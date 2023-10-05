Три месяца назад закончился суд над известным новосибирским бизнесменом, экс-кандидатом в мэры, председателем общественного совета «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ» Сергеем Проничевым. Но говорить об уголовном деле и других участниках скандала, который привёл его на скамью подсудимых, он решил только сейчас — после завершения губернаторской кампании. Зачем ждал, о чём молчал и чего теперь хочет добиться от новосибирских политиков, СЕРГЕЙ ПРОНИЧЕВ рассказывает в интервью «Континенту Сибирь».

— Сергей Дмитриевич, прежде, чем перейти к событиям вашего задержания в 2021 году, закроем подвешенную тему 2019 года. Тогда вы от «Партии Роста» выдвинулись на пост главы Новосибирска, а затем без публичных объяснений снялись с выборов. Вы говорили, что вам массово звонили и предлагали баллотироваться. Спустя четыре года скажите, кто же был инициатором проекта «Проничев идёт в мэры»?

— Меня в это «втянул» депутат Госдумы Виктор Игнатов. Он же разработал план, распределил роли. Предложил мне выдвинуться, а дело было на базе отдыха!

— То есть, идея возникла случайно?

— Не знаю, случайно это было или отдых — удобный момент, чтобы предложить заранее придуманную схему.

— Вы ведь согласились, значит, предложение было убедительным, почему вы сочли его таковым?

— Я вообще человек любознательный. Виктор Игнатов говорил, что администрация города с Анатолием Локтем — это песни и пляски (в деле есть распечатка этих слов, заверенная ФСБ), зачем такой мэр? Нам нужен хозяйственник, такой как я — тот, кто наведёт порядок и так далее.

— То есть, представлено всё это было так, словно ваша победа на выборах мэра — реальность?

— В разговоре — да. Естественно, у меня возник вопрос: от кого выдвигаться. Игнатов сказал, всё сам сделает и партию подберёт. Я и знать не знал, что есть такая «Партия Роста». Он мне назвал её, я уже затем сам позвонил, эта организация меня выдвинула. Игнатов обещал, что провернёт всё так же, как в 2014-м, когда Локоть пришёл к власти, то есть кандидаты, партии объединятся вокруг одного.

— Снова коалиция объединится вокруг одного из кандидатов?

— Да, и что Локоть об этом знать не будет до последнего времени. Вот такой был когда-то первый заместитель у мэра. Кто и с какой целью Локтю его посоветовал?

— А другие участники гипотетической коалиции, которые в этой конструкции якобы должны были сняться? Правильно понимаю, что сняться в вашу пользу?

— Я тоже так понимал. Идея была в том, чтобы они объединились за месяц-полтора до выборов. Но все узнали раньше и — началось: с кандидатами стали «работать», надавили и так далее. Они стали отказываться. Что логично. Лично я с ними не разговаривал. А со мной разговаривала один из кандидатов, депутат Горсовета Наталья Пинус, предлагала отдать ей голоса.

— Кандидаты стали отказываться сниматься в вашу пользу?

— Вообще отказались сниматься, со слов Игнатова. Поэтому у нас с ним возник скандал, дело дошло до ругани, припомнил ему старые вопросы.

— Какие старые вопросы?

— На выборах мэра в 2014 году я поддерживал кандидатуру Анатолия Локтя. В том числе потратил 15 млн личных денежных средств.

— Что конкретно вас задело в 2019-м? Что вас использовали? Что люди отказались объединяться вокруг вас? Что послужило триггером, почему вы сняли свою кандидатуру с выборов в 2019 году?

— В общем ничего нового, Игнатов был в своём репертуаре… политтехнолога. Из года в год это продолжается. Депутат ГД называется. Как с ним руководство города и области общается? Они что, не видят кто он по жизни? Говорят, что боятся, но мне сложно в это поверить.

— Руководство холдинга «Мой коммунальный стандарт», интересы которого вы представляли, как-то комментировало ваше участие в политических играх? Или компании было всё равно, что вы выдвигаетесь в мэры?

