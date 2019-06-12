Три года жил в Таиланде, финансировал тарифный протест в Новосибирске, писал урбанисту Варламову, а сейчас он идёт в мэры. Кто ему предложил начать кампанию, с кем можно формировать коалицию, где взять деньги на строительство развязок и благоустройство города, о планах на выборы в Совет депутатов, о бывших и возможных будущих протестах в городе? Об этом и многом другом эмоционально рассуждает в интервью «Континенту Сибирь» известный предприниматель, общественный деятель и яркая личность СЕРГЕЙ ПРОНИЧЕВ.

Нечего праздновать — мэрия должна работать

— Почему именно сейчас вы решили, что пришло время пойти в политику? Как вписывается сюда прошлый опыт? Предыдущая ваша попытка в 1996 году, казалось, была неудачной.

— Очень даже удачной. Показательной, я бы сказал. Пошёл регистрироваться, и меня избирком забраковал, потому что я прописан в Бердске, в Новом поселке. Когда говорят, что демократические права и свободы у нас в последние годы «оказались под угрозой», мне смешно. Загнивание избирательной системы в Новосибирске началось давно, еще в 1996 году. Ничего доброго не ожидаю и сейчас. Понятно, что идет избирательная игра с населением. Создаются и распадаются коалиции, договариваются между собой — всё в выборы играют. Когда-нибудь доиграются, и будет больно всем игрокам.

— И сотрудничество с ЛДПР считаете удачным?

— Я их поддерживал финансово в своё время. Мне это было интересно. Тогда это была молодая партия с очень интересным лидером — Жириновским. Ему и сейчас нет равных в Госдуме, уже который созыв. Впрочем, в саму партию ЛДПР я не вступал.

— Все же, почему сейчас вы решили пойти в мэры Новосибирска?

— Во-первых, достал беспорядок — зима наглядно его демонстрирует. В северном городе надо убирать улицы, начиная с ноября, иначе не проехать. Прекрасно помню, как чистили раньше, неважно, сколько выпадало снега. Если бы Локоть управлял городом в святые для него времена правления КПСС, Анатолия Евгеньевича вызвали бы уже в бюро горкома и объявили бы строгий выговор с занесением, сняли с должности и отправили бы работать в профсоюзы («кладбище» партийных и советских работников). А при восхваляемом Локтём Сталине его бы и расстрелять могли. За саботаж. Тогда не сильно разбирались в причинах. Провалил стройку метро — под суд всех виновных. А семьи вместе с детьми — на Север.

— А если вы станете мэром, ситуация в городском хозяйстве изменится?

— Многое изменится. Во-первых, праздники сократим из соображений экономии средств. Да и нечего особо праздновать — мэрия должна работать. Во-вторых, застройщики плакать будут: пусть отдают долги за аренду муниципальной земли. Квартирами, чем угодно — 6 миллиардов нужно вернуть в бюджет и быстро. И тогда мы не просто почистим город, мы его с шампунем вымоем.

— Застройщики будут грозить армией дольщиков. Да и спонсировать некоторые проекты тоже нужно кому-то.

— Грозить, это будет их первая реакция! Вы думаете, почему Анатолий Локоть не показывает долги застройщиков депутатам? Почему городская администрация неспособна жестко решать базовые вопросы по возврату долгов за аренду земли и работать с застройщиками? Может быть потому, что они являются депутатами разных уровней? И решают через городской совет прежде всего свои личные бизнес-задачи? А Локоть им потакает! Он же их просто финансово развратил! Чуть заговорили про долги, и сразу начинается шантаж обманутыми дольщиками. Желание пресечь эту порочную практику, в том числе, и толкает меня к участию в выборах: место злостных должников и жуликов в тюрьме! Даже если они депутаты. Не можете построить дома, достроят другие! На вас свет клином не сошелся.

— Важно еще, чтобы люди не пострадали.

