вы лечились в заключении?

— Когда меня перевели под домашний арест, я попросился в больницу на обследование, хотя чувствовал себя хорошо. Каково было моё удивление, когда обнаружили онкологию первой стадии в правой почке. Не был бы в СИЗО, не пошёл бы к докторам, довёл бы до четвёртой стадии с метастазами и жутким концом. Большое спасибо ГСУ и прочим заинтересованным, что посадили, тем самым спасли мне жизнь. Четыре с половиной часа длилась операция. Удалили мне правую почку. Кроме того спасли от ковида. Шесть близких мне людей умерли от него. А в СИЗО ковида быть не может, так как все изолированы. Так что есть и польза от СИЗО.

— И в политической жизни не будете участвовать? Выдвигаться, понятно, вы никуда не сможете. Но пытаться влиять?

— Зачем мне выборы? Я в своё время был депутатом, но тогда всё было иначе. Сегодня саженцы вручат, скамейки покрасят, глядишь и изберут. Оказаться среди них? Я пока хорошим людям могу что-то советовать, готов делиться опытом. Он у меня огромный, да и знания немалые в самых разных отраслях.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  