— «МКС» здесь вообще ни при чем, я там не работаю и никогда не работал, никакие интересы этой компании в политике не представляю. Я — председатель общественного совета «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ». Эта ассоциация обязана помогать компаниям, которые в ней состоят. Этих УК порядка ста. «МКС» — лишь один из членов этой структуры. Должность моя общественная. Ну, чтобы мне не скучно было на пенсии.

— Почему вы так долго не объясняли причины, по которым сняли кандидатуру с кампании?

— Нужно ли про это говорить? С 2019-го четыре года прошло, кому это интересно? Кто помнит эти выборы? Кому это надо? На выборы-то не ходят

— Это вообще-то были последние наши выборы мэра. Последние выборы, на которых за главу города голосовали жители. Хочется понимать, что из чего вытекает, кто за чем стоял.

— Просто Виктор Игнатов больше не будет воду «мутить». Теперь на кого губернатор пальцем покажет, тот и станет сити-менеджером. И это правильно в создавшейся ситуации. Население на выборы не ходит, а явка 20% — это не выборы. Вот когда будет интересно населению выбирать, тогда и вернуть можно прямые выборы.

— Когда вы вышли из мэрской кампании, вы никому ничего не объяснили. СМИ предполагали, что ваш поступок может свидетельствовать о достижении каких-то договорённостей, например, с мэрий. Или это можно трактовать как смену приоритетов, которые подтолкнули вас к участию к выборам. Но вы хранили молчание, хотя в иных случаях были медийны. В частности, выходили к общественности, писали открытое письмо по поводу резонанса, вызванного снятием директора управляющей компании Академгородка и назначением на это место экс-руководителя «МКС» Игоря Горбовского.

— Горбовский никогда не был руководителем МКС, а работал там просто специалистом в отделе развития. Он самостоятельно участвовал в конкурсе на должность директора ФБГУ ННЦ (это управляющая компания СОРАН), который проходил в Министерстве науки и образования. Он конкурс выиграл, что и для меня было удивительно, так как он просто не готов был к этой должности. Министр его назначил.

— А вы как оказались в этой УК?

— Горбовский пригласил меня ему помочь, учитывая крайне сложную обстановку в УК и вокруг неё. С чего начинается работа на предприятии? С ревизии и замены кадров, которые себя скомпрометировали. А что бы вы делали на моём месте, если бы занялись финансовыми делами УК? Меня удивило нахальство, с каким чиновники строили для себя дачи, а затраты списывали на содержание домов. Мы начали «рыть». Тут-то и началась охота на меня. Люди, чьи дела я расследовал, подключили свои связи. Представляете, какие это связи? Все мои заявления просто тонули в правоохранительных органах. Хотя оригиналы документов я сохранил. Работающих со мной депутатов тогда то ли купили, то ли запугали. В октябре 2020 года сняли Игоря Горбовского с должности директора жилищного коммунального управления Новосибирского научного центра, у которого я был председателем общественного совета. На этом всё и кончилось, мне перекрыли доступ к документам. Классика! Надолго ли?

— Успели людей понервировать.

— Я же не за один день всё это расследовал, а постепенно. Более активно, примерно с 2017 года, рыл дела руководителей, препятствующих работе членов «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ». Меня пытались остановить, обращались в административные органы. Я на прослушке с 2020 года, меня просто караулили. И тут ко мне привели этого журналиста Николая Сальникова. Сам я его не знал, знакомый попросил помочь ему на выборах в Заксобрание. Я позвонил в одну «управляшку», в другую. А потом Сальников сделал свой фильм про рэкет, и ко мне его опять привели, он стал просить меня помочь ему «взять» деньги с Пака. Я, естественно, отказался. Но вспомнил про давнего приятеля Евгения Кузьменко, у которого в это время, как мне казалось по его поведению и просьбам, были финансовые трудности. Он хорошо знает Вениамина Пака, учился вместе с ним, а Игнатов — его друг. И я сказал Кузьменко: если хочешь «заработать», я тебя познакомлю с журналистом, который предложит тебе забрать деньги у Пака. За это журналист отблагодарит тебя, а ты уж сам решай.