— А что вы предлагаете? Ждать федеральные деньги, брать их из госпрограммы, а значит, из кармана налогоплательщиков их достраивать? А 6 миллиардов рублей за аренду застройщикам простить? По жалобам жителей я съездил на Плющихинский жилмассив, вошел в курс дела. Потом поехал на Просторный. О том, что я увидел, разве что Папе Римскому не написал, но мэр молчит. Джулаю, чтобы достроить свои дома, необходимо порядка 6-8 млрд. Сейчас он вероятно будет ждать, когда его «дружки» от власти найдут ему эти федеральные деньги. А деньги дольщиков-то куда дел? Кому он их раздал и сколько? Почему мэр не принимает мер? Джулаю выдали землю под мотодром – порядка 120 га около ТЭЦ-5, но платит ли он? Почему ему всё прощают и не расторгают договор? Я направил мэру письмо. Ничего вразумительного он ответить не смог. Если мотодром городу не нужен, то надо так и сказать и сделать. Землю — вернуть городу и выставить на торги. А полученные за продажу земли деньги пустить на ремонт дорог в городе, так как они в ужасном состоянии. Либо стройте.

— И Варламову вы написали?

— Написал. Я к действующему мэру ходил, задавал вопросы. Кто допустил такое безобразие на строительном рынке Новосибирска? Мы с Анатолием Локтем не поняли друг друга. Он за то, чтобы не будоражить собственников, а я за горькую правду и наказание виновных (депутатов горсовета Родионова, Джулая и т.д.) и как результат — оздоровление рынка. Вот и появились бы деньги на строительство новых развязок и благоустройство территории.

Меня заверил, что не снимут

— В каких-то других вопросах нашли взаимопонимание?

— Не поняли мы друг друга и в вопросе борьбы с наркоманией. Это страшное общественное явление. Но где социальная реклама? Где внятная позиция мэрии и её социальных служб? Проблему замалчивают. Несколько лет назад в наркодиспансерах на учёте состояло примерно 49 тысяч человек. Это люди, которым потом не устроиться на работу, не получить водительские права. По этой причине многие лечатся на дому. То есть, на самом деле, эти цифры можно смело умножать на три. 150 тысяч наркозависимых бродят по городу… и совершают преступления. Это же больные люди и огромная опасность для всех остальных.

— Кажется, что их наоборот меньше стало, чем в 1990-х-начале 2000-х.

— А как вы их увидите? Не с теми общаетесь, наверное. Слава богу.

— Раньше шприцы валялись, людей неадекватных было видно просто на улице.

— Сейчас и наркотики изменились. Синтетика. С первого раза человек привыкает. Синтетику можно в домашних условиях готовить и там же принимать. Я же давно занимаюсь реабилитацией наркозависимых по РФ и хорошо всё знаю. Наркоманы есть даже в мэрии, причем не только на низовом уровне. Как и люди с нетрадиционной ориентацией. Я, правда, уже не знаю, хорошо это или плохо? Выходит, я знаю про них, а мэр нет?

— Разве борьба с наркоманией — муниципальная проблема? Вероятно, федеральные органы должны этим заниматься.

— Что мешает мэру отправить запрос федералам: участковые не работают, УВД закрывает глаза. Он просто не хочет это ворошить? Или боится? В городе все хорошо! Праздники. Половину набережной построили и рады. Съездите в Самару, Волгоград, Красноярск, посмотрите, как сделали там набережную — наша и близко не стояла. Тут и гордиться нечем, скорее стыдиться надо. На что такие деньги потратили? Сплошная бездарность. Наркотические закладки даже в школах имеются, не говоря про высшие учебные заведения.

— Не опасно быть таким категоричным?

— Опасно испортить с кем-то отношения? Проверки начнутся? Если страшно, то не мэром нужно работать, а цветы выращивать. Вот почему я задумался, когда ко мне с просьбой пойти на выборы обратились мои ближайшие товарищи. Говорят, что никого нет. Где другие сильные кандидаты? Илюхин, например? Где все остальные? Почему молчат другие депутаты? Вас, наверное, всё устраивает? Меня — нет!

— Кто вам предложил выдвинуться? Виктор Иванович?

— Козодой не предложил, он написал в соцсетях о Проничеве С.Д. Без моего согласия. После этого и посыпались звонки. Я даже не ожидал, что будет такая реакция.

— Кто отвечает за политтехнологическую часть вашей кампании? Виктор Козодой?

— Если Козодой примет некоторые условия, думаю, мы договоримся. Моей кампанией будет заниматься команда московских и местных политтехнологов. Больше я ничего сказать не могу, по крайней мере до тех пор, пока меня не зарегистрирует избирком.

— Не думали пойти самовыдвиженцем?

— С ума сойдем подписи собирать. И могут найти, за что снять с выборов. Представляете бабушку советской закалки, вызовут в суд и спросят: это ваша подпись? Где вероятность, что она, испугавшись, не скажет: нет, ничего не знаю и не помню! Их ещё при Сталине так напугали, что до сих пор боятся.

