Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор по делу мужчины, обвиняемого в отмывании средств и мошенничестве со строительством жилого дома для сотрудников силовых ведомств. Фигурант отделался условным сроком и штрафом.

Как сообщает пресс-служба Судебного департамента в Новосибирской области, новосибирский райсуд рассматривал дело Михаила Волохова: в 2012 году он заключил госконтракт на строительство многоквартирного жилого дома для военнослужащих Росгвардии в городе Северск Томской области. Согласно условиям контракта, здание должны были ввести в эксплуатацию до конца 2013 года, а в феврале 2014-го застройщик обязан был передать квартиры заказчику.

Как удалось установить в суде, Волохов не имел намерений и возможностей исполнять взятые обязательства: у его организации отсутствовали проектно-сметная документация на объект, заключение по данному проекту государственной экспертизы, разрешение на строительство и достаточная материально-техническая база. По данным следствия общий ущерб от преступлений составил 181 000 000 рублей.

Суд признал предпринимателя виновным в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 п. «б» ст. 174.1 УК РФ) и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно со штрафом в полмиллиона рублей, а также сохранил арест, наложенный на имущество бизнесмена и недостроенный дом.

Ранее мы рассказывали, что главу минЖКХ Новосибирской области оставили под стражей.