— В вашем представлении, кто был объектом этой истории с фильмом про клуб «Успех»? Кто был истинной целью?

— Заявление в ФСБ поступило от депутата Горсовета Новосибирска Александра Тарасова, кто его вообще знает? В деле есть записанные Игнатовым разговоры между Паком, Кузьменко и Тарасовым, где Пак говорит Тарасову отдать деньги Кузьменко. То есть, всё пошло от Пака. Оказывается, у Игнатова слабость к записям без предупреждения всех разговоров на любые темы. Берегитесь люди, когда разговариваете с Игнатовым.

— Но история началась с того, что они, руководство «Успеха», попали под прицел. Не сами же они придумали про себя фильм снимать?

— Кто надоумил Сальникова на этот фильм, понятия не имею. Я об этом кино, как и многие, узнал, когда оно появилось в интернете 5 марта 2021 г. Журналист Сальников уехал в конце 2020 года в Москву и был там до февраля 2021-го. Потом он вернулся в Новосибирск и сподобился снять этот фильм «…из рэкетиров в депутаты…» про Пака и клуб «Успех» в целом.

— Сальников никому не говорил о заказчиках?

— Читая запись разговора между Игнатовым и журналистом (50 мин.), можно понять, что ему это заказали в Москве.

— Допускаете, что Сальников придумал заказчиков?

— Может быть и так, а может быть и нет. Но Виктор Игнатов все разговоры записывал. Насколько я понимаю, обещал Сальникову помочь избраться в Госдуму РФ. Запись этого разговора я обязательно опубликую в ближайшее время.

— Какая дорожка к вам Сальникова вообще привела? Почему именно к вам он пришёл за помощью в передаче денег? Как вы могли попасть в эту историю с фильмом, завершившуюся судом?

— Административные органы просто ждали повода, караулили, когда что-то такое со мной случится и можно будет из «мухи слона сделать».

— А что бы вы сделали, если бы оказались на месте Пака?

— Ко мне Сальникова привела не дорожка, а приятель наш общий. Может их привлекло то, что я очень многих в городе знаю. Всё-таки прожил здесь более семидесяти лет, из которых только тридцать я директором работал. Что бы я делал в подобном случае? Я подал бы иск, а после выигрыша, подал бы заявление в ГСУ. На мой взгляд это было бы правильнее. Почему не он сам, а его помощник, Тарасов, подал заявление, которое приняли даже в нерабочее время, в 19.30 (эта информация есть в протоколе допроса одного из свидетелей). Вот и остался вопрос… Почему Пак не подал иск о защите чести и достоинства к Николаю Сальникову? Пусть бы журналист ответил по закону. Он же на свободе, а пострадал он за получение денег за несуществующие фильмы.

— То есть это домыслы, с вашей точки зрения, что кто-то стремился ослабить группу Вениамина Пака, ударить по Дмитрию Асанцеву, чтобы он не стал сити-менеджером? Если верить «словам» Игнатова, вернее распечаткам, Асанцев к этому вообще не стремился.

— Мне трудно понять, на чём основано влияние Пака. Почему его помощников продвигают в депутаты, министры, председатели Горсовета? Посмотрите их биографии: окончил вуз, а потом — клуб «Успех». Я бы понял, если бы они работали директорами заводов, институтов, школ, больниц. На этих должностях люди разбираются в жизни и производственных отношениях. А тут — спортсмен и помощник Пака. И всё! Дмитрий Асанцев — председатель Горсовета: в городе снег не убирают, нет стоянок, одни стройки и ремонт трасс. Он должен отслеживать работу служб мэрии через депутатов, быстро давать оценки, а также принимать меры. Андрей Гончаров закончил Пединститут, исторический факультет, а занимает должность министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Ни дня не работал директором завода. Итог простой: промышленность в удручающем состоянии. Я сам всерьёз занимался водным поло и уважительно отношусь к спортсменам. Но при чем здесь такие важные должности? Как влияет Пак на эти назначения, я не знаю. Даже представить трудно.

— То есть, Виктор Игнатов тоже жертва?

