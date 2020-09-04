Академики СО РАН и общественники новосибирского Академгородка обратились к губернатору Новосибирской области, мэру Новосибирска, полпреду президента РФ в СФО, а также министру образования и науки РФ с просьбой разобраться, почему с поста ФГБУ «ЖКУ ННЦ» был уволен его директор Виталий Михеев. Отстранение руководителя, а также его замену выходцем из московского холдинга «МКС» они считают попыткой рейдерского захвата.

В своем официальном обращении (имеется в распоряжении «Континента Сибирь») академики и представители общественности пояснили, что их беспокоит назначение на пост директора ФГБУ «Жилищно коммунальное управление Новосибирского научного центра», которое обслуживает все научные институты СО РАН, Игоря Горбовского. Тот, по их данным, имеет отношение к московскому холдингу «Мой коммунальный стандарт» (МКС). Авторы сообщения считают, что эта ситуация на волне протестных событий в Хабаровске может вызвать народные волнения и в Новосибирске.

Как объяснила «Континенту Сибирь» депутат новосибирского Горсовета, директор фонда «Академгородок» Наталья Пинус, позиция академиков в частности основана на том, что ранее претензий к новосибирской управляющей компании и её руководителю не было. В то же время, новый директор ЖКУ ННЦ Игорь Горбовский стоял во главе организаций, которые были подчинены московскому холдингу.

«Виталий Петрович Михеев стал директором ЖКУ «ННЦ» три года назад после того, как прошёл двухступенчатый конкурсный отбор. Он не так давно прошёл аттестацию, и до 2023 года у него было заключено соглашение. Несколько дней назад пришёл человек с приказом от министра науки и образования РФ о том, что с 1 сентября директором назначен Игорь Горбовский. До этого он возглавлял управляющие компании коммунального профиля, которые были так или иначе подведомственны холдингу «МКС». Конечно, к директору управляющей компании редко не бывает никаких нареканий. Но они снимаются в рабочем режиме, и в целом люди довольны работой управляющий компании. Несколько лет она занимала первые места в конкурсе «Управляющая компания года Новосибирска». Нужно понимать, что эта организация (ЖКУ ННЦ) обслуживает не только жилой фонд, но и все институты СО РАН. Представителям научного сообщества эта отставка непонятна», — объяснила Наталья Пинус.

Экс-председатель СО РАН Александр Асеев в разговоре с «Континентом Сибирь» отметил, что попытки выжить управляющую компанию с рынка повторяются уже на протяжении многих лет.

«Инфраструктура Академгородка была построена на века, и мы много сил вложили, чтобы её поддерживать в надлежащем состоянии. Это вызывает нездоровый интерес коммерсантов, — прокомментировал Александр Асеев. — Борьба за компанию идёт уже много лет. Приходили управляющие компании, которые соблазняли жителей возможностью решать их проблемы, собирали деньги и уходили. Организация выжила, потому что производственная база была хорошая и люди квалифицированные. Виталий Михеев – человек с высокой профессиональной квалификацией. Он был замом генерального директора другой организации, за которую тоже идёт борьба».

Как заявил «Континенту Сибирь» директор «МКС-Новосибирск» Иван Волков, к «рейдерским захватам» компания отношения не имеет.

«Хотелось бы не просто каких-то публичных заявлений. Если использовать термин «рейдерство», то речь, по сути, об уголовном деле, и надо писать заявление в полицию. Все об этом (рейдерстве) говорят, но никто свою подпись под этим не ставит, — пояснил Иван Волков. — Всё на уровне сплетен и слухов, никакого отношения к «МКС» и смене директора (ЖКУ ННЦ) это не имеет. Решение (о смене руководства компании) принимается учредителем, он захотел принять решение — (руководство) поменяли. Почему такое внимание к этому вопросу, я не понимаю».

Стоит отметить, что ещё в 2017 году 11 новосибирских управляющих компаний обратились к Владимиру Городецкому, занимавшему на тот момент пост мэра Новосибирска, с просьбой защитить их от «рейдерской атаки» со стороны московского холдинга. В частности представители новосибирских жилищных организаций неоднократно ссылались на недобросовестную конкуренцию. Как предположили представители новосибирских компаний на одной из пресс-конференций в августе 2017 года, если не предпринимать никаких мер, возможен «захват новосибирского рынка ЖКХ московским монополистом».

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