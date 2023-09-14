Когда начнется кастинг на пост сити-менеджера Новосибирска? И кто в этой роли смотрится настолько органично, чтобы и город его трудами расцвел и поднялся, и чтобы не замечал его никто на фоне истинной власти — читай: губернаторской?

Зачем тянуть?

До окончания полномочий действующего мэра Новосибирска, лидера новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя, остается ровно год. Это не означает, что нынешний градоначальник лишь в следующем сентябре оставит кабинет, который занял почти десять лет назад. Теоретически он может это сделать раньше. На выборы главы города он все равно не собирается, потому что власти их заменили конкурсом, что по сути равно назначению чиновника от губернатора.

На данном этапе нет предпосылок, что руководитель региона сохранит должность за коммунистом. В местных политических и деловых кругах вероятность подобного сценария вызывает скепсис. Собеседники «Континента Сибирь» склоняются к различным вариантам, в которых Анатолий Локоть получит «уважаемый пост», ради которого, возможно, даже не придется переезжать из Новосибирска. В 2014 году, напомним, тогдашний мэр Владимир Городецкий сам освободил должность по убедительной просьбе тогдашнего губернатора Василия Юрченко и перешел работать заместителем главы региона по вопросам развития агломерации. Ну, так это знаменитое кресло давно никто не грел. А агломерация — она же по-прежнему. Где-то рядом.

До подведения итогов сентябрьского голосования за губернатора вопрос был выведен из актуальной повестки. Вероятно, чтобы стать одной из главных тем после переизбрания Андрея Травникова. Новый срок — очевидный повод для кадровых корректировок, а назначаемый мэр регионального центра — один из винтиков единого аппаратного механизма. Станет ли глава области торопиться, чтобы заменить его на «своего» ставленника или даст Локтю досидеть последний год, зависит не только от того, успеют ли подыскать подходящее место нынешнему градоначальнику. Не последнюю роль играла явка на сентябрьские выборы и их результаты. Если бы они не были достаточно убедительными, не с руки было бы форсировать уход выбранного мэра и действительно электорального, хотя бы и в прошлом, политика — пусть системного, но оппозиционного. Анатолий Локоть на протяжении более двух десятков лет участвовал в выборах различного уровня, а мэрская кампания 2014 года была реально ярким примером внутриэлитной конкуренции. Но это было давно, а сейчас региональная власть вполне довольна тем, как прошла избирательный тест, и губернатор чувствует себя весьма уверенно.

С другой стороны, через полгода — выборы главы государства, по результатам которых Кремль судит об эффективности деятельности регионального руководства. Новосибирск — это больше половины избирателей всей области. Что выгоднее губернатору: оставить Анатолия Локтя привычным «мальчиком для битья» (согласно каноническому положению мэров в «пищесмысловой цепи») как минимум до марта или рискнуть взять ответственность за город на себя, поставив «своего человека»? Насколько хорошо успеет втянуться в работу и показать горожанам первые заметные результаты «свой» сити-менеджер, заступивший на пост накануне дня икс, зависит от списка кандидатов, который имеется у Травникова (о чем — ниже). А что если назначенец окажется не слишком убедительным как хозяйственник, и КПРФ начнет брать реванш за низкий результат сентября 2023-го, во всеуслышание заявляя в 2024-м: мэр-коммунист делал все возможное в своей должности, критика была к нему пристрастной, заменили его на единоросса — и где они, плоды? В чьем кармане? Может получиться еще хуже, если процедура назначения начнет пробуксовывать, как в Томске, где несколько месяцев маялись с организацией конкурса. Тогда у московских кураторов могут возникнуть вопросы к способностям Травникова удерживать политическую ситуацию под контролем в судьбоносное время. История замены мэра по факту может оказаться ловушкой, того же самого типа, в которую попал Василий Юрченко, инициировав процесс вытеснения с должности Владимира Городецкого, в итоге его же место и занявшего в 2014 году.

Голосование депутатского корпуса — финальный этап конкурсного отбора руководителя городской администрации. А местный ГС — структура неоднородная. Многие в нем ориентируются не только на позиции партийных фракций, но также и на интересы персон, влиятельных в масштабах региона, на лиц, которые пытаются долгосрочно влиять на новосибирские политические и бизнесовые расклады.