— Но выдвижение от «Партии Роста» (ПР) — тоже риск. Пакт, отказ «Единой России» открыто конкурировать с Локтем дают основание полагать, что администрация президента делает ставку на мэра-коммуниста. Выдвигаясь от партии, вы разве не рискуете быть снятым, если что-то пойдет вразрез с определенными установками?

— Если поддадутся, я не обижусь, это будет означать, что партии просто нет. У меня был разговор с лидером ПР Борисом Титовым. Он меня заверил, что не снимут. В РФ нет достойной партии, но есть запрос на их существование. Вот я и решил вступить в «Партию Роста», которая на сегодняшний день ничем себя не скомпрометировала. Что будет дальше – посмотрим.

— Есть планы развивать эту партию в Новосибирске?

— Есть. На моем столе лежит список депутатов Новосибирска. У нынешних депутатов столько собственности и бизнесов, что поражаешься, как время у них хватает на горсовет. Может, им стоит все же определиться, чем именно заниматься: бизнесом или городом. Список этот я щепетильно изучаю, смотрю, кому мы можем на округе доставить проблем. Как минимум 30 человек в горсовет мы от себя выставим. Полагаю, что в следующем созыве Совет депутатов сильно обновится. Нужны новые подходы: власть надо контролировать и жучить время от времени. Не бояться идти на скандал с мэрией. А сейчас, тишь да гладь. Это что такое, когда говорят, что у председателя горсовета и мэра хорошие отношения? Это значит, что председателя горсовета надо менять. Председателем надо выбрать независимого и принципиального депутата, который будет всегда недоволен работой мэрии.

— В основном в избирательной кампании в горсовет будете противостоять коммунистам или ЕР?

— Будем против жуликов, которые попытаются прикрыться мандатом народного избранника.

— Сами, если что, пойдете в депутаты?

— Мне нравится то, что я сейчас делаю — занимаюсь общественной работой в масштабах России. Выступлю как организующее звено. В депутаты выдвигаться не буду. Буду рядовым членом политической организации, буду помогать руководителю партии и добросовестным депутатам.

— А мэром быть все же хотите?

— Да. Потому что управление городом — это не политика, а хозяйственная работа. А я — хозяйственник, работаю в этой сфере с 1983 года. Да и бросать город нельзя. Локоть вряд ли изменит свои подходы к управлению. Да, конечно, я тоже не подарок и у меня хватает недостатков. Но я буду независимым мэром по целому ряду причин. Это позволит решить многие нерешаемые сегодня задачи.

— Как бы вы отнеслись к предложению ввести своих представителей или самому войти в состав городской администрации? Ситуации и версии развития событий могут быть разными.

— Скажу так: поступят предложения — рассмотрим.

— У кандидата в мэры должны быть планы развития различных сфер жизни города. Вы представляете бизнес-партию. Есть ли у вас программа поддержки предпринимательства, реального сектора экономики Новосибирской области?

— У меня есть красивая и мудрая программа, могу ее начать зачитывать. Пока я не вижу бюджет, что я могу обещать? А он, говорят, плохой, одни долги. Говорят, что долгов — 90% казны. Если не считать дотации федерального и областного бюджета.

Выиграл выборы — можно очистить телефон и забить новые контакты

— К слову о долгах. Вы заявляли, что информация о розыске вас приставами, чтобы взыскать долги, а также сведения о вашем банкротстве не соответствуют действительности. Поясните, что произошло?

— Есть договор с подписью руководителя уже разорившегося «Межтопэнергобанка» Копейкиной. И есть ее родственница, финансистка Подусенко, которая работала у меня. Следователи установили, что были изготовлены расходные кассовые ордера и с расчетного счета, открытого на мое имя в этом банке, незаконно сняты 28 миллионов рублей. Кроме того однажды ко мне пришел пристав с исполнительным листом о взыскании с меня задолженности. Оказалось: моя подпись стоит ещё в кредитном договоре: Проничев С.Д. — поручитель. Когда я узнал, вызвал Подусенко. Как об этом рассказывать печатными словами? В общем, спрашиваю у нее: что это такое? Она говорит, что её заставил директор банка Копейкина Е.В. После этого я обратился в правоохранительные органы, а Подусенко сбежала. Ну как можно было вообразить, что директор банка этим занимался? Кто она после этого?