— Ну, какая он жертва? Он, на мой взгляд, скорее «торпеда» Пака (парламентер). Как можно объяснить, почему депутат ГД шесть раз встречается с журналистом и подробно записывает все разговоры? Зачем записывает? Чтобы отчитаться? Зачем обещает Сальникову протекцию на выборах в ГД? Зачем обговаривает какие-то суммы за то, чтобы не было больше фильмов? Хотя дело не в количестве фильмов, а в их сути. Правоохранительным органам стоило бы разобраться.

В июле этого года я подал в следственное управление следственного комитета РФ по Новосибирской области на Виктора Игнатова «заявление о преступлении». Как только я получу ответ, который меня удовлетворит, сразу лично спикеру Госдумы Вячеславу Володину отправлю документы по Игнатову. Пусть разбираются.

— В июле вы подали в СК заявление. Кто-то предлагал вам не обнародовать эту информацию до сентября? Журналисты раньше не просили вас об интервью?

— Это мой опыт, я сам дождался окончания губернаторских выборов. А журналисты на меня не выходили, наверное, побаиваются вмешиваться.

— Если вы не при делах, почему суд дал вам больше всех и реальный срок?

— Николаю Сальникову дали полтора года условно. Мне два года, из которых реально один год в СИЗО и один год под домашним арестом. Почему? Не встречался, от денег отказался, ни с кем не договаривался, а только предложил Евгению Кузьменко повстречаться с журналистом и договориться или не договориться. Значит тут что-то другое. Я получил два года, так как не признавал вину. Но зачем я буду оговаривать себя? Честь-то одна!

— Вы говорите, что попали под уголовное дело из-за того, что кому-то дорогу перешли. Это ваши личные выводы, ваши аналитические заключения, или у вас есть какая-то доказательная база, что вас именно «заказали»?

— Это аналитика. У меня один факт. Я сказал Кузьменко: «Хочешь заработать?» Он сказал, что хочет. Всё! Больше я ни с кем не разговаривал, денег не брал. Но кому-то надо было в административных органах меня наказать за то, что я преследовал «уважаемых» (в кавычках) людей, и их выгоняли с работы. После моих писем губернатору Новосибирской области и мэру Новосибирска «уволились» с занимаемых должностей: вице-губернатор Новосибирской области, два министра Новосибирской области, двое руководителей департамента мэрии Новосибирска, начальник областного БТИ, начальник областной Госжилинспекции, начальник ФБГУ УК ННЦ (Управляющей компании в Академгородке). А сибирское территориальное управление министерства науки и высшего образования РФ (70 человек) вообще ликвидировали. Ну что, эти персонажи простили мне эти письма? Конечно нет! Просили меня наказать? Я уверен, что да.

— Наверняка, были люди не из этого списка, которым не нравилось то, чем вы занимаетесь.

— Примерно десять знаковых людей города. Я занимался тем, что выводил «на чистую воду» коррупционеров в сфере ЖКХ, то есть, выполнял указ президента РФ. Что тут необычного?

— Вы слышали, что это «заказ» на вас, кто-то вам напрямую это сказал, вы где-то увидели, прочли? Или всё происходящее внушало вам эту мысль?

— От кого бы я мог это услышать? Это логика нашей жизни.

— В итоге вы обжаловали свой приговор?

— Я не стал его обжаловать, потому что надо, чтобы возбудили уголовное дело против Игнатова и Кузьменко по тем же статьям, что и у меня. Почему против них следователь не возбудил? Укрывательство преступления — это уголовная статья. И это на фоне официального заключения доктора юридических наук, действующего профессора кафедры Уголовного права и криминалистики МГУ, почётного работника прокуратуры РФ, члена научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ и федеральной палаты адвокатов, главного редактора журнала «Уголовное право», члена редакционного совета журнала «Вестник РПА» Павла Яни (оригинал находится в материалах уголовного дела), согласно выводам которого «действия Проничева С.Д., изложенные в постановлении от 16.11.21 г. о привлечении его в качестве обвиняемого, состава мошенничества не образуют». Разве может этот специалист, изучив материалы материалы, так ошибаться с заключением. Думаю, что он дорожит своим именем и репутацией в пределах РФ. Ведь он готовит будущих следователей, прокуроров, судей…

А куда следователь дел диск с записью беседы Кузьменко и Проничева? Его просто нет. А почему оказался стертым другой диск, на котором была запечатлена встреча в кабинете адвоката Платоновой, журналиста, Проничева и Кузьменко. (В кабинете была камера, о которой никто не знал).