Даже если Андрей Травников не станет поддерживать фигуру, напрямую лоббируемую одной из этих групп, лучше, чтобы выдвинутая им кандидатура не вызывала резкого неприятия. Собеседники «Континента Сибирь» не берутся однозначно утверждать, кто именно на данном этапе в верхней части губернаторского шорт-листа номинантов в городские управленцы. За несколько предыдущих месяцев в политической тусовке успели обсудить с десяток имен, среди которых — спикер горсовета Дмитрий Асанцев, некоторые из председателей депутатских комиссий, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов и другие (например, кое-кто упомянул вернувшегося со спецоперации первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова).

Наблюдатели считают: неспроста губернатор регулярно мелькает и в соцсетях вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, да и Анна Васильевна ответно появляется в телеграм-канале Андрея Травникова. Заммэра стала лицом ролика с бодрой рекламой дистанционного электронного голосования, которое может помочь подтянуть явку на выборах Травникова. Комментаторы верят в высокую амбициозность заместителя нынешнего градоначальника и в то, что она примеряется к амбразуре расстрельной должности главного «хозяйственника» города. В любом случае, Анна Терешкова посылает отчетливый сигнал о готовности работать в команде Андрея Травникова, оставшись в мэрии. Но, если что, вероятно, открыта предложениям о переходе в региональное правительство.

На позициях большинства обсуждаемых фигур (за исключением Панфёрова) отражается тот факт, что они так или иначе ассоциируются с одной из областных бизнесово-политических команд влияния. С единороссом, депутатом Заксобрания Вениамином Паком и федеральным парламентарием и руководителем Сибирского межрегионального координационного совета «Единой России» Виктором Игнатовым связывают, например, спикера горсовета Дмитрия Асанцева и вице-губернатора Игоря Яковлева. Впрочем, собеседники «Континента Сибирь» сомневаются, что на данный момент «кировская группа» Пака-Игнатова нашла кандидатуру лоббирования и тем более занимается ее продвижением.

Люди во власти, с которыми разговаривал «Континент Сибирь», отмечают, что другой единоросс, депутат Госдумы Дмитрий Савельев, тоже пока не двигает своего сити-менеджера. Но не исключено, что переговоры просто заморожены и возобновятся после губернаторских выборов.

Спикеры издания отмечают, что предложение (от высокопоставленных сотрудников исполнительной власти) подумать о возможности поработать главой города получали председатель комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий Андрей Гудовский и председатель комиссии ГС по городскому хозяйству Игорь Кудин. Если тема их участия в конкурсе на сити-менеджера актуализируется, возможно, Дмитрию Савельеву будет проще сориентироваться, кого поддержать. Некоторые из собеседников редакции из ГС допускают сиюминутный союз между Савельевым и Анной Терешковой (у которой, впрочем, есть и другие влиятельные союзники), но все же считают невысокой вероятность, что вице-мэр появится в окончательном списке номинантов в сити-менеджеры.