— Несколько лет прошло?

— Два года. Я сразу же заказал почерковедческую экспертизу, обратился с заявлением в ОБЭП. Три экспертизы заверили, что моя подпись подделана. В итоге Службой Судебных Приставов изъят залог ООО «АБС» земля, она была продана и все закрыто. Виновница объявлена в международный розыск. Ее привезут, она будет отвечать перед законом. А помимо поручительства это еще и хищение. Цена вопроса — 30 миллионов рублей, это мои личные деньги, украденные со счета. Я в то время не жил в России. Так что нет у меня долгов! Кроме долгов перед Родиной!

— Кандидат должен на кого-то ориентироваться в избирательной кампании. Когда вы демонстрируете ролики, где качаете свое тело в спортзале, кто ваша целевая аудитория?

— Вам понравился ролик? Этот ролик должен был развеять слухи о моем физическом состоянии. Мне же 67 лет. Посмотрите, кругом ходят дохлые люди уже в 40 и 50 лет. Это им пример и призыв к действию. Займитесь собой, земляки, иначе раньше времени умрёте.

— Или вы все же ориентируетесь на деловое сообщество, когда выдвигаетесь от бизнес-партии?

— Да! Надо найти баланс между предпринимателями и обществом. В этом месяце у меня запланирована встреча с бизнесменами. Готов с ними поделиться своими мыслями. Став мэром, готов помогать, создавая условия для честного бизнеса и конкуренции. Но нет речи о том, чтобы защищать нечестных дельцов. В моем понимании, Новосибирску нужна местная промышленность. Завод — интеллект нации. Создать продукт — это большое важное дело. А кто у нас этим занимается? Есть департамент промышленности в мэрии. А эти люди стояли за станками, рядом с технологами, конструкторами, мастерами, рабочими, начальниками цехов? Нет! В свое время я был заместителем начальника управления местной промышленности Новосибирского облисполкома. Наш химзавод делал краску, в Новосибирске было налажено производство пластмассы — это пленки, тазы, ведра. Производство металлоизделий — лопаты, грабли. В армию поставляли кровати. Я возглавлял производственное объединение «Сувенир» — организацию, которая производила красивые сувениры. А сейчас всё завозим. Наши заводы рушатся. Новым заводам нужны льготы, меры соцподдержки. Тогда и цены на изделия снизятся, и будут покупать наше, а не китайское. К слову, это китайский опыт.

— Но сейчас, Сергей Дмитриевич, и вы не открываете производственный бизнес, мог бы возразить вам мэр.

— Как я открою, если они меня уже довели — до выборов в мэры. Три года спокойно жил в Таиланде, ничего не делал, а потом смотрю, что происходит в Новосибирске и просто стал себя плохо чувствовать. Нельзя так к городу относиться! Вернулся на Родину и занялся общественной работой. Одним словом начал пить кровь у чиновников. Прежде всего, в сфере ЖКХ. Мой скромный труд лишил работы заместителя губернатора по ЖКХ, министра ЖКХиЭ, начальника областной БТИ, руководителя департамента ЖКХ, заместителя руководителя департамента ЖКХ. Теперь пришло время немного остановиться и осмыслить. Сейчас снова готовлюсь к броску по наболевшим рукотворным проблемам.

— Вы считаете, в силах городских властей придать импульс развитию промышленности? Разве это не вопрос субъекта федерации и госполитики? Бизнес-инкубаторы, гранты — что еще может сделать муниципалитет?

— Но что-то же делать нужно, а не прикрываться отсутствием полномочий. Где мэрия? Хочу отдельно отметить, у города много проблем… Да, наверное, не во всем виноват Анатолий Локоть. Ведь ему навязали кучу работников. Навязали те, кому он должен быть «благодарен», что его сделали мэром. А не нужно было пускать тех, кто помогал во власть войти. Выиграл выборы — можно очистить телефон и забить новые контакты. Или эти друзья не по убеждению работали? Если за деньги – заплати и все!

— Разве хорошо так с товарищами поступать, кто же будет помогать тем, кто телефоны блокирует?