— Вы подали заявление в СК на Игнатова и Кузьменко. То есть, готовы к тому, что эта история вновь вернётся в повестку по вашей инициативе, может какие-то последствия повлечь, в том числе, и для вас? Но вы это делаете.

— Так правда должна восторжествовать. Игнатов повёл себя в этой истории как подстрекатель и пособник. В его действиях, на мой взгляд, есть уголовная составляющая. Как и в действиях Кузьменко. Мой приговор утвердили, значит, и они должны быть осуждены, они же тогда тоже нарушили закон.

— Какова судьба вашего заявления в СК?

— Идёт обычная процедура. Мне за последнюю неделю уже три человека позвонили с просьбами прекратить преследование «Вити».

— Кто позвонил?

— Люди, которые знают и его, и меня. Звонят, говорят мне: «Сережа, зачем ты это сделал? Витя же ни при чём». Как это ни при чём? А кто все записывал на телефон? Я считаю, что он — подстрекатель и пособник. Меня же осудили. Осудите и их. Я хочу справедливости, вот и всё. Мне 71 год, с 2013-го я на пенсии, а меня судят. А их почему не судят?

— Каковы были ваши пересечения с Виктором Игнатовым до истории, связанной с Николаем Сальниковым и его фильмом об «Успехе»?

— Игнатова знаю очень давно, с 1990-х. Не помню, когда именно мы познакомились. Совместных дел у меня с ним никогда не было, кроме выборов мэра (2014 и 2019 гг.). Мы с ним в основном встречались у общих знакомых, в компаниях, на отдыхе. Меня всегда удивляли взгляды и поступки Виктора Игнатова. Как его могли избирать депутатом Госдумы, сенатором? Только один бывший губернатор его «разглядел», выкинул его из «Единой России» и из политической жизни региона. Это был Василий Юрченко.

— А после вашего задержания, освобождения вы с Игнатовым общались?

— Как бы я с ним общался? Что бы он мне сказал? Даже интересно.

— Может быть, был резон вам вместе обсудить, что вы хотите, почему вы продолжаете эту историю, почему не положите ей конец?

— Я думаю, он знает, что я ему отвечу.

— Никто на вас не выходил с выгодными предложениями, которые мотивируют вас забрать заявление?

— Пока — нет. Ну разве только мэр предложит мне могилу на первой линии Заельцовского кладбища, тогда можем договориться. (Шучу).

— А с Сальниковым вы когда последний раз общались?

— Человек свою жизнь трусостью угробил, оговорил и меня. Сальников мне говорил, что на него нажали. Дважды он уезжал за границу, хотел, видимо, остаться там. Сейчас он в Барнауле. Пару месяцев назад я с ним общался. Работает, с его слов, в Управляющей компании (правда, не знает сколько домов она обслуживает), пресс-секретарем. Наверное, опять врёт. Он просто лжец. Врёт всем и обо всем. Не знаю, кто его возьмёт на работу с биографией человека, который от страха оговорил себя и заключил особый порядок со следствием, а потом вышел на домашний арест и через два дня сбежал. Потом его поймали, и он снова подтвердил особый порядок. Что характерно, за побег его не наказали, лишь бы он подтвердил всю ложь, которую он наговорил на меня. Вот его записка перед побегом: «Дорогие мои, Катенька, мама и папа! Я не могу позволить, чтобы меня судили ублюдки, которые прикрывают ОПС «Успех»». Ухожу. Спасибо вам, родные мои, за все. Победа будет за нами!!!»

— Кто вас поддерживал в этой истории? Друзья как отреагировали?

— Мне 71 год. Какие друзья, они уже на кладбище. А что мне помогать? Еду возили, книжки — и ладно. Какая поддержка? Поддерживают пьяных, а я взрослый человек, кто может помочь? Я давно знаю, что надеяться можно только на себя. Знакомые все по-разному реагировали. Ряд людей повели себя неприлично, с моей точки зрения, но большинство — правильно.

— Как жизнь в СИЗО?

— Когда я впервые «заехал» в СИЗО, почувствовал, что я снова в Советской армии. В следственном изоляторе я встретил своё семидесятилетие. Столько товарищеского тепла я давно не ощущал. (Спасибо всем!) И тепла искреннего. На свободе иначе. Меня сильно удивило то, что в СИЗО-1 находилось много полицейских. Более того, даже все руководство облпрокуратуры было помещено туда (облпрокурор и два его зама), а до этого там находились прокурор города и прокурор Дзержинского района. Что по этому поводу думать мне и новосибирцам?

— Говорят, вы дарили сотрудницам СИЗО на 8 марта цветы?

— Правда! Вообще-то у меня к персоналу СИЗО претензий нет. Уж больно у них специфическая работа. Претензии у меня только к бывшему начальнику тюрьмы Мартынову, который меня донимал с предложением о признании своей вины. Ну, потом одиночка, карцер… и так далее.

— Как участники рынка, члены вашей Ассоциации отреагировали на ваш арест?

— Адвокат их ввела в курс дела. Всем понятно: где Проничев, а где полтора миллиона, которые мне вменяли. Было б хотя бы сто пятьдесят миллионов, а полтора — смешно. Я одних налогов платил в бюджет в год около миллиарда рублей.

— Вы по-прежнему председатель «Ассоциации управляющих компаний и ТСЖ в сфере ЖКХ», будете активно заниматься тем, чем занимались до уголовного дела? Или после произошедшего нет былой энергии?

— Стоит учитывать, что идёт спецоперация, в связи с чем существует масса ограничений. Кроме того надо понимать, что для меня это общественная работа — не более того. Я не знаю, как измерять свою активность. Но буду руководствоваться заветами Владимира Владимировича Путина!

— В общем, энергия есть.

— Да. Суд шел 1,5 года. Но это была отдушина. Лицезреть красивую судью и практически модель-прокурора — одно удовольствие. Мы втроём всё понимали, поэтому не ругались, а мирно судились. В последнее время я увлёкся производством волластонита. Изучаю учебники по горному делу, очень интересно. И даже где-то знакомо, раньше у меня была керамическая фабрика, процесс похожий.

— Далеко от Новосибирска уезжать не планируете? Раньше ведь вы жили в Таиланде.

— У меня закрытая, погашенная судимость. Загранпаспорт выдали. Есть право уехать, но я не могу. После операции по онкологии три года мне нельзя менять климат. Год прошёл, два осталось, а там видно будет. Но точно не Таиланд.

— Об онкологии вы узнали в СИЗО?

— Нет.

— Как вы лечились в заключении?

— Когда меня перевели под домашний арест, я попросился в больницу на обследование, хотя чувствовал себя хорошо. Каково было моё удивление, когда обнаружили онкологию первой стадии в правой почке. Не был бы в СИЗО, не пошёл бы к докторам, довёл бы до четвёртой стадии с метастазами и жутким концом. Большое спасибо ГСУ и прочим заинтересованным, что посадили, тем самым спасли мне жизнь. Четыре с половиной часа длилась операция. Удалили мне правую почку. Кроме того спасли от ковида. Шесть близких мне людей умерли от него. А в СИЗО ковида быть не может, так как все изолированы. Так что есть и польза от СИЗО.

— И в политической жизни не будете участвовать? Выдвигаться, понятно, вы никуда не сможете. Но пытаться влиять?

— Зачем мне выборы? Я в своё время был депутатом, но тогда всё было иначе. Сегодня саженцы вручат, скамейки покрасят, глядишь и изберут. Оказаться среди них? Я пока хорошим людям могу что-то советовать, готов делиться опытом. Он у меня огромный, да и знания немалые в самых разных отраслях.