Также дополнительных очков в кастинге кому-то из участников может дать поддержка политического тяжеловеса, члена Совета Федерации РФ Александра Карелина.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов не отрицает своих хороших отношений с влиятельным первым вице-премьером новосибирского правительства Владимиром Знатковым, курирующим экономику, — он даже рассказывал об истории этих отношений в интервью «Континенту Сибирь». Но не приходится преувеличивать значение этой связки и записывать одного в протеже другого — все-таки карьерные пересечения у них относятся к сравнительно недавнему периоду. Тем не менее: работа Зырянова в связке со Знатковым в течение нескольких последних лет плюс в глазах губернатора или скорее минус? Публичная критика со стороны областного депутатского корпуса в адрес экономического блока правительства осенью прошлого года больше работала на укрепление доверия Травникова к своему заместителю, чем наоборот. Знатков, поссорившийся с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивом и, грубо говоря, перешедший из команды главы областного парламента в команду губернатора, возможно, аппаратно не усилился (как и Шимкив), и стал более уязвим для дальнейших кадровых решений руководителя региональной исполнительной власти. Но в то же время он сделал свой выбор, который явно не остается без внимания первого лица. В период 2019–2022 гг. пафосная обличительная кампания в адрес мэра Новосибирска могла иметь нескольких теневых заказчиков с различными мотивами, среди которых и реванш за выборы 2014 года. При том, что сам Травников формулировал претензии к Локтю существенно деликатнее иных многочисленных критиков, благожелательно принимаемых на Красном проспекте, 18. Вероятно, учитывал, что далеко не во всех подчиненных главе региона населенных пунктах картинка положения дел (дорог, домов, и т. п.) выглядит разительно лучше, чем в областном центре, даже если ими верховодят правоверные единороссы; мэр же коммунист вовсе не стремился ответить на травлю симметрично и, в общем-то, всегда блюл личную лояльность. Косвенные признаки, по которым можно догадаться о присутствии Знаткова в сферах, удаленных от его непосредственной экономической компетенции, при желании усматриваются с той же легкостью, что и ямы на новосибирских улицах.

Чей фон лучше?

Более органично в роли «человека Знаткова» смотрится вице-губернатор Игорь Яковлев, который в 2006–2008 годах был фактически его правой рукой. В то время, как первый зампред новосибирского правительства руководил Октябрьским районом Новосибирска, Яковлев был его первым заместителем. Правда, в 2014-м что-то пошло не так. Владимир Знатков в ту пору сделался кандидатом в мэры от ЕР, а Яковлев возглавил Центральный округ города. Но в двух из трех территорий, входящих именно в подконтрольный Яковлеву Центральный округ (в Железнодорожном и Заельцовском районах Новосибирска), однопартиец нынешнего члена президиума областного политсовета ЕР получил меньше всего голосов. Для новосибирской «Единой России» то вообще было время суровых испытаний.

Год назад, к десятилетию провала ЕР на последних настоящих городских выборах, многие влиятельные люди Новосибирска начали прочить Игоря Яковлева в сити-менеджеры. Сейчас его тоже ставят в число претендентов, правда, уже не столь уверенным тоном, как прошлой осенью. Некоторые из наблюдателей вновь сводят обсуждение к усталости Яковлева от чиновничьей работы, не исключают, что тот вскоре может сосредоточиться на бизнесе.

Заводя разговор о вице-губернаторе Максиме Кудрявцеве, участники местных политических игр обращают внимание на энтузиазм, который тот, в отличие от Яковлева, проявляет к работе во власти. Кудрявцев — бывший топ-менеджер «Ростелекома», экс-депутат Заксобрания Новосибирской области, отработавший пять лет в Госдуме. Через полгода после окончания думских полномочий Андрей Травников дал ему место своего заместителя, для начала в постпредстве областного правительства в Москве. Через год чиновник уже в Новосибирске — курирует цифровую трансформацию региона.

Собеседники «Континента Сибирь» расходятся во мнениях насчет того, чья биография больше соответствует образу идеального мэра, которого в нашей традиции принято величать «хозяйственником». Игорь Яковлев много лет во властной обойме: до того как стать министром и вице-губернатором, был первым замглавы и главой администрации Октябрьского района, затем Центрального округа Новосибирска, после этого — заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Кудрявцев возглавлял крупную структуру в близкой для власти корпорации, которая — прямо как «Северсталь» Андрея Травникова — предпочла отправить его на политическую работу. А именно в Москву, где он наработал дополнительные связи в федеральном правительстве.