— Пожалуйста, пусть домой приезжают, чаем их можно напоить. А штат мэр сам должен укомплектовать. Жизнь суровая штука. Ответ придется держать, прежде всего, перед жителями города. Подбор кадров — это прямая обязанность мэра и основа хорошей работы команды. Посмотрите, кто окружает мэра? Это работники без производственного опыта, а зачастую просто ворьё. За 5 лет в мэрии посадили за взятки многих из ближнего окружения главы города. Давайте вспомним несколько фамилий: директор центра управления городским транспортом (ЦУГАЭТ) Арам Суварян, был помощником депутата Государственной Думы Локтя. Начальник управления науки и промышленности мэрии Новосибирска Николай Терехов. Заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Елисеев. Директор новосибирского планетария Сергей Масликов. Начальник управления по земельным ресурсам мэрии Юрий Кузнецов. Начальник службы капстроительства Алексей Теплых. Заместитель директора по исполнению особо важных заданий МКУ «Ритуальные услуги» Яков Дистенфельд. Есть вопросы к МКУ «Управление капитального строительства», МУП «Горводканалу», МУП «Новосибирский метрополитен», а про кого мы ещё не знаем? Это доказывает, что Локоть не разбирается в кадрах.

Протест зреет

— Из чего сейчас складывается ваша повседневная деловая жизнь?

— Я председатель совета «Ассоциации управляющих компаний в сфере ЖКХ». Это общественная организация. Езжу по стране, помогаю решать проблемы в любом регионе по линии ЖКХ.

— Например, в Кемеровской области?

— Надо помочь новому губернатору. Занимаюсь в Кемерово общественной работой по наведению порядка в Госорганах. Власть боится людей. Редко кто может выйти к народу и ответить на сложные и неприятные вопросы. Я хорошо знаю властные структуры, способен с ними взаимодействовать, но одновременно способен и митинг организовать.

— Тарифные протесты 2017 года сильно будоражили Новосибирск, резонировали на федеральном уровне. Как вы на них смотрите из сегодняшнего дня?

— На первом этапе оргкомитет финансировал я из собственных средств. Ну, а далее подключились и другие люди. Что касается ТКО, то это рукотворная проблема, созданная чиновниками, которые ничего делать не умеют, а если делают, то через известное место. Работу регионального оператора в Новосибирске я оцениваю как вредительство. За три года не смогли подготовить проект. Штат — 400 человек! Хватит и 85. Вероятно, многих устроили по блату, на качестве работы это сказывается. Не могут даже денег собрать. Нет договоров по всей области. Отсюда долги перед перевозчиками. Как они рассчитываются с подрядчиками?! Это же безобразие! За март 2019 расчета нет. Контейнеры не выкуплены. Полный хаос. Люди недовольны, люди правы. Протест зреет. Если ничего не менять, ситуация дойдет до мусорного коллапса.

— Вы представляете интересы управляющей компании «МКС». Является ли целью увеличение квадратных метров, находящихся под ее управлением?

— Любое предприятие должно развиваться. К любой нормальной УК, если она хорошо управляет МКД, собственники сами придут. Правда, бывает, некуда идти. К «МКС» я имею отношение, как к любому члену Ассоциации. Как руководитель Ассоциации я обязан помогать в том числе и ей. А действует наша Ассоциация в 15 регионах РФ.

— Какова судьба гипотетической сделки с МКС и УК СПАС-Дом?

— Сделка не состоится. Они не договороспособны. Там серьезные внутренние конфликты. Все это пугает покупателя.

— Можно ли расценивать жилой фонд, находящийся в управлении компании, как политический ресурс?

— Опытный человек, безусловно, способен конвертировать этот ресурс при добровольном согласии собственников и беря на себя огромные обязательства. Но это опасно для этого человека.

— На вашем сайте есть блок, посвященный админресурсу со стороны мэрии.

— Да. У мэрии есть админресурс и им все, всегда активно пользуются. Как, например, школы города, куда не попасть без согласия администрации, и где уже сейчас развешана агитация за действующего мэра.

— С вашей точки зрения, админресурс со стороны властей может влиять на исход выборов?

— Никто не может предугадать, напротив какого имени человек в кабинке поставит галочку. Действующий мэр не должен проводить предвыборную кампанию. Ведь его пятилетняя работа и является кампанией на следующий срок. Избиратели работу мэрии чувствуют каждый день! Слово за ними!

— «Единая Россия» составляет большинство в Совете депутатов Новосибирска, в Заксобрании Новосибирской области. У спикера горсовета Дмитрия Асанцева с Анатолием Локтем налажен контакт. Если вы станете мэром, у вас не возникнет конфликта?

— Нет. И с областной администрацией мы найдем точки соприкосновения. Я знаю, как это делается. Я более 30 лет был первым лицом предприятия. Прошел завод Чкалова, партийную, советскую работу. Прошел девяностые. Мне все понятно. И даже больше.

Это выйдет боком на выборах 2020

— А люди, которые занимают лидирующие позиции в Заксобрании, на ваш взгляд, больше заинтересованы в мэре Локте или в мэре Проничеве?

— Здравые люди все сами понимают. Что касается меня, это у меня в крови — Проничев сказал, Проничев сделал. Я воспитан нашим военно-промышленным комплексом. Договоримся обо всем, что в рамках закона.

— Анатолий Локоть тоже смог договориться. Как вы относитесь к пакту между мэром и губернатором, к тому, что ЕР не выставляет кандидата на выборы?

— Отсутствие конкуренции — всегда плохо. Это выйдет боком на выборах 2020. И ЕР и КПРФ.

— Возможна ли ситуация, в которой вы будете конкурировать, например, с Вячеславом Илюхиным, возглавляющим «Родину» в Новосибирской области?

— Возможна. Мы готовы к длительной и серьезной борьбе, но к борьбе не за власть ради власти, а за город. За то чтобы жизнь простых людей становилась лучше. Готовы к честной конкуренции программ и идей, стратегий развития города. И сами люди в конечном счете должны определиться. А мы в августе посмотрим, кто будет набирать больше, и начнём формировать коалицию. Первым номером пойдёт тот, кто пользуется наибольшей поддержкой горожан. Буду набирать больше голосов я, коалиция сформируется вокруг меня, будет набирать больше Илюхин, будем формировать коалицию с ним. В конце концов с кем мне солидарность проявить, если не с «Родиной»? Впрочем, для начала разговора Илюхину ещё нужно выдвинуться. Для меня, как для жителя Новосибирска, важно, чтобы мэр беспокоился не о приближенных предприятиях, не о следующих выборах, а о простых горожанах. Хотя бы дороги убирали тщательней и не калечили город бездумной застройкой. Хотя его и так уже искалечили.

— А что касается других оппозиционных действующему мэру кандидатов?

— Мы открыты для диалога.

— Если бы победил в 2014 Знатков, это было бы лучше, с вашей точки зрения?

— Он более знающий и опытный! А вот лучше ли, не знаю. Он слишком давно был в городской власти, это формирует определённую инерцию.

— Было лучше, когда городом управляла команда Владимира Городецкого — с Владимиром Знатковым, Андреем Ксензовым?

— Городецкий искалечил город точечной застройкой. Созданные в то время проблемы и дальше будет тяжело решать. Будущим руководителям мэрии Филиппыча точно не забыть! Один мост из ниоткуда в никуда чего стоит? Для чего затратили 4 миллиарда? В народе это место называют «Горб Городецкого».

— Кто из бывших руководителей города вам больше всего импонирует?

— Севастьянов, который руководил Новосибирском в советские времена.

— А если посмотреть на современную Россию, у кого можно поучиться практике управления города?

— Нечего ответить. Хотя наверно лучше был Толоконский. Он тонко чувствовал город.

— А в чем смысл смены руководителей, если положительных примеров вы не видите?

— В создании команды профессионалов, способных работать под жёстким руководством и решать обычные задачи, а не жить одними выборами.

— Говорят, вы жестко управляете.

— Да, это верно. Но я не собираюсь бездумно выгонять сотрудников. Главное — способность выполнять поставленные задачи. Я готов работать с разными людьми и не важно — из ЕР они, КПРФ или другой партии.

— Есть инфраструктурные проекты, которые вы хотели реализовать, если бы стали мэром?

— Пока мы точно не узнаем, какие у города долги и финансовое состояние, об инфраструктурных проектах можно только мечтать. Первый год я буду заниматься наведением порядка и формированием сбалансированного бюджета. Это самое главное. Без устойчивой финансовой базы развитие невозможно. На мой взгляд, не менее важно разобраться с ростом тарифов. С тем, что происходит в муниципальных системообразующих предприятиях: Горводоканале, Горэлектротранспорте, у муниципальных перевозчиков, в метрополитене. В каком они находятся финансовом положении, насколько эффективно они расходуют средства и почему тарифы растут каждый год. Так же нужно понять, что с тарифами СГК. Рост тарифов нужно немедленно прекратить, независимо от выборов 2019 года. Разберемся с этим, а там и до развития инфраструктуры дело дойдёт.

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