Кудрявцев прошел так называемую «школу Кириенко», «курсы управленцев» при администрации президента, всерьез претендовал на пост главы Республики Алтай. Но его группу поддержки обошла команда, двигающая нынешнего руководителя территории Олега Хорохордина, которого президент в 2019 году сделал временно исполняющим обязанности главы республики. Источники «Континента Сибирь» во властных кругах и руководстве «Единой России» говорят, что Кудрявцев в продвижении на пост мэра Новосибирска опирается не на бизнес, не на одну из давних элитных региональных групп. Его преимущество в том, что он понятен губернатору, они «на одной волне». Главе области «просто комфортно» с предсказуемым системным человеком «технократического» типа, не рвущимся к самостоятельности и не склонным к не согласованной инициативе. Максим Кудрявцев долго прокачивал реноме «отличника». В 2015 году он методично выиграл праймериз, но «Ростелеком» делегировал его в Заксобрание как «списочника», а не одномандатника, которые ведут более персонализированную кампанию. Через одномандатный округ «Единая Россия» отправила его в Госдуму в 2016 году (наверх думского списка партии попадают политические тяжеловесы, «паровозы» и другие «заслуженные лица»). Пять лет в ГД не превратили Максима Кудрявцева в яркого спикера и политического лидера, он прилежно помогал Родине не на жизнь, а на смерть бороться с неправильными сайтами, а в 2021 году тихо уступил округ однопартийцу.

Можно поспорить, смотрятся ли в качестве потенциальных «хозяйственников» Кудрявцев или Яковлев убедительнее Анатолия Локтя, которого уже ведь тоже не назовешь неопытным управленцем. Он почти десять лет руководит городом, все это время — под аккомпанемент упреков за неубранный снег, разбитые дороги, грязь, пыль, ливневки, плохую инфраструктуру, общую неприглядность (заметно отличающие областной центр от Бердска, Искитима, Тогучина и других муниципалитетов региона, где наведен порядок и жизнь налажена). Если главная цель готовящихся перемен — сменить низкоэффективного управленца на реального профессионала в коммунальных делах, тем более странно, что на обсуждение в публичное пространство не вносится, например, кандидатура первого заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова. Он курирует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, а также департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Если власть озабочена поставить у руля Новосибирска не того, кто хорошо говорит, а того, кто умеет делать, тогда не логично, что Игорь Яковлев или Максим Кудрявцев в очереди к расчистке авгиевых конюшен города опережают того, у кого в этом несколько больше опыта. Даже если, как считают некоторые городские эксперты, на этом поприще Клемешов звезд не хватает.

И опять же «лыко в строку»: Клемешов тоже нигде ни разу не скомпрометировал себя как полный замыслов харизматик, так что с ним будет в этом отношении не менее спокойно и даже «стабильно», как и с некоторыми другими представителями списка кандидатов. Будущему заму губернатора по региональному центру политическая субъектность ни к чему. Яркость и харизма не отвечают сегодняшней конъюнктуре, где каждый начальник сверяется с реакцией вышестоящего руководства и демонстрирует безусловную подконтрольность. Технократ Травников — Кремлю, который согласовал его губернаторство. Обезличенный сити-менеджер — главе области, который дает добро (заручившись, разумеется, одобрением федеральных инстанций) на мэрство тому, для кого не составит труда не заслонять работодателя.

Та же Анна Терешкова не похожа на удобного чиновника, который будет тихо трудиться в тени губернатора, не привлекая к себе и своим проектам излишнего внимания, — она не отдаст лавры тому, кому они нужнее из соображений протокола субординации. Сложно представить в этом функционале скромняги и публично эффективного главу АИР. Александр Зырянов еще 11 лет назад зачем-то взял и основал некоммерческое партнерство «Человек» с бесплатной гимнастикой для пожилых и другими социальными проектами. Вот не сиделось человеку ровно. Но ни Яковлев, ни Кудрявцев не замечены в попытках организовать общественно-политическую структуру. И в этом парадокс: способность к самостоятельным решениям, стремление проявить себя в общественной деятельности и в публичной политике — не то, что дает преимущество в кастинге на пост первого лица города-миллионника.

В крайнем случае, Андрей Травников может поискать мэра-«варяга», глава Томской области предпочел этот путь. Так, руководитель городской администрации будет «ничьим» для элитных группировок, а приехавший в Новосибирск в 2017 году губернатор на его фоне станет выглядеть чуть больше «своим». Но если опять вспоминать грустный опыт предшественников, то уже упоминавшийся Василий Юрченко шел именно таким путем: подбирал ключевых менеджеров где-то далеко. Иногда таких, которым было что сказать. Но они не